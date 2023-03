Supereroi Recensione: la missione di restare insieme

In una notte di pioggia, sotto un porticato, Marco e Anna si incontrano e scambiano due parole: il tempo che lui le regali un ombrello, per poi fuggire sotto l'acqua battente. Le probabilità che si rincontrino sono pari allo zero eppure...il miracolo accade. Sembra un segno del destino e tra Marco e Anna non può che nascere l'amore. Dieci anni più tardi la coppia sta festeggiando l'anniversario e in quel lungo lasso di tempo ha dovuto attraversare momenti duri e dolorose rotture. Un resoconto che Anna, talentuosa disegnatrice, ha documentato nel fumetto dal titolo Supereroi, dove racconta in forma romanzata la sua storia d'amore con Marco. Ma ancora una volta quel destino che li ha fatti conoscere e innamorare decide di scombinare le loro vite, mettendoli davanti a un qualcosa di doloroso e inaspettato...



Supereroi: il potere della normalità

L'idea è anche apprezzabile e nelle sue due ore di visione e pur al netto di diverse lungaggini, qualche spunto originale fa capolino qua e là. L'idea di trasformare una coppia che resiste ai colpi della vita, tra rotture e riappacificazioni, in una specie di supereroi della realtà è di quelle che fanno colpo nella sua aura piacevolmente nazional-popolare, dando modo a molti spettatori di potersi identificare in questa love-story dove si intrecciano verosimiglianze e soluzioni invece più melodrammatiche e non sempre credibili, atte alla forza catartica del racconto.

Perché Supereroi si apre tanto alla dolcezza quanto alla tragedia, con lo spauracchio della malattia che fa capolino e che aggiunge ulteriori incognite ad un rapporto che già di per sé aveva ricevuto scossoni non da poco. Nelle piccole gesta di stizza dovute alla gelosia, nelle prime fasi dell'innamoramento, nelle cene tra amici e in quelle vacanze ricche di suggestioni, il film di Paolo Genovese ricicla un vissuto comune, non scevro da qualche stereotipo e da soluzioni più o meno furbe a prova di grande pubblico.



Cita Hancock - il supereroe ubriaco di Will Smith - e Love Actually, consapevole che i suoi protagonisti vivano in quel film più incerto di tutti i tempi che è d'altronde la vita, tra gioie e dispiaceri, dove il passato spesso torna a bussare alla porta per insidiare il futuro. E così ecco ex che fanno il loro ritorno - tramite manipolazioni narrative ad hoc - e colleghi di lavoro che tentano insistentemente approcci quali elementi pronti a guastare la relazione tra i due protagonisti, interpretati con il giusto cipiglio da Jasmine Trinca e Alessandro Borghi.



Alla ricerca di posti conosciuti

A quattro anni da The Place (2017) - la nostra recensione di The Place è a portata di clic - Genovese torna dietro la macchina da presa e affida al personaggio di Marco il compito di giustificare lo scorrimento non lineare del racconto, che vive su una continua alternanza tra i vari anni: professore di fisica, rivede le proprie idee e invita i propri studenti a curarsi del tempo e a sfruttarlo prima che sia troppo tardi.

La forma di narrazione, per quanto atta a inscenare colpi di scena e rivelazioni, rischia di creare a tratti confusione e rende il tutto poco omogeneo, impedendo anche alla forza della storia di emergere con la necessaria carica emotiva, che trascende effettivamente solo nell'intensa parte finale, quella sì capace di colpire il relativo target con la corretta sensibilità. Certo che dalla penna di Rolando Ravello e Paolo Costella, già sceneggiatori di Perfetti sconosciuti (2016) - andate qui per la recensione di Perfetti sconosciuti - era forse lecito attendersi qualcosa di più soprattutto a livello di dialoghi, a volte ispirati ma altrove schiavi di luoghi comuni. Il film andrà in onda stasera alle 21.45 su Canale 5 in prima visione tv.