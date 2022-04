Spirit il Ribelle Recensione: un sequel indegno del Cavallo Selvaggio

Diciannove anni: tanto il tempo che ci è voluto per vedere un sequel di uno dei cartoon simbolo di inizio millennio, quel Spirit - Cavallo selvaggio (2002) che venne anche candidato agli Oscar nella relativa categoria d'appartenenza. Il film sul coraggioso equino è diventato una sorta di cult nel corso degli anni, con il suo ricordo rimasto ben saldo nella memoria dei bambini di allora che adesso, magari con i propri figli o anche solo per un revival nostalgico, potranno vivere una nuova avventura che vede protagonista il nostro amico animale.



Spirit - Il ribelle è una sorta di seguito e reboot dell'originale approdato su Sky e NOW, nonché rifacimento in forma di lungometraggio della serie animata Spirit: Avventure in libertà. Come nella produzione per il piccolo schermo, anche in quest'occasione la protagonista è la giovanissima Fortuna Navarro-Prescott, per tutti semplicemente Lucky. Il titolo è disponibile tra i film Sky e NOW di febbraio 2022.



Spirit - Il ribelle: una corsa per la libertà

Un soprannome, Lucky, che non ha coinciso con un'infanzia felice: la piccola infatti è rimasta orfana di madre - la cavallerizza e cantante Milagro - quando era in tenera età ed è stata cresciuta dalla zia Cora e dal nonno paterno James. Dopo aver combinato l'ennesimo guaio, Lucky viene mandata a stare nella città di Miradero, dove vive suo padre Jim, che lei non ha mai conosciuto.

Durante il viaggio a bordo del treno che le condurrà a destinazione, la bambina osserva un cavallo di razza mustang che sta guidando la sua mandria al galoppo, e subito tra lei e l'animale scatta un'incredibile sintonia. Sintonia che si evolve all'arrivo a Miradero, dove Lucky scopre che il suo "amico a quattro zampe" è stato catturato e rischia di cadere nelle mani di allevatori senza scrupoli. Con l'aiuto di due coetanee, Pru e Abigail, Lucky farà di tutto per salvarlo, imbarcandosi in un'incredibile avventura dove metterà alla prova il suo coraggio.



Un prodotto senza infamia e senza lode

Kelly Asbury, regista dell'originale, è scomparso durante la realizzazione di questo nuovo capitolo, dedicato non a caso alla sua memoria. E fin dal prologo uno degli elementi che caratterizza Spirit - Il ribelle è proprio la morte: la madre della protagonista infatti perde tragicamente la vita nel flashback che apre il racconto, un inizio particolarmente shock anche se la scena è ovviamente lasciata fuori campo.

La figura di Lucky è il classico prototipo di eroina pensata per le nuove generazioni: un'età da bambina / pre-adolescente, un passato segnato da un profondo trauma e un'amore per l'avventura che la spingono ad affrontare ogni ostacolo che le si pone davanti. Non è un caso che l'universo maschile sia qui totalmente in secondo piano o relegato a ruoli da villain o comprimari, come nel caso del crudele Hendricks o di Jim, l'anonima figura paterna. Tutto qui è in piena rappresentazione del girl-power e dell'inclusione, come sottolineato dalla presenza nelle vesti di co-protagoniste di altre due teenager, la bionda Abigail e l'afroamericana Pru, e la stessa Lucky è per metà messicana.



Con un paio di canzoni a mixare le atmosfere con un'anima musical, l'ora e mezzo di visione scorre senza troppi patemi o sbadigli, nel continuo tentativo di incuriosire il relativo target di riferimento (stesso obiettivo del videogioco Spirit La Grande Avventura di Lucky, open world uscito in concomitanza). Alcuni elementi risultano però paradossalmente stantii e mancano veri e propri spunti originali, giacché i messaggi etici e ambientalisti che si ergono nella narrazione risultano fin troppo prevedibili e annacquati per generare un coinvolgimento degno di nota.

Ciò che rende l'operazione uguale a tante altre è però l'impatto estetico, che si discosta dal predecessore in favore di un'animazione computerizzata più in canone con lo stile moderno ma per questo priva del fascino "selvaggio" del passato. In più la CG è a livelli appena discreti e a tratti ricorda più i film a tema sulle Barbie che i cult contemporanei del filone: tutto ciò abbassa notevolmente il range di età a cui l'operazione si rivolge e castra sul nascere le ambizioni di partenza. Restando in tema, avete sentito parlare del triplo record del film animato Flee agli Oscar 2022?