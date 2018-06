Starship Troopers - Attacco su Marte, la recensione del sequel in CG della saga

Degradato al rango di colonnello, Johnny Rico è ricollocato sul satellite marziano per addestrare un gruppo di giovani reclute indigene ad affrontare l'eterna guerra contro la razza aracnoide originaria del pianeta desertico di Klendathu. Il Pianeta Rosso ha da anni abbandonato la ricerca militare con finanziamenti sempre più esigui, in quanto non ancora coinvolto in prima persona nella lotta contro gli insetti. In Starship Troopers: Attacco su Marte le cose stanno però per cambiare definitivamente quando le creature aliene fanno la loro comparsa mietendo migliaia di vittime. Un'invasione in realtà premeditata da alti piani militari che hanno intenzione di usare la popolazione per interessi politici e che vorrebbero condurre addirittura alla distruzione dell'intero corpo celeste. Rico e i suoi uomini, con l'aiuto di nuove figure e vecchie conoscenze, rimarranno l'ultima speranza per evitare l'imminente distruzione.

Un pianeta da salvare

Alla fine dello scorso millennio Paul Verhoeven diede alla luce un folle e spettacolare film di fantascienza, incompreso dal grande pubblico, nel quale l'umanità doveva vedersela con un nemico alieno costituito da insetti giganti. Starship Troopers - Fanteria dello spazio (1997) innestava infatti nel suo estetico impianto ludico una feroce critica al militarismo e alla società pronta a prendere per buona qualsiasi notizia diffusa dagli ordini governativi. Negli anni sono stati realizzati diversi sequel, i primi due in live-action e gli altri due in CG, che però non hanno mai raggiunto il fascino e l'intelligenza teorica dell'originale. Starship Troopers: Attacco su Marte (distribuito in home video da Universal), ultimo capitolo della saga realizzato appunto anch'esso in versione "digitale", può vantare il ritorno nel cast vocale (almeno per ciò che concerne il doppiaggio anglofono) di Casper Van Dien e Dina Meyer, storici protagonisti del primo episodio, e dei relativi personaggi qui invecchiati.

Scelta nostalgica che combacia anche con il ritorno dei tipici telegiornali di propaganda e di quell'eroismo volutamente spaccone da leggere in chiave metaforica e satirica. Frutto di una co-produzione tra USA e Giappone, la pellicola diretta a quattro mani dallo specialista Shinji Aramaki e da Masaru Matsumoto soffre però di un impatto visivo appena discreto, convincente per quanto riguarda la realizzazione delle creature insettoidi, che compaiono a migliaia nelle scene più concitate, e dei mezzi spaziali ma alquanto debole nel character design e nell'espressività delle figure umane, con le quali - anche per via di una sceneggiatura scricchiolante - viene difficile entrare in empatia.

Intrighi di potere, insospettabili tradimenti, fantasmi del passato e tipiche gesta di eroismo si alternano così in serie nei novanta minuti di visione, dove il ritmo esasperato e improntato sulla pura azione tenta di colmare le falle di una narrazione claudicante.