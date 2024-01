Succede anche nelle migliori famiglie: Siani stecca al suo settimo film

Quanto è difficile fare commedia in un tempo tanto volubile, cangevole, tanto frenetico da non poter definire i propri contorni ideologici e morali? Quanto è complicato stare al passo di una comunità digitale che non è mai uguale a sé stessa? Nel seno di una società fluida, scivolosa, impossibile da afferrare e rappresentare senza perdersi l'ultima metamorfosi, il compito del comico è ancora quello di rincorrere, più a fatica che mai, le storture, i controsensi, le ombre che saltano fuori o spingere deciso verso una commedia più fisica, universale, disimpegnata?



Capita allora che l'autore di commedie della contemporaneità non riesca a sbilanciarsi verso una o l'altra modalità, a inquadrare l'espediente più efficace per far ridere, o, ancora peggio, ad affrancarsi da dinamiche che andavano bene qualche anno fa ma che si frantumano nel convulso e spietato oggi. Ed è quello che accade ad Alessandro Siani con Succede anche nelle migliori famiglie.



Una collezione di frammenti fuori tempo massimo

Guardando Succede anche nelle migliori famiglie, settimo film dietro la macchina da presa per Alessandro Siani, si ha presto la sensazione di trovarsi di fronte a un anacronismo, a un film fuori tempo massimo più che fuori dal tempo. È il risultato di un rinnovamento mancato del modo di fare commedia, un problema diffuso per il genere negli ultimi anni nonostante, parallelamente, il cinema nostrano dimostri di godere di ottima salute (con un 2023 ad evidenziare che c'è ancora domani per la produzione italiana). Mancano forse le nuove leve, un ricambio generazionale in tempi che ancor più di prima marcano le differenze, che proprio nella commedia dovrebbero trovare sintesi e interpretazione.



Ma al di là di una sintonia lacunosa, il nuovo film di Alessandro Siani soffre, in primis, di una scrittura a volte svogliata, a volte pretenziosa, comunque manchevole di un necessario bilanciamento.

Durante la visione di Succede anche nelle migliori famiglie, l'impressione è di stare assistendo a una raccolta di momenti slegati e autogiustificati, di sketch che stridono, di gag che vivono da sé disconoscendosi, frammentando una comicità che, sfiorando la farsa e toccando venature slapstick, si auto-sabota e si disinnesca. Lo fa sia perché non riesce ad autodefinirsi e dichiararsi, a guadagnarsi una credibilità minata dall'eccessiva eterogeneità dei toni, sia perché a soccombere alle stesse incertezze è la narrazione che la regge.



Davide Di Rienzo è la pecora nera di una famiglia apparentemente perfetta. Vorrebbe fare il medico e seguire le orme del padre, ma è un perfetto imbranato e la dea bendata non pare avere un bacio in serbo per lui. Le fortune sembrano tutte destinate al fratello Renzo (Dino Abbrescia), avvocato benestante con una famiglia da spot pubblicitario (la moglie dà la voce a Google Maps, i figli sembrano usciti da un placement televisivo), e alla sorella Isabella (Cristiana Capotondi), rinomata psicologa che frequenta programmi tv e ha un figlio che eccelle in qualsiasi ambito (di cui tesse le lodi in ogni occasione, decantando successi su successi). La morte del padre è l'impulso di un domino che scopre gli altarini e rivela la terribile faccia disfunzionale di una famiglia in cui i segreti ben custoditi sembrano l'unico leitmotiv, l'unica componente ereditaria che li unisce in un nucleo di cui vediamo la devastante forza centrifuga e mai il suo opposto.

Perché Succede anche nelle migliori famiglie si concentra volutamente sulla comicità e sull'esasperazione delle situazioni, scegliendo di seppellire sotto una narrazione tutta di supporto, tutta funzionale alla risata (che comunque fatica ad arrivare), ogni spunto melodrammatico, ogni momento commovente. Non c'è spazio per passaggi emozionanti, per i sentimenti, tanto che si comincia a sospettare (e se ne ha la conferma) che quella di Siani non sia una scelta, piuttosto un grave mancanza nel momento di stabilire il focus e un grosso problema di equilibrio.



