Spie Sotto Copertura, recensione del film con Will Smith e Tom Holland

Lance Sterling è probabilmente la migliore spia del mondo. Se siete dei super cattivoni intenti a tramare il peggior male possibile, molto probabilmente il buon vecchio Lance sarà già sulle vostre tracce, senza macchia e senza alcuna paura. Oltre a essere un agente sotto copertura eccezionale è anche avvenente, ha un fisico invidiabile, ha uno charme unico e un'ironia sopraffina - che gli torna molto utile quando si trova di fronte a scagnozzi di ogni tipo. È di fatto lo "007" migliore che si possa avere, ha però una sorta di "difetto": odia letteralmente il lavoro di squadra, ama operare in totale solitudine, cosa che gli causa non poche grane con la sua agenzia, che per risolvere i problemi in giro per il globo preferirebbe inviare intere squadre addestrate per correre meno rischi possibili.

Con Lance Sterling questo però non è possibile, lui ignora costantemente gli ordini dei suoi stessi superiori, per poi esser perdonato dopo ogni missione conclusa - ovviamente - con successo. Provate dunque solo a immaginare cosa possa accadere quando, in Spie Sotto Copertura dal 25 dicembre al cinema, proprio Lance venga "forzato" a collaborare con qualcuno... fra l'altro un ragazzino apparentemente fuori di testa.



Spie sotto copertura animale

Il suo nome è Walter Beckett, figlio di una donna poliziotto rimasta vittima di un attentato quando lui era ancora un bambino, anche se già allora manifestava un incredibile passione per la scienza, supportata dal suo quoziente intellettivo fuori categoria. Il suo spirito d'intraprendenza lo ha portato a lavorare nella stessa agenzia di Lance, anche se nelle retrovie, là dove si sviluppano nuovi congegni, gadget e intrugli chimici da far ingurgitare agli agenti in missione.

Proprio una di queste "pozioni" chimiche prodotte da Walter trasforma il carismatico Lance Sterling in un piccione, proprio così, un volatile "della peggior specie", che toglie all'agente praticamente qualsiasi speranza di lavorare in modo tradizionale. Le sue dimensioni minuscole e la scomparsa delle mani in favore delle ali lo costringono a fare ciò che odia: collaborare.



I Blue Sky Studios portano un nuovo film animato nelle nostre sale, questa volta guardando a un genere ben preciso: lo spy movie, anche se il punto di vista è quantomai atipico. Sulla superficie abbiamo tutto ciò che serve, un agente segreto brillante, un super cattivo spietato dal braccio robotico, un ragazzino che sogna in grande ma che nessuno prende sul serio, un mix perfetto reso ancor più interessante dall'espediente "piccionesco".



Diventando un volatile, infatti, Lance imparerà minuto dopo minuto l'importanza del lavoro di squadra, di quanto sia fondamentale ascoltare le opinioni altrui e non vergognarsi mai di dire a qualcun altro "Ho bisogno di te". Un canovaccio di certo non originale al 100%, supportato però da una regia estremamente dinamica e una sceneggiatura divertente, colma di situazioni surreali ma quasi mai di cattivo gusto.



Una spia contro ogni tipo di violenza

A impreziosire il tutto è proprio il personaggio del giovane Walter, un ragazzo molto fortunato nel ricevere dalla vita il dono dell'intelligenza e della passione per la scienza, anche se costretto a vivere senza genitori sin dalla tenera età. Proprio dall'incidente accaduto alla madre impara l'importanza della non violenza, ed è qui che Spie Sotto Copertura guadagna una maturità di fondo adatta anche a un pubblico più cresciuto, non solo a bambini. Ogni gadget inventato da Walter è apparentemente innocuo, non parliamo di pistole nucleari, bombe a grappolo o laser incandescenti, al contrario potremmo avere a che fare con "granate coccolose" in grado di lanciare in aria coriandoli rosa oppure orologi capaci di proiettare nel cielo enormi gattini dagli occhi fumettosi, che possono calmare qualsiasi cattivone operando dietro le quinte della chimica umana.



Spie Sotto Copertura insegna insomma quanto sia sbagliato l'antico concetto del "occhio per occhio, dente per dente" (del quale Lance Sterling è invece grande fautore), insegnamento che di questi tempi assume connotati d'estrema attualità. Ultimo, ma non ultimo, il film cerca di trasmettere con vivo entusiasmo una sana passione per la scienza, è probabile che molti bambini vorranno approfondire la materia dopo la visione, imparando nozioni in grado di migliorare la loro vita e di chi gli sta attorno.



Il tutto in un prodotto fresco e scorrevole, davvero ben animato e diretto, che trova ulteriori punti di forza nel cast principale: nei panni di Lance Sterling infatti troviamo un Will Smith volutamente sopra le righe, un autentico vulcano spalleggiato da un Tom Holland perfetto nei panni del piccolo nerd geniale Walter. Con il doppiaggio italiano si perde parte della verve dei due attori, è vero, parliamo in ogni caso di un lavoro di adattamento più che sufficiente, in grado di conservare l'energia originale del progetto.