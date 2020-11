Storm Cell - Pericolo dal cielo, la recensione del disaster-movie

April era solo una ragazzina quando, insieme al fratellino minore Sean, ha visto morire davanti ai propri occhi i genitori, rimasti uccisi dalla furia di un tornado. Molti anni dopo April è diventata un'esperta meteorologa, decidendo di concentrare tutti i suoi sforzi sullo studio di quei fenomeni che gli hanno tolto l'affetto di mamma e papà.

Lei stessa è diventata madre, e i rapporti con la figlia adolescente Dana non sono certo dei migliori, mentre Sean è ora un poliziotto. I due consanguinei risulteranno determinanti per la salvezza dei loro concittadini quando un devastante tornado è prossimo a colpire la zona, con conseguenze potenzialmente catastrofiche.

April si troverà alle prese con una vera e propria corsa contro il tempo e dovrà allo stesso tempo occuparsi di Dana, che ha finito ovviamente per cacciarsi nei guai nel peggior momento possibile.



Di catastrofe in catastrofe

Su queste stesse pagine vi abbiamo parlato, in tempi più o meno recenti, di due disaster movie quali I dodici disastri di Natale (2012) e End of the world - Atto finale, accomunati non soltanto dal mediocre livello qualitativo ma anche dalla regia di Steven R. Monroe, un vero e proprio "specialista" del settore.

Storm Cell - Pericolo dal cielo, datato 2008, è la prima incursione del cineasta nel relativo filone e, rimanendo in tema, il buongiorno non si vedeva già dal mattino.

Ci troviamo infatti davanti a un'operazione sgangherata e improponibile, difficilmente classificabile anche secondo gli standard delle produzioni televisive sull'argomento.

Nell'ora e mezza di visione si assiste a una serie di cliché e di forzature narrative senza sosta, fino a una "resa dei conti" finale dove fa capolino anche un'assurda sortita thriller, indirizzata dalla nuova, psicopatica, fiamma della giovane Dana.



Una messa in scena catastrofica

Il resto naturalmente non è da meno e il comparto effettistico risente di una totale inadeguatezza di mezzi e budget: se alcune riprese del cielo che si oscura, in quanto reali, possono dare un minimo di suggestione, i tornado realizzati in CGI sono a dir poco imbarazzanti così come l'effettiva resa dei danni quando colpiscono il suolo.

Tra grandinate improvvise e piogge di fulmini, la componente action vive su un totale pressappochismo e le performance del cast non aiutano di certo ad aumentare il potenziale coinvolgimento da parte dello spettatore.



In una trama lineare e totalmente priva di (auto)ironia, gli attori sono colpevoli vittime di un over-reacting spesso ridicolo, con Michael Ironside in un brevissimo cameo "alimentare" e Mimi Rogers, ex signora Cruise nota soprattutto per il suo ricorrente ruolo nella serie tv di X-Files, che viene trascinata a fondo da colleghi ben meno conosciuti e talentuosi.



Disponibile anche nel catalogo di Amazon Prime Video, Storm Cell - Pericolo dal cielo è minaccioso unicamente nel titolo e nella relativa locandina ma l'unica, vera insidia che scaturisce da esso è quella verso il buongusto del pubblico.