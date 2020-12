Steel Country, la recensione del thriller con Andrew Scott su Prime Video

Gli abitanti di una piccola cittadina della Georgia rimangono scossi in seguito al ritrovamento nelle acque locali del corpo senza vita di un bambino, il piccolo Simon. La notizia sconvolge l'intera comunità e soprattutto Donald Devlin, autista dei camion della spazzatura.

Donald è affetto da una grave forma di autismo, che ha compromesso le sue relazioni sociali e anche lo stesso matrimonio: ha però ancora un forte legame con la figlia undicenne e forse proprio per questo motivo si prende particolarmente a cuore il destino della giovanissima vittima.

Nonostante la sua disabilità, Donald decide infatti di mettersi a indagare per conto proprio per scovare il presunto assassino, ma viene visto con sospetto e astio sia dal padre della vittima sia dalle forze di polizia, che sembrano voler insabbiare il caso come un semplice incidente.



Un luogo oscuro

Sin dai primi istanti, con le immagini che scorrono durante i titoli di testa, veniamo acclimatati nelle atmosfere sommesse che caratterizzeranno la restante ora e mezza di visione.

Lo sguardo su una di quelle tipiche cittadine americane disperse nel nulla, dove tutti conoscono tutti, è di quelli che fotografano nitidamente l'ambientazione e le dinamiche che in essa avranno base, predisponendo il terreno narrativo a quella rete di bugie e segreti che finiranno ben presto per essere svelate.

Conosciuto anche con il titolo alternativo A dark place, Steel Country è un thriller drammatico che schiva la facile retorica lavorando abilmente in sottrazione, sia a livello stilistico che di scrittura, e proprio per questo potrebbe parzialmente scontentare chi cerca momenti d'azione e un susseguirsi di colpi di scena in operazioni di questo tipo.



Pecore e lupi

Il film procede sulla stessa linea del suo protagonista, affetto da autismo ma determinato a ogni costo - forse anche proprio a causa della sua particolare condizione - a trovare il tassello mancante in un delitto che tutti vogliono dimenticare il prima possibile. E trova una fondamentale mano nella sontuosa performance di Andrew Scott, alpha e omega a cui ruota intorno l'intera storia.

L'attore irlandese, conosciuto soprattutto per il ruolo di James Moriarty nello Sherlock televisivo, si cala completamente nella parte e riesce a essere un credibile e intenso veicolo emozionale.



Disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, Steel Country mette nuovamente in mostra il talento visivo del regista Simon Fellows, tornato dietro la macchina da presa otto anni dopo lo sfortunato ma affascinante Malice in Wonderland (2010).

Pur senza rivoluzionare i canoni estetici di un genere che non ha bisogno di eccessivi cambiamenti, Fellows gestisce bene tempi e modi fino a quell'epilogo amaro che era anche la sola conclusione possibile.



La tintinnante colonna sonora, che penetra lentamente nel cuore e nelle orecchie dello spettatore, e il buon cast di supporto, alle prese con altri personaggi "figli di un Dio minore", restituiscono un affresco dolente ma necessario allo scopo, per un film che nella sua genuina semplicità di intenti si rivela dannatamente convincente.