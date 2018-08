Strokes of Genius, la recensione del documentario su Federer e Nadal

Fedal, neologismo nato dall'unione dei cognomi dei due storici campioni/rivali, è un termine ormai ben conosciuto da diversi anni dagli appassionati sportivi, in particolare da quelli del circuito tennistico. E mentre il dibattito su chi sia GOAT, ossia il più grande di tutti i tempi, è ancora aperto, le due leggende continuano da un anno a questa parte ad alternarsi sulla cima delle classifiche ATP, rimanendo i due giocatori più amati di sempre. E dopo la trasposizione su grande schermo di un altro epico match, la finale di Wimbledon del 1980 narrata nel film Borg McEnroe (2017), è questa volta la forma documentaristica a trasportarci dentro quella che è considerata da molti addetti ai lavori come la partita più bella di sempre: ancora Wimbledon, ancora una finale, quella del 2008 che ha visto sfidarsi fino all'ultimo colpo, dopo cinque set sudatissimi, Roger Federer e Rafa Nadal, quest'ultimo uscitone vincitore dopo una battaglia che è entrata nella memoria collettiva di tutti i fan.

Strokes of Genius è tratto dal libro Strokes of Genius: Federer, Nadal, and the Greatest Match Ever Played di L. Jon Wertheim e, tramite interviste e filmati relativi all'entusiasmante incontro, ci riporta ad un passato che è più che mai presente ad oltre dieci anni di distanza.

Sfida tra campioni

Prodotto da Tennis Channel, il documentario di Andrew Douglas, già autore del discreto remake di Amityville Horror (2005), personalizza sin da subito l'operazione su un'impronta epica. I titoli di testa, nei quali scorrono articoli di giornale che celebrano i due atleti, accompagnati da un'avvolgente colonna sonora strumentale, chiariscono quello che avrà luogo nell'ora e mezza a venire. La succitata finale è il leit-motiv che tiene uniti tutti i passaggi temporali della visione, alternandosi a video di repertorio sulla giovinezza delle due stelle, riprese di fondamentali incontri delle rispettive carriere e lunghe interviste dove i Nostri son assoluti protagonisti, in compagnia di altri campioni del passato quali John McEnroe, Bjorn Borg, Martina Navratilova, Chris Evert, Pete Sampras, familiari e amici, arbitri e giornalisti sportivi.

Strokes of Genius si dimostra incredibilmente equilibrato nella gestione rivolta ad entrambe le parti e, con lo sguardo alle vittorie più recenti di entrambe, proietta verso il futuro di una lunga storia che ha ancora molte pagine da scrivere. Ma soprattutto il cuore del racconto si sofferma sugli uomini dietro i tennisti, sulle loro emozioni e i loro sogni (alcuni vecchi videotape durante l'infanzia/adolescenza mostrano uno sguardo inedito sulle due celebrità) e sull'etica stessa del tennis, sport unico al mondo in quanto mette il giocatore di fronte a se stesso senza l'ausilio di coach e compagni, alle prese con una sfida della quale solo chi ha calcato almeno una volta il campo in vita sua conosce insidie e pericoli, gioie e delusioni.

Una rivalità complementare

La magia nelle dispute sul terreno tra lo svizzero e lo spagnolo è la più magica di tutte, in quanto entrambi complementari l'uno per l'altro: la classe pura contro la tenacia, l'eleganza contro la voglia di non mollare mai. Questo rapporto esce magistralmente dalle inquadrature ravvicinate durante l'intenso match e la sensazione di assistere ad un qualcosa di irripetibile è ben presente anche negli sguardi rapiti del pubblico, fortunati testimoni di uno degli eventi più avvincenti di sempre. E così la tensione negli sguardi dei due sfidanti è un elemento filmico di reale ed empatica potenza, vera e propria macchina spettacolare che la camera cattura in tutte le sue sfumature fino alla definitiva resa dei conti, amara per uno e straripante di felicità per l'altro, con la costante consapevolezza che solo uno dei due avrebbe potuto vincere al termine della giornata.

Strokes of Genius restituisce la bellezza del tennis in tutta la sua genuinità e offre lati inediti che, attraverso le parole dei diretti interessati e di figure chiave direttamente coinvolte, riporta sempre lì, a quel Fedal che oggi come allora è l'emblema di una disciplina troppo spesso incompresa dai più.