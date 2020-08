Swarm 2 - Nel cuore della giungla, la recensione dell'horror su Prime Video

Il dottor Schroeder, lunatico e sanguinario, si trova nella giungla del Guatemala a capo di una banda di colleghi e soldati con l'intento di scovare un leggendario sciame di api assassine il cui studio, secondo la sua distorta visione, permetterebbe di trovare una cura definitiva contro il cancro. Dopo aver minacciato una tribù locale e ottenuto le informazioni necessarie, lo scienziato affida lo sciame a un trafficante di droga con l'incarico di portarlo oltre confine, ma il camion dove viaggiano gli insetti finisce fuori strada e le vespe trovano la libertà.

Mentre nel vicino villaggio si sta per tenere la festa dei morti, si forma un improbabile gruppo di "buoni della situazione", tra i quali vi sono l'aitante etimologo Lang e la bella Sandra, che stava indagando proprio sul traffico di sostanze stupefacenti. Solo loro potranno fermare il folle piano di Schroeder e porre per sempre fine alla minaccia.



Un film che non punge

Legato forzatamente dal titolo italiano sia a un cult a tema degli anni '70, ossia lo Swarm - Lo sciame che uccide (1978) con Michael Caine, che al di poco precedente Swarm - Minaccia dalla giungla (2001), Swarm 2 - Nel cuore della giungla è un eco-vengeance di pessima fattura, dove una trama ai limiti dell'assurdo viaggia di pari passo con una realizzazione tecnica a tratti imbarazzante.

Più serie z che serie b, il film palesa i suoi limiti già dal prologo dove lo sparuto numero di scagnozzi del villain prende d'assedio un minuscolo villaggio indigeno.

Una tensione del tutto assente e una recitazione altrettanto monolitica pongono già le basi per il prosieguo della (dis)avventura che attende lo spettatore.

L'esordio dietro la macchina da presa del direttore della fotografia Paul Andresen è un fallimento sotto ogni punto di vista e solo una sporadica dose di ironia - più involontaria che cercata - può permettere di giungere ai titoli di coda.

Ci troviamo infatti davanti a una di quelle operazioni da sbirciare in sottofondo mentre si sta facendo dell'altro.



Terrore non pervenuto

Disponibile anche nel catalogo di Amazon Prime Video con il titolo alternativo Sciame assassino, questa pellicola datata 2003 offre momenti di marcata dabbenaggine nella reazione di molte delle future vittime, da chi spara alle vespe con un fucile a chi preferisce morire annegato piuttosto che essere morso.

La componente horror è ai minimi storici, con la quantità di sangue su schermo pressoché nulla e gli unici momenti "a tema" affidati agli artificiosi e purulenti bubboni sui corpi dei cadaveri.

La resa dei conti offre poi una situazione di stallo del tutto inverosimile e il provvidenziale salvataggio last-minute è affidato non certo all'uomo ma alla stessa Madre Natura, qui alpha e omega dell'intero racconto nonostante l'argomento ecologista sia lasciato in disparte e sfruttato unicamente ai fini delle dinamiche di genere.

Dinamiche che nell'epilogo lasciano, come da tradizione, le porte aperte a un sequel mai realizzato.