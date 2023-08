Spider-Man Lotus recensione: il fan-film senza Marvel fa sognare il web

Negli ultimi mesi, i fan di Spider-Man hanno avuto molto su cui riflettere e ragionare, specialmente in vista dell'uscita di Spider-Man Lotus, un fan-film realizzato da alcuni appassionati in maniera del tutto indipendente dalle giurisdizioni di Sony, Disney e Marvel, accompagnato da annunci e da un trailer di Spider-Man Lotus da applausi. Stiamo parlando di un progetto le cui origini risalgono a una campagna su IndieGoGo che è riuscita a raccogliere ben 112.000 dollari e tanta curiosità. A seguito della sua uscita gratuita su YouTube, il 12 agosto 2023, (durante la stesura di questa recensione era ancora soltanto in inglese), abbiamo deciso di analizzare tutto ciò che riesce a trasmettere durante le sue complessive 2 ore.



È comunque opportuno ricordare che si tratta di un progetto amatoriale, e le limitate risorse economiche ne hanno sicuramente influenzato il risultato finale. Questa situazione ha spinto il regista Gavin J. Konop e tutti gli altri fan coinvolti a trovare soluzioni creative e, sebbene non particolarmente spettacolari, l'impegno di fondo è palpabile dall'inizio alla fine.



Spider-Man: Lotus, una storia dai tratti familiari

Spider-Man: Lotus è un film che vorrebbe essere accessibile a tutti, senza però riuscirci al cento per cento. I dettagli più interessanti e succulenti, infatti, sono specificamente legati al mondo cartaceo dell'Uomo Ragno, presentando una serie di spunti che possono essere apprezzati soprattutto dagli amanti dei fumetti.

Esaminando la struttura narrativa della storia non si possono trascurare alcune ispirazioni evidenti come lo Spider-Man Blu di Tim Sale e Jeph Loeb o Il ragazzo che collezionava l'Uomo Ragno di Roger Stern e Ron Frenz. Al centro della trama troviamo quindi la recente scomparsa di Gwen Stacy e Norman Osborn. La perdita costituisce un elemento centrale e ricorrente nell'intero racconto, e il dolore per la scomparsa delle persone amate permea la narrazione, tracciando i percorsi di tutti i personaggi coinvolti. Il Peter Parker (Warden Wayne) con cui ci relazioniamo è in uno stato di profonda confusione emotiva, al punto da desiderare di abbandonare definitivamente il costume con le ragnatele, tormentato dai sensi di colpa per le conseguenze delle sue azioni come Uomo Ragno.



Partendo da una premessa del genere, Spider-Man: Lotus si impegna a delineare un percorso quasi corale, in cui Peter dovrà confrontarsi con le proprie emozioni e con il dolore che lo perseguita al punto da rinunciare a una parte significativa della sua vita. Accanto a lui c'è anche un giovane Harry Osborne (Sean Thomas Reid) impegnato a ricostruire la propria esistenza, ora priva delle costanti valutazioni di un padre prima di allora sempre scettico nei suoi confronti. A fungere da punto di collegamento in questa situazione è il personaggio di Mary Jane Watson (Moriah Brooklyn), che cercherà in ogni modo di ristabilire l'equilibrio in una situazione estremamente complessa e incasinata con i suoi amici.



L'intero racconto di Spider-Man: Lotus si sviluppa da un intreccio emotivo che sembra irrisolvibile, cercando di presentarne le dinamiche che ne sono alla base. Oltre ai poteri e alle abilità dello stesso Spider-Man, il film si concentra principalmente sulle angosce dei suoi protagonisti, delineando un percorso psicologico ed emotivo in cui spiccano i flashback di un passato molto recente, coadiuvato ai sensi di colpa e ai rimpianti nel presente.

In sostanza, Peter Parker deve fare i conti con se stesso e con ciò che rappresenta sia come uomo che come supereroe. Deve confrontarsi coi tormenti che vorrebbero spingerlo ad abbandonare definitivamente la sua seconda identità, e cercare di capire quanto sia grande il peso delle scelte che ha preso e prenderà, e delle possibili conseguenze. Cosa significa essere Spider-Man? Quanto è importante per gli altri? Quanta altra sofferenza dovrà sopportare indossando quell'iconico costume?



Ispirazione e ingenuità

Un osservatore più attento riconoscerà immediatamente nei tratti drammatici e introspettivi della storia quelli di "Spider-Man Blu", celebre graphic novel sulll'Uomo Ragno tutt'oggi amata e citata dai fan e dagli appassionati. In Spider-Man: Lotus, il dolore per la perdita dell'amore e molti altri piccoli dettagli tornano centrali, diventando il motore di un progetto che oscilla continuamente in termini di qualità. L'unico narratore degli eventi è lo stesso Peter Parker che parla con la sua Gwen, con quella ragazza che avrebbe desiderato vivere meglio e più appieno, amandola senza limiti personali o riflessioni in tal senso. Fin dai primi momenti, il film attinge abbondantemente da "Blu", rielaborando il materiale di partenza in una storia dai tratti sia simili che diversi.



Un'idea intrigante, specialmente per gli appassionati storici, è quella di coinvolgere la storia de "Il ragazzo che collezionava l'Uomo Ragno" (The Kid Who Collects Spider-Man, in originale), rendendola il cuore pulsante dell'intero viaggio di Peter Parker. Oltre alle specifiche citazioni (che sono numerose anche da altre trasposizioni cinematografiche, per esempio), Spider-Man: Lotus non è certo un capolavoro, ma piuttosto un fan-film ben realizzato, sebbene con limiti evidenti, caratterizzato da alcuni errori difficili da ignorare.

Il principale di questi è il ritmo degli eventi in gioco, scandito da pochissimi momenti d'azione (probabilmente a causa del budget limitato), a cui sono stati preferiti lunghi dialoghi tra i protagonisti e numerosi flashback. Anche se tutto risulta chiaro e abbastanza comprensibile, 2 ore, o poco meno, risultano piuttosto difficili da digerire, soprattutto quando sono costellate da continui tormenti interiori, dolore e dialoghi di confronto con sé stessi e gli altri. Il tutto è incorniciato da una regia ravvicinata, quasi claustrofobica e intima, focalizzata principalmente sui sentimenti che si riflettono nei volti degli attori in scena.

Nonostante alcune carenze formali e approssimazioni, resta intatta l'essenza di un Uomo Ragno che si scontra direttamente con sé stesso e coi propri demoni in Spider-Man: Lotus, convincendo soprattutto grazie all'intensità che permea ogni inquadratura e dialogo. Il risultato finale è un fan-film in grado di intrattenere fino alla fine, prediligendo un approccio narrativo incentrato sull'analisi introspettiva e sulla decifrazione di un contesto in medias res. Non si tratta di un lavoro straordinario, ma comunque sincero, intimo e abbastanza interessante nel suo complesso, sebbene avrebbe meritato una gestione migliore dei tempi.



Ovviamente, è necessario contestualizzare sempre e comunque ogni parola spesa per descrivere il progetto. Bisogna ricordare che si tratta pur di un fan-film caratterizzato da un'ingenuità legata alla limitata esperienza delle persone coinvolte, al budget ridotto e al fatto che non si parla di una vera e propria produzione, ma del sogno che alcuni appassionati hanno cercato di realizzare con le loro forze e il supporto della community. Partendo da questa premessa, Spider-Man: Lotus non può essere considerato un brutto film, bensì una lettera d'amore per immagini a un personaggio e al suo mondo, fatto di volti e citazioni riconoscibili, specialmente dai lettori storici dei fumetti.