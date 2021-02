Survive the Night, la recensione del film con Bruce Willis

I fratelli Jamie e Matthias hanno appena compiuto una sanguinosa rapina e il loro obiettivo è ora quello di scappare in Messico con l'ingente bottino. Peccato che durante una sosta a una stazione di servizio Jamie perda la testa e scateni un conflitto a fuoco, nel quale restano uccisi una giovane donna incinta e il proprietario del negozio.

Lo stesso Matthias rimane gravemente ferito a una gamba e necessita di un intervento immediato: i due fuggitivi non possono però recarsi in ospedale poiché verrebbero arrestati e decidono di pedinare un medico che sta facendo ritorno a casa.

Rich è un dottore che ha visto la sua carriera colare a picco dopo la drammatica morte di un paziente per sua negligenza e si è ora ritirato nella cittadina natale trovando ospitalità, insieme alla moglie e alla figlia adolescente, nella casa dei genitori.

Proprio la dimora sarà presa di mira dai due criminali, con la famiglia di Rich tenuta in ostaggio per obbligarlo a prestare le cure necessarie a Matthias.



Provaci ancora Bruce

Alle produzioni a basso budget, destinate come in questo caso direttamente al mondo dello streaming, si possono perdonare molte cose, a cominciare da limiti tecnici e attoriali spesso derivanti dalle scarse finanze a propria disposizione. Ma quando si osservano palesi negligenze sia a carattere narrativo che di relativa messa in scena non ci sono scusanti che tengano: è questo il triste caso di Survive the Night, action-thriller che vede nel ruolo di guest star l'ormai decaduto Bruce Willis.

Ci troviamo infatti di fronte a un film ricco di forzature, derivativo fino all'eccesso e sporcato da quella fotografia marcatamente opaca che ultimamente si sta diffondendo a macchia d'olio in molti titoli a tema, con risultati quasi sempre deludenti.

Il gioco è chiaro fin da subito con la netta caratterizzazione dei due villain, uno parzialmente pentito delle malefatte compiute e l'altro completamente psicopatico, spietato all'inverosimile: l'omicidio a sangue freddo della ragazza incinta mette subito le carte in tavola, preparando il pubblico a quel che verrà.



Una sceneggiatura disperata

Il plot base è un maldestro aggiornamento di un capolavoro del cinema classico, ossia Ore disperate (1955) di William Wyler - oggetto negli anni ‘90 dell'efficace e sottovalutato remake da parte di Michael Cimino - ma qualsiasi ipotetica tensione è depotenziata sul nascere dalle reazioni assolutamente inverosimili dei personaggi coinvolti, che si muovono come marionette prive di anima nell'adesione ai rispettivi ruoli di vittime e carnefici.

Le atmosfere home invasion si risolvono tramite risvolti confusionari e il buio costante (la maggior parte del racconto è ambientato di notte) non aiuta a fare chiarezza nelle varie scene clou, con tanto di passaggi action del tutto sconclusionati come l'assurdo inseguimento su quattro ruote che appare esclusivamente come un inutile riempitivo.



Il regista Matt Eskandari torna a lavorare per la seconda volta con Willis dopo il già mediocre Trauma Center - Caccia al testimone (2019) e anche in quest'occasione la loro partnership confeziona un clamoroso buco nell'acqua, ennesimo ruolo incolore e di secondo piano per l'amata star action degli anni '80 e '90, ormai solo un pallido ricordo di se stessa.