Supernova Recensione: il film con Colin Firth e Stanley Tucci su Sky

La vita di Sam (Colin Firth) e Tusker (Stanley Tucci) è luminosa, brillante, alimentata sia dal fuoco dell'arte (il primo è un pianista; il secondo uno scrittore) ma anche dell'amore, abbagliando e riscaldando chiunque si trovi vicino a loro. Un amore lungo trent'anni, che solo la malattia andrà a spegnere, sebbene i cuori continuino a battere e la forza delle loro bocche, suggellate da un continuo "ti amo" poco pronunciato, ma sempre comunicato con la forza dello sguardo, continui a spargere la forza dei propri sentimenti, senza esaurirsi mai. Quello tra Sam e Tusker è un rapporto sincero, invidiabile, perfetto, ma che una volta raggiunto il punto di massimo splendore, viene adombrato dal buio dell'addio, lasciando che sia il ricordo e la forza della memoria ad alimentare il fuoco della passione. Proprio come la Supernova che dà il titolo alla pellicola disponibile su Sky e NOW (tenetevi pronti per i film Sky e NOW di giugno 2022)



Spiare l'amore a distanza

Harry Macqueen dirige un microcosmo delle emozioni pluristratificato, una torta a vari livelli in cui le più disparate tematiche vengono toccate e sfiorate, costruendo un film da analizzare da vari punti di vista, ogni volta con un senso di empatica partecipazione affettiva.

Dalle questioni LGBT, al testamento biologico, passando per la forza dell'amore - quello vero - fino al senso di sacrificio, dedizione per l'altro, mescolato alla paura per una malattia come la demenza, e il senso di solitudine: tutto viene tastato con un tocco leggero e senza mai elevarsi a giudizio perentorio. Eppure il modo in cui il regista conduce i propri spettatori alla scoperta di questa storia d'amore vive su un comparto più mentale, che puramente di cuore. Un'analisi condotta con un certo distacco, così da lasciare il giusto spazio ai propri protagonisti di svelarsi tra debolezze e fragilità, evitando l'ostacolo della facile e melensa retorica. Ciò che ne consegue è un senso di realismo misto a una certa freddezza, che compromette il compimento di quel nodoso processo che è l'immedesimazione spettatoriale.



La stessa mancanza di un accompagnamento musicale esacerba questo senso di realismo, quel desiderio di spiare dal buco della serratura che permette al pubblico di farsi testimone privilegiato di un frammento di vita vissuta, agognata, e ora lasciata andare. Un discorso diretto compiuto con un universo che tenta di recidere i legami con il mondo finzionale a cui appartiene, per ambire all'universo della realtà, e della verosimiglianza, che va però a sbattere contro un cuore gelido, momentaneamente fermo, bloccato da una mancanza di un calore che lo faccia battere all'unisono con quello del proprio spettatore.



Arresti cardiaci e defibrillatori registici

Si muovono i due protagonisti sullo schermo; li vediamo abbracciarsi, baciarsi, toccarsi come se fosse la prima volta. Sentiamo con un effetto quasi tangibile la voracità di sentimenti che li investe, ma intaccati da un velo di freddo distaccamento.

Macqueen tenta di evitare l'arresto cardiaco della propria opera costruendo un sistema di raccordi giocati sull'unione costante dei due protagonisti, i quali - tramite un attento gioco di totali/campi/controcampi - riesce ad avvicinare Sam e Tusk anche se lontani, due metà di una stessa mela pronti a ricongiungersi. Al resto ci pensa un'attenzione per i dettagli, una necessità di indugiare su momenti tanto ordinari, quanto carichi di amore e puro sentimento, su istantanee immortalate con rispettosa distanza, come il discorso commosso di Tusker a tavola, o la registrazione della propria voce su una vecchia audiocassetta con cui annuncia la propria morte. Ciononostante, questa sorta di defibrillatore registico, supportato da una scarica elettrica rilasciata da un montaggio tanto semplice quanto ben congegnato perché fortemente vicino alla componente umana, risulta povero di quell'abbraccio caloroso con cui avvolgere il proprio pubblico, inserendolo nello sviluppo della propria opera.