Il regista e attore napoletano vorrebbe esplorare il lato drammatico della vicenda, lo cerca negli sporadici attimi di unione tra i fratelli, nel ricongiungimento con la madre e con la sua decisione indigesta di risposarsi, lo trova solo nelle intenzioni e mai nei fatti, restando immobile, paralizzato da una narrazione che cambia continuamente direzione rinnegando ciclicamente toni e temi, tutta tesa verso rivelazioni che nel loro reiterarsi e nel loro avvicendarsi perdono ogni valore di sorpresa. Colpi di scena che, nell'imperterrita fissità delle condizioni e dei rapporti tra i personaggi e nel loro indifferente susseguirsi, rimangono innocui e sterilizzano quelle circostanze comiche che rivendicano la risata ma non la suscitano, che mai rendono invisibile il meccanismo che le aziona, che scaricano il caricatore sulla spontaneità senza usare il silenziatore.



Tra cliché e cambi di direzione

Quando Succede anche nelle migliori famiglie ci annuncia di volersi focalizzare sulla riunione forzata dei tre fratelli, su un prevedibile processo di riavvicinamento tra un insulto e l'altro, tra rivelazioni e non-detti sputati fuori, il film pensa bene di virare bruscamente verso la missione comune (e unificatrice) di impedire alla madre di risposarsi, per poi capovolgersi e affondare all'ennesima manovra inconsulta quando tutto si trasforma in un poco stimolante "nascondi il morto" che vorrebbe far scattare l'ilarità del pubblico puntando sulla dimensione quasi surreale degli accadimenti, ma che non fa che stordire e disorientare per due motivi.

Per la carente attitudine a mettere in apprensione lo spettatore e per l'incapacità presentarsi come un semplice divertissement dell'assurdo, scelta che avrebbe di certo giovato a una narrazione tanto aneddotica, spezzettata in segmenti di gesti e condotte eccessive. Al termine della pellicola si ha davvero l'impressione che niente sia accaduto, che, nonostante rocamboleschi incidenti e confessioni estrapolate a forza (e per forza), la penuria di momenti emotivi, di riflessione sul passato, di contemplazione dei rapporti contribuisca a un'evoluzione irrintracciabile. Davide è l'imbranato di sempre, Renzo e Isabella escono malconci dal confronto con le loro verità ma non c'è traccia di un dramma terapeutico, di una redenzione catartica: nessun cambiamento profondo, solo la presa di coscienza tutta negativa di una vita fatta di imbrogli, di voltafaccia, di tradimenti che "succedono anche nelle migliori famiglie".



In mezzo tutta una serie di cliché triti e ritriti, un'ambientazione siciliana all inclusive ben impacchettata insieme al mafioso di turno, al lupo di mare nullatenente, alla pettegola compulsiva ai tempi dei social, ai dialettofoni incomprensibili. Personaggi, macchiette più che maschere, che rispondono al maldestro tentativo di cullarsi su stereotipi secolari nella convinzione che possano ancora esprimere un potenziale comico che è in realtà estinto da tempo e che farebbe bene a essere sostituito con elementi identitari più genuini e autentici. Il film ha comunque il merito di valorizzare i luoghi e i paesaggi dell'isola, sprigionando tutta la magia di scalinate incastonate in sfondi azzurri, di un litorale sempre suggestivo, ma in termini narrativi si fatica persino a capire le reali ragioni dell'ambientazione stessa, data la fallace rappresentazione delle figure che la abitano e il pleonastico allontanamento dalle sponde napoletane, comfort zone, luogo di appartenenza da cui Siani e il suo cinema sul popolo avrebbe sicuramente ricavato un ritratto più autentico e sincero e, di conseguenza, più sapiente nella comicità che ne sarebbe scaturita.