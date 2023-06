Spoiler Alert Recensione: una storia d'amore intensa e tragica

La prima scena, che mostra i due protagonisti avvinghiati su un letto di ospedale mentre uno è intubato e in condizioni di salute critiche, racchiude al meglio il significato del titolo Spoiler Alert: è infatti già il prologo a rivelarci l'epilogo, togliendo in parte quell'effetto sorpresa che avrebbe potuto garantire un po' di suspense in più a chi all'oscuro della vicenda originale. Eh sì, Spoiler Alert è infatti tratto da una storia vera, raccontata a sua volta da uno dei diretti interessati, il giornalista Michael Ausiello, in un libro autobiografico che ripercorreva la sua relazione con il compagno Kit Cowan, morto nel 2015 per via di un cancro al quarto stadio. Una storia qui raccontata in tutte le sue fasi clou, durata quattordici anni che scorrono nelle due ore di visione, dove il dramma si accompagna a toni leggeri e malinconici, sempre all'insegna della voglia di vivere e di lottare nonostante la malattia.



Spoiler Alert: il domani che verrà

Nel 2001 Michael, scrittore per il magazine TvGuide, trascorre una serata all'interno di un locale gay di Manhattan, dove ha modo di conoscere il fotografo Kit. Tra i due è amore a prima vista e iniziano a frequentarsi, nonostante Michael soffra di una bassa autostima e sia pieno di insicurezze, al punto che la loro nascente relazione rischia di compromettersi dopo che Kit lo tradisce con un ragazzo in palestra. Ma ciò nonostante i due continuano a vedersi e il legame diventa sempre più solido, al punto che Kit presenta il fidanzato ai suoi genitori, i quali erano del tutto all'oscuro della sua omosessualità.

Una love-story che procede a gonfie vele, con l'agognata convivenza e il supporto da parte di mamma e papà, e nonostante sporadici periodi di crisi - con tanto di una momentanea separazione - restano assieme per moltissimi anni. Fino a quando un giorno Kit non scopre di avere un tumore e insieme la coppia cerca di far fronte a un evento così drammatico con la forza dei sentimenti che provano l'uno per l'altro.



L'amore che non muore

La scelta dei due protagonisti, ovvero il Jim Parsons di The Big Bang Theory e Ben Aldridge, non è certo casuale in quanto entrambi hanno fatto coming-out e quindi, secondo le logiche odierne, si rivelano una scelta perfetta per vestire i panni dei due personaggi principali e restituire sulla carta veridicità e alchimia a questa relazione tra due uomini, messa a dura prova da un tragico scherzo del destino che ha deciso di separarli per sempre.

Un canonico voice-over ci accompagna a ritroso nelle retrovie del rapporto, raccontato fin dalla nascere sino alla sua crudele conclusione, in un crescendo emotivo che pur affidandosi a una sana retorica a tema ha il merito di schivare il patetismo e la lacrima facile, in favore di un sorriso - più amaro che dolce - che viene più volte ricercato da parte del pubblico, intento ad osservare anno dopo anno i vari passaggi chiave di questo amore senza limiti e confini. Fondamentale in tal caso anche la presenza dei genitori di Jim, con una Sally Field perfettamente a suo agio nei panni di madre comprensiva e sempre pronta a supportare il suo "bambino". Il regista Michael Showalter - sul nostro sito potete leggere la recensione di Gli occhi di Tommy Faye (2021) e la recensione di The Big Sick (2017), suoi precedenti lavori dietro la macchina da presa - sa come tenere alta la tensione melodrammatica, tra gioie e dolori, lacrime e risate, all'insegna di una spensieratezza intrisa di malinconia che svolge il suo dovere con efficacia.