Il senso di un viaggio e di un addio

Viaggiare non significa spostarsi semplicemente da un punto A a uno B. Tutto un bagaglio personale, colmo di ambizioni, cambiamenti, evoluzioni e speranze, si aggrappa a noi come una zavorra, accompagnandoci, passo dopo passo, in questo cammino dell'eroe.

Sam e Tusker viaggiano; lo fanno per due terzi del film, a bordo del loro camper, lungo le bellezze della campagna inglese.

Ma dal loro binocolo non intravedono alla fine del proprio viaggio l'agognato ricongiungimento con il nido domestico. Nessuna Itaca per loro, ma una terra fatta di coraggio, libertà, sofferenza, sacrificio e abbandono, la stessa toccata dai piedi dei protagonisti di Ella & John di Paolo Virzì, e da Richard Linklater in Last Flag Flying (qui la nostra recensione di Last Flag Flying). La fine del proprio viaggio per Sam e Tusker è dunque una meta del tutto opposta a quella bucolica attraversata nel corso dei propri itinerari. Nessun albero in fiore, o campi verdi resi ancor più maestosi e pittorici dalla fotografia di Dick Pope. Il cromatismo di matrice impressionista lascia ora spazio a contrasti di chiave espressionista, dove le ombre inglobano gli ultimi zampilli di una felicità di coppia pronta a (sopra)vivere nel singolo.



La decisione di Tusker di lasciare questa Terra quando ha ancora le facoltà di scegliere autonomamente, prima che l'oblio si porti via la forza del ricordo facendo "dimenticare anche chi è che mi dimentica" e continuare a brillare per sempre senza spegnersi - come una Supernova - è il punto finale di un viaggio dell'esistenza che fa pensare, riflettere, mettendo in secondo piano la componente sentimentale. Un sonno eterno che si veste di ultimo gesto d'amore, in un epilogo colorato da sfumature cineree, fredde, e supportato da un orgoglio personale, reso magistralmente da performance mai sopra le righe, ma delicate e composte, a opera di Colin Firth e Stanley Tucci.



Un duo splendente

Trovare lo straordinario nell'ordinario è il grande pregio e potere affidato al mondo della Settima Arte. Ma chi è chiamato a rendere umano, realistico, fatto di carne, ossa e anima un personaggio prima relegato alla forma bidimensionale di una pagina bianca, sono gli attori. Colin Firth e Stanley Tucci abbandonano momentaneamente le proprie esistenze, si svestono delle proprie psicologie e dei propri tratti caratteriali per vestirsi di vite nuove. Ora sono Sam e Tusk. I loro visi si fanno mappe di una vita vissuta insieme e adesso chiamata a dividersi, strapparsi, abbandonarsi.

Mai attraversati da reazioni esagerate, o espressioni sovraccaricate, i due attori fanno dei propri sguardi dei perfetti schermi degli umori che agitano i loro personaggi, in una partita a tennis giocata da reazioni differenti, alternate da una compostezza e un'accettazione della propria fine (Tucci/Tusker) e un'elaborazione del lutto incapace di avviarsi, lasciando spazio all'incredulità e alla frustrazione (Sam/Firth). Sono fragili, imperfetti, e per questo perfettamente umani i due protagonisti di Supernova. Una luce abbagliante che acceca, riscalda e tenta di accendere la fucina sentimentale del film diretto da Harry Macqueen, facendo di un road-movie un'elegia dell'amore sporcata dall'inchiostro della morte. Un'alternanza di luce e ombra, di esplosioni e bui perpetui, proprio come quelli vissuti da Sam e Tusker; proprio come quelli di una Supernova.