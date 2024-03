Spaceman Recensione: Adam Sandler in una space opera filosofica su Netflix

I grandi silenzi dello spazio profondo equiparati a quelli che portiamo dentro di noi. Là dove sembra non accada nulla e si celano alcuni dei più grandi misteri connessi con la vita stessa, non giunge alcun suono, né da vicino né da lontano. Le ragioni segrete che hanno portato alla nascita della razza umana e del pianeta su cui viviamo, e le ipotetiche spiegazioni relative al senso di tutte le cose e alla loro tangibilità segnano il cammino di un uomo determinato a superare i suoi stessi limiti personali, pur di trovare risposte certe in questo senso. Così, il viaggio spaziale al centro di Spaceman, il nuovo film di Johan Renck disponibile su Netflix dal 1 marzo 2024, diventa fin da subito un'indagine profondamente connessa con la stessa vita, con il percorso che ognuno di noi potrebbe, o meno, vivere crescendo, trasformando qualcosa di manifesto in vera e propria filosofia e autoriflessione (e già che ci siete non perdete i film Netflix di Marzo 2024).



La concretezza fantascientifica di un racconto che sembra muoversi in una direzione chiara, quindi, rompe fin da subito i limiti con la propria orizzontalità narrativa, spostando l'attenzione non sul "come", ma sull'intimo "perché" del suo stesso protagonista, sulle ragioni segrete che l'hanno reso l'uomo che vediamo. La fantascienza, in Spaceman, si pone principalmente come pretesto e mezzo per analizzare qualcosa di altro e connesso con una fragilità di matrice universale, complessa e sfaccettata.



Spaceman: andare verso qualcosa insieme a un ragno gigante

Il racconto al centro di Spaceman è quanto mai classico e curiosamente nostalgico nel suo porsi agli spettatori. Basandosi sul romanzo Spaceman of Bohemia scritto da Jaroslav Kalfa, è impossibile non cogliere nel lungometraggio tantissimi rimandi, anche diretti, alla letteratura fantascientifica più classica, o ai film che hanno fatto la storia in questo senso.

Così ci ritroviamo al fianco di Jakub Procházka (interpretato da un Adam Sandler perfettamente allineato con le dinamiche emotive e umane del personaggio), un cosmonauta impegnato in una missione nello spazio profondo, con l'unico intento di analizzare una sorta di agglomerato di polvere spaziale che ha dato molto da pensare sul pianeta Terra. Accettare di prendere parte a questa crociata spaziale, per Jakub, significa dover passare 8 mesi totalmente da solo e lontano dalla Terra e da tutti gli affetti che si è lasciato alle spalle. Sua moglie Lenka (Carey Mulligan) è quella che soffre di più per questo sogno spaziale, e mentre Jakub cerca di far fronte alla propria solitudine, questa si proietta trasversalmente anche sulla sua stessa compagna incinta.



La gigantesca distanza fra i due e alcune discussioni spingeranno il loro rapporto verso una pesante deriva che lo stesso Jakub non avrà mai modo di affrontare in prima persona, totalmente concentrato su se stesso e sul suo personalissimo sogno fra le stelle. Nel dolore della lontananza e dell'abbandono, Lenka decide di non rispondere alle chiamate di lui, e Jakub trova un confronto inaspettato con uno strano essere alieno dalle sembianze di ragno che ritrova nella propria navicella.



Filosofia e comprensione di sé

L'accettazione di sé, i silenzi di una solitudine apparentemente insormontabile, la rabbia repressa, l'egoismo e l'amore sconfinato alimentano costantemente la narrazione di Spaceman, proiettandone immediatamente l'essenza oltre il piccolo schermo. Nell'incontro totalmente inatteso e terrificante con questo ragno alieno, che lui chiamerà Hanuš, si sblocca l'intero potenziale narrativo e linguistico della pellicola. Basandosi su un dualismo che si muove continuamente in parallelo, Spaceman prende in esame la vita di un uomo e una donna, le scelte che hanno fatto, il loro amore, le difficoltà di coppia, e plasma il tutto attraverso un racconto di fantascienza profondamente psicologico e onirico (se siete amanti dello sci-fi e dei racconti dalla natura distopica, vi rimandiamo alla nostra recensione di Bodies, sempre su Netflix).

Le condizioni personali di Jakub, quando la narrazione si sofferma sul suo percorso, superano ben presto i limiti della semplice scrittura, approdando nella dimensione più puramente formale e rapportandosi direttamente col pubblico a casa. Spaceman tratta di un uomo che sembra alla deriva con se stesso, la sua è una figura importante e sta svolgendo una missione fondamentale per l'umanità ma... l'impostazione recitativa di Adam Sandler, la fotografia e la regia suggeriscono ben altro.



Distruggendo la maschera dell'eroe della Terra si entra immediatamente nella realtà introspettiva del racconto per immagini, e in tutto quello che il film ha a cuore di analizzare. In parallelo troviamo la storia di Lenka, una donna in gravidanza abbandonata sul pianeta in attesa di un uomo che pare averla messa al secondo posto. Anche la sua solitudine è centrale nella comprensione di Spaceman, fondamentale per avere una visione d'insieme che trascende le strutture narrative più classiche in questo senso.



Tutto si muove in una direzione certa e apparentemente confermata in Spaceman. Mentre l'oscurità dello spazio sembra avvolgere ogni cosa e possibilità, Jakub si ritrova imbrigliato in un'analisi che non ha nulla a che fare con tutta la tecnologia super moderna della sua nave, o con il sapere e gli addestramenti che ha portato a compimento per entrare a far parte di questo progetto.



Il contatto diretto con l'essere aracnoide sblocca in lui qualcosa, consentendogli di entrare in contatto con una parte di sé custodita nel profondo. Superato il trauma iniziale, Hanus diventa ben presto l'unico confidente di Jakub, il suo contatto più diretto con quella vita che sente lontanissima da lui. Sono i loro scambi e discussioni a spingere verso il cuore pulsante della pellicola, lavorando sui tormenti che il protagonista si trascina dietro nella perpetua negazione di se stesso.



Muoversi a gravità zero

Nella riscoperta di sé, in parte condivisa da entrambi i protagonisti, giocano un ruolo essenziale le interpretazioni di Adam Sandler e Carey Mulligan. I loro sguardi rotti e i silenzi disfano qualsiasi possibile lettura nel delineare due persone al limite, due stati d'animo sicuramente difficili da calibrare davanti alla macchina da presa, restituendo un senso di smarrimento personale che non ha nulla a che vedere con lo spazio profondo, la fantascienza o i ragni spaziali, ma soltanto con noi stessi in quanto umani.

Ecco che nella complessità strutturale di un racconto che trova le sue origini in un genere preciso, Spaceman sviluppa qualcosa di globalmente fruibile da tutti perché familiare, pur nel suo intrico. La psiche umana e i legami col prossimo, la voglia di redenzione e i rapporti familiari complessi, tutto in funzione di un viaggio sicuramente non troppo originale nel suo svolgimento progressivo, ma comunque interessante e toccante.



In ciò troviamo la regia di Johan Renck sempre e comunque concentrata sulle dinamiche emotive e psicologiche dei suoi protagonisti. Tutto resta sospeso fino alla fine in Spaceman, come anche i movimenti di macchina e le inquadrature soggiogate sia alla mancanza di gravità spaziale, che alle riflessioni di Jakub e Lenka. In un costante gioco di luci e ombre, quindi, si sviluppa un'indagine che fa dell'intimismo specifico dei personaggi una lente ricca di riflessi delicati e fuggevoli.



Le stesse immagini assumono una valenza del tutto personale capaci di distorcere lo stesso punto di vista narrativo, mettendo a nudo le paure più recondite nella coppia. Nel cercare di muoversi in questa direzione, però, Spaceman si lascia trasportare verso una deriva molto più interpretativa di quanto non ci si aspetti, arrivando a sostituire gli equilibri iniziali con un approccio concettuale dal carattere più generico e decisamente semplicistico.