Sputnik, la recensione dell'horror fantascientifico russo

Il futuro parla russo. Dalla patria di Asimov e Dostoevskij arrivano sempre tantissime idee, molta creatività e la capacità di rinnovare un genere che ormai fatica a trovare elementi davvero significativi. Insignito del Premio Asteroide al Trieste Science + Fiction Festival, Sputnik è senza ombra di dubbio uno dei migliori film di fantascienza del decennio che va a concludersi, un'opera che guarda al futuro tenendo i piedi ben piantati nei topoi del genere, collegandosi al meglio di Carpenter, Scott, Yuzna e Siegel, per confezionare un horror semplicemente perfetto. Andiamo a scoprire assieme perché vale la pena guardarlo appena possibile.



Un astronauta e un mistero inquietante

Sputnik è ambientato nel 1983, in piena Guerra fredda, dove a seguito di un misterioso incidente una navicella spaziale russa rientra con solo uno dei due cosmonauti in vita: Kostantin (Pyotr Fydorov).

Tuttavia il suo stato appare alterato, vi è qualcosa di assolutamente anormale in lui, e per vederci chiaro viene consultata la psichiatra Tatyana Klimova (Oksana Akinshina), che per i suoi metodi anticonvenzionali appare l'unica in grado di capire perché quell'uomo si stia riprendendo in così poco e cosa sia successo sulla navicella.

Nella base segreta comandata dall'autoritario Colonnello Semiradov (Fyodor Bondarchuk), Tatyana verrà presto messa al corrente di un fatto sconvolgente: Kostantin ogni notte puntualmente rigurgita un mostruoso alieno, dall'indole molto aggressiva e imprevedibile, e dalla forza terrificante.

Le due creature appaiono connesse, e sulla natura di questo rapporto sarà Tatyana a dover far luce.



Un film che porta qualcosa di veramente inedito

Sul tema della simbiosi con mostruosità aliene che fossero metafora degli istinti più bestiali e della natura impietosa e aggressiva dell'uomo, già La Cosa di Carpenter aveva dato molto, così come il celeberrimo Alien.

Di questi capolavori riconosciuti del genere, Sputnik è il degno erede per complessità dell'iter, intensità e originalità di sguardo.

Se ci si ferma a riflettere, ci si rende conto che nella realtà è da decenni che si cerca di creare un nuovo Alien o un nuovo La Cosa. Questo è un film per il quale un eventuale affiancamento a due pietre miliari di tale levatura non è assolutamente eccessivo o azzardato.

Se consideriamo che è pure un'opera prima si rimane attoniti, per come il regista 33enne sia stato capace di dimostrare un'assoluta padronanza dei tempi narrativi, creare un climax in cui tensione, paura, orrore, sono sempre uno strumento e mai il fine ultimo.

Non vi è retorica, al massimo commozione, la drammatica speranza di aggrapparsi a un'umanità che affiora solo negli ultimi, a cui si contrappone non tanto la mostruosità di un alieno tra i più spaventosi mai visti, ma soprattutto la nomenklatura.



I veri mostri sono nascosti dentro di noi

Se infatti vi è un elemento davvero arguto nella sceneggiatura firmata da Oleg Malovichko e Andrei Zolotarev, è quello di includere la dimensione dittatoriale della Russia dell'agonizzante Cernenko, poco prima dell'arrivo di Gorbaciov.

L'orrore è nelle armi dei soldati, nel comandante di una base in cui si rivive l'orrore stalinista, in cui non esiste altro che una gerarchia tirannica e impietosa. Sputnik crea una simbiosi credibile, pregna di significati, profonda, tra questa creatura ferale e un ospite a cui Fydorov dona una dolente rassegnazione e una volontà di libertà assolute.

E l'alieno, questo mostruoso essere affamato di paura, altro non è che la metafora di un "Io" senza controllo, istintivo, primordiale, egoista, totem del potere che si alimenta col terrore, dei sensi di colpa di un'umanità senza empatia e piena di rimpianti.

Assurge a una potenza simbolica (e anche visiva grazie a una CGI veramente di livello) che non si vedeva da molto tempo.



Se un film come The Coma lo aveva suggerito, ora Sputnik (ottimamente accolto anche all'estero) conferma che il cinema russo nella dimensione fantascientifica ha davvero tanto da dare.