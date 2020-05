Squatter, la recensione del thriller/horror Netflix

Al ritorno da un periodo di vacanza, Paul e sua moglie Chloé si trovano impossibilitati a rientrare nella loro casa di campagna. La coppia che se ne prendeva cura durante i periodi di loro assenza è infatti riuscita, tramite documenti ingannevoli, a ottenere un diritto di proprietà e si prospetta un procedimento legale che andrà avanti per alcuni mesi. Marito, moglie e figlio piccolo sono così costretti a vivere momentaneamente nel loro camper ma giorno dopo giorno la situazione psicologica dell'uomo diventa sempre più instabile e la legge non fa che ritardare i vari procedimenti atti a consentirgli di far ritorno nella giusta dimora.

Nel frattempo le frequentazioni con alcuni vicini di roulotte, uno dei quali ex-fidanzato proprio di Chloé, rischiano di condurre il protagonista su una brutta strada e questi finisce per convincersi che solo tramite le maniere forti possa rimettere le mani sulla villa oggetto di contesa.

Io sono la legge

In diversi passaggi si intravede un discreto scavo psicologico nella tormentata personalità del protagonista e la sua discesa agli inferi si ammanta di sfumature noir, ma alla resa dei conti il film non eleva quel poco di buono disseminato nel corso dell'ora e mezzo di visione, perdendosi in errori di fondo che minano alla base la credibilità dell'assunto. Squatter parte come una sorta di inquietante thriller introspettivo e, pur al netto di alcune forzature e inverosimiglianze, riesce a delineare con una certa lucidità la disgregazione del tessuto coniugale e la caduta di un uomo senza più certezze.

Ma proprio quando sembra aver costruito il giusto quadro, l'operazione si sconnette dagli sviluppi concettuali per innescare un tour de force di pura violenza che guarda agli archetipi dell'home invasion, con sequenze brutali che caratterizzano la mezz'ora finale. Se dal punto di vista tensivo l'escalation di pura furia risulta anche efficace, allo stesso tempo deflagra in maniera eccessiva per quanto visto in precedenza, togliendo credibilità al racconto.

Il lato oscuro

Squatter si ispira a una storia realmente accaduta, romanzata per il suo approdo in forma filmica, e il tema delle case occupate è d'altronde sempre attuale anche nel nostro Paese. Con la legge che sta con le mani in mano senza tutelare gli interessi e i diritti del proprietario, il personaggio di Paul si volge al lato oscuro salvo pentirsene quando è ormai troppo tardi e ha già messo a rischio le vite dei propri cari.

Elementi secondari quali la pressante gelosia e la seduzione della lussuria indirizzano il complicato percorso catartico di una figura scomoda, ossessionata dalla piaga della schiavitù (Paul è un insegnante di colore) e dal desiderio di offrire il meglio alla moglie e al figlio, finendo per rischiare di perdere tutto.

Il regista e sceneggiatore Olivier Abbou non trova la giusta coesione tra le due anime, che si incrociano con troppa irruenza, prive di quell'armonia che pur in un titolo di genere è necessaria per giustificare l'evoluzione dei fatti. Qui manca uno sguardo a 360°, tanto che allo scorrere dei titoli di coda l'impressione è quella di aver assistito a due distinti mediometraggi incollati alla bell'e meglio.