Starry Eyes, la recensione dell'horror Midnight Factory su Prime Video

La giovane e bella Sarah Walker, cameriera in un fast-food, ha il sogno di sfondare nel mondo del cinema. Le sue numerose audizioni si concludono sempre con un buco nell'acqua e la ragazza è sempre più stressata da quella vita che non la soddisfa, tanto da essere vittima di frequenti crisi nervose.

Un giorno legge l'annuncio relativo al casting di un nuovo film horror, dal provvisorio titolo The Silver Scream, e decide di presentarsi al provino insieme a diverse altre candidate. Il primo tentativo non sembra raccogliere eccessivo entusiasmo, ma quando la giovane soffre di un crollo emotivo nel bagno della location e la sua disperazione viene notata dalla selezionatrice, le viene data un'altra chance.

La fortuna sembra finalmente voltare a suo favore, ma Sarah è ignara delle prove che si troverà ad affrontare per ottenere l'ambito ruolo e che la porteranno a spingersi oltre i limiti in maniera del tutto imprevista...



Cuore di tenebra

Nella sceneggiatura emergono nettamente le influenze da due grandi classici della letteratura come il Faust di Johann Wolfgang von Goethe e Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, ovviamente innestati in un contesto narrativo che si rifà agli archetipi di un horror più moderno ma non per questo meno affascinante.

Starry Eyes racconta infatti la caparbia ostinazione della protagonista, pronta a tutto pur di realizzare i propri desideri in una società in cui "i sogni richiedono sacrifici". Un vero e proprio viaggio nella bruttezza umana, come sottolineato dal mefistofelico guru-villain, che condurrà la ragazza su una strada senza ritorno nella quale si troverà ad abbandonare per sempre la vita di prima, il proprio passato e i relativi legami.

Distruggere la vecchia esistenza per crearne una nuova, è questo il leit-motiv - non solo metaforico - che lega l'ora e mezzo di visione, in un percorso di decadimento fisico e morale che si ammanta di pagine sempre più cupe e fiammate splatter/slasher.



Il demone sotto la pelle

Se il tema del vendere non solo il proprio corpo, ma anche la stessa anima, al fine di diventare una futura star del cinema può riportare alla mente un modus operandi vigente a Hollywood e in altri ambienti, per l'appunto scoperchiato in tempi recenti dalle denunce poi confluite nel movimento #MeToo, Starry Eyes ha il merito di non perdersi in eccessive divagazioni di carattere etico, sfruttando l'argomento ai fini di un sano intrattenimento di genere.

Disponibile nel canale di Midnight Factory su Amazon Prime Video, Starry Eyes è stato finanziato per buona parte tramite crowdfunding su Kickstarter e vede dietro la macchina da presa la coppia di registi formata da Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, chiamati cinque anni più tardi a firmare la nuova versione di Pet Sematary (2019).

I due riescono qui a sfruttare al meglio il budget limitato e a generare una tensione costante tramite ambientazioni claustrofobiche e giochi di camera che disorientano lo spettatore, pronti a trascinare nell'incubo una perfetta Alex Essoe, sia sexy che ripugnante a seconda delle occasioni.



Merito questo anche dell'efficace make up, che inscena una sorta di progressiva decomposizione in grado di rimandare, con le dovute proporzioni, a quella di un sottovalutato cult nipponico come Dead Girl Walking (2004). Il risultato finale può dirsi quindi completo e appagante, capace di disturbare e offrire al contempo spunti di riflessione su come l'ostinata ricerca del successo possa condurre su lidi oscuri.