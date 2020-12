Sound of Metal, la recensione del film su Amazon Prime Video

Sound of Metal di Darius Marder si apre con un'inquadratura dinamica sul suo protagonista, Ruben Stone (Riz Ahmed). È sul palco di un piccolo locale dove sta per esibirsi insieme alla sua compagna, Lou Berger (Olivia Cooke), anche cantante del duo metal Blackgammon. Ruben è il batterista. Biondo platino, ex-tossico dipendente, pieno di tatuaggi (sul petto ha scritto "please kill me") e con un carattere deciso e appassionato. Il suo sguardo sembra raccontare sin da subito il suo grande amore per la musica, quella metallica, esplosiva, assordante. È già dietro al suo strumento, padrone dei piatti davanti a sé e con in mano le bacchette. È pronto a iniziare e aspetta solo l'attacco di Lou: sembra mancargli quasi il respiro, come se stesse in astinenza d'ossigeno. Quando le bacchette calano sui piatti è come se le endorfine si scatenassero nel suo corpo, che mentre si rilassa contrae ogni muscolo necessario a generare musica, rumore, entusiasmo. Per Ruben è letteralmente vita: il palco, il metal, Lou.



Poi improvvisamente il silenzio, o quasi. Di punto in bianco, forse proprio a causa del suo lavoro o per una malattia autoimmune, il nostro protagonista perde circa l'80% del suo udito e in modo irrecuperabile. È costretto a scendere a patti con queste verità, prendere decisioni difficili, accettare l'aiuto di estranei e allontanarsi dalla ragazza. Il Suono del Metallo sembra però non abbandonarlo, almeno nel cuore, e quel richiamo sordo ma vibrante lo porterà ad affrontare cambiamenti e verità assordanti anche per chi come Ruben non sente ma soprattutto non vuole proprio ascoltare.



Limiti della mente, lividi del cuore

L'ottima scena d'apertura di Sound of Metal appare a tratti come il video di Danny Carey dei Tool in cui suona Pneuma su YouTube, inquadrato davanti e di spalle. È interessante perché si entra subito nell'ardore del musicista interpretato da Ahmed, in un genere che più di altri è sconquassante per l'udito, penetrante, che rimbomba in testa e nelle ossa. Un sipario che si apre in silenzio, con una distorsione di chitarra, e che procede sempre più martellante, a imporre la forza incandescente e affilata di una batteria che risuona metal tanto nelle sensazioni ed emozioni di Ruben quanto nella percezione dello spettatore.

Ci ritroviamo davanti a una dimostrazione singola della potenza della musica, del senso vitale e profondo che la stessa ha per il nostro protagonista. Quelle note, quei battiti, quel rumore sembrano ristabilire ogni equilibrio, specie se Lou è con lui.

Ereditando il soggetto drammatico dall'amico e collega Derek Cianfrance (basato fra l'altro su esperienze dirette dall'autore), Marder porta su Amazon Prime Video una sorta di saggio breve cinematografico dedicato nel particolare alla sordità, in senso universale alle grandi lezioni che dà senza preavviso la vita, sulla perdita, le passioni, i sogni, l'amore. Si ha tutto - o almeno quello che serve - e poi non si ha più niente. È una cascata di domino: basta un tassello per innescare una veloce catena di ripercussioni che possono essere fermate solo per volontà di chi il primo tassello lo ha spinto in avanti.



Nel caso di Sound of Metal, lo stesso Ruben, nei cui panni troviamo un magnetico Riz Ahmed, che dopo The Night Of e I fratelli Sisters torna a dare grande prova delle sue doti drammatiche, qui declinate in modo irascibile e impetuoso, atte a caratterizzare a tutto tondo il suo personaggio, sofisticato soprattutto dal punto di vista emotivo.

Assistiamo a una vera e propria evoluzione di Ruben, che si traduce non solo in una presa di coscienza dalla propria situazione, anche mediata dall'aiuto della comunità guidata da Joe (un magnifico Paul Raci), ma in un susseguirsi di decisioni che portano infine a una significativa catarsi dell'anima, a una liberazione "del rumore" che si ha dentro, un addio al conflitto interno che sfocia in paradisiaco silenzio del dolore, momento e traguardo che nessuno, a dispetto dell'udito, potrà mai sottrargli.



Attraverso una regia che lascia campo d'azione ai personaggi e a un lavoro di sound design magistrale, che restituisce al pubblico tutta una serie di problematiche e situazioni complesse nella vita quotidiana dei non udenti (ci sono transizioni sonore eccezionali, come se si uscisse dalla realtà "normale" per entrare d'improvviso in quella complessa degli audiolesi), Sound of Metal mette al centro del racconto non il dramma della sordità ma quello psicologico della persona.

Questo vuol dire che il focus non è dedicato al coraggio di affrontare questa condizione, perché l'intenzione è quella di soffermarsi sull'accettazione di sé, sul cambiamento, e non su quello che è di fatto un handicap ma non superiore a quello che molti (anche con molte ragioni) si auto-generano in mente. In sostanza racconta dei limiti del pensiero umano dettati da rabbia e paura e dei lividi che conseguentemente indeboliscono il cuore. In questo senso, il film è accostabile al bellissