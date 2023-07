Stan Lee recensione: cambiare per sempre il mondo dei fumetti

Anche se la storia di Stan Lee potrebbe sembrare simile a quella di tantissimi altri sognatori che hanno trovato la propria strada in America, non lo è affatto. Il suo percorso artistico e creativo, oltre ad aver contribuito alla costruzione di un gigantesco universo narrativo che ancora oggi vive sulle sue gambe, ha cambiato per sempre il modo di fare e scrivere fumetti, impattando in maniera indelebile anche e soprattutto sulla stessa concezione che abbiamo del concetto di supereroe. Il documentario che prende il suo nome, disponibile su Disney+ dal 16 giugno 2023 e diretto da David Gelb, tenta d'imbrigliare la voce di un autore fondamentale, in termini di racconto contemporaneo e rapporto con le masse, per poi canalizzare il suo apporto in un resoconto dettagliato assolutamente imperdibile sotto tantissimi punti di vista diversi.



Non soltanto una ricostruzione della vita di un grande artista, ma anche la rappresentazione, nel modo più sincero e nostalgico possibile, di tutto quello che si cela dietro al successo, alla scoperta e alla costruzione di un mondo di possibilità così ampio, che ad oggi ha superato persino i limiti della carta stampata, approdando nel cinema e sul piccolo schermo.



Stan e tutto quello che è stato

Tutto comincia da Stan Lee in questo documentario e si chiude sempre con lui, con la sua voce che continua ad accompagnare l'intero racconto in corso, intervallando le immagini di repertorio con aneddoti, frasi, ricordi e una sincerità che alle volte lascia spazio anche all'interpretazione personale.

Così la narrazione si sviluppa partendo dalla sua infanzia, per poi introdurre il periodo adolescenziale e il suo ingresso nel mondo dei fumetti. La ricerca della propria strada come scrittore e narratore è il carburante principale dei suoi primi passi all'interno di quella stessa editoria che lo ha reso un grande. Ma la vera gloria non deriva solamente dai sentimenti proiettati in questo senso, bensì da un viscerale amore per la scrittura stessa e per i personaggi su cui Stan Lee si ritrova a lavorare, cercando sempre di tratteggiarli seguendo, prima le regole del mestiere, e poi la propria visione, e delineando quell'impronta tipica e caratteristica che lo distanzierà per sempre da tutti gli altri. Ovviamente il documentario non si limita soltanto a parlare di Stan in termini positivi, al contrario David Gelb tende a servirsi della sua voce e di una serie di testimonianze dirette del lavoro dello scrittore, cercando d'intessere un percorso narrativo che non tenga fuori nulla dal quadro d'insieme.



È proprio nelle umane imperfezioni di Stan, infatti, che ritroviamo alcuni elementi ricorrenti anche nei supereroi che ha creato e su cui ha lavorato, facendo così emergere una certa coerenza nel rapporto fra l'artista e l'arte, fra la penna che scrive e la persona in carne ed ossa che la impugna, in un ponte creativo pronto ad avvolgere ogni cosa nel generare un processo artistico diventato fondamentale nel mondo dei fumetti.



Cambiare le cose

"Nei tempi in cui scrivevo quei fumetti, speravo che vendessero per non perdere il lavoro e poter continuare a pagare l'affitto. Di colpo questi personaggi sono diventati famosi in tutto il mondo. Sono soggetti di film di successo, e io ho la fortuna di fare piccoli cameo. Il fatto di lavorare coi personaggi che ho creato... e il fatto che siano diretti così bene... Lavorare con questi professionisti. E hanno tutti un grande amore per loro. Non avrei mai pensato che sarebbero diventati questo".



Allineandosi con la creatività del suo soggetto, il documentario su Stan Lee ne tesse i traguardi servendosi di modellini plasmati ad hoc e delle testimonianze di persone che lo conoscevano in prima persona e che hanno lavorato al suo fianco. Sullo spazio televisivo sfilano sia i disegni che i personaggi più celebri da lui creati (Iron-Man, Spider-Man, Hulk...) che il lavoro di disegnatori leggendari come Jack Kirby e Steve Ditko. In questo modo il materiale di partenza supera i limiti del racconto biografico, divenendo testimonianza diretta della loro arte, del gigantesco impatto e cambiamento che questi uomini hanno portato nel mondo dei comics americani, per poi riflettere anche sulle dinamiche concettuali alla base del loro lavoro.

Partendo dalla storia personale di un singolo artista (vi ricordiamo che Stan Lee è scomparso nel 2018), il regista s'impegna quindi a tracciare anche il percorso artistico della stessa Marvel insieme a lui, includendo tutte le sperimentazioni del caso, i tentativi di costruire qualcosa di nuovo, i litigi, le discussioni e l'impatto rivoluzionario che tutti loro hanno avuto e continuano ad avere sulle nuove e vecchie generazioni. Pur fregiandosi di un'onestà intellettuale da non sottovalutare affatto però, questo documentario tenta di raccontare pure i retroscena della storia di Stan Lee, servendosi di materiali resi noti ai fan di tutto il mondo, senza risultare mai troppo incisivo in questo senso (interessante ricordare la famiglia Kirby ha sollevato qualche polemica nei confronti del documentario di Stan Lee).



Il risultato finale è estremamente affascinante nella sua interezza, fornendo tantissimi spunti di riflessione sia ai fan storici che a tutti i neofiti, e promuovendo una certa visione motivazionale di fondo che si riallaccia al sogno di un uomo sempre impegnato a dar vita alla propria fantasia, senza mai dimenticare le dinamiche e le incoerenze della realtà giornaliera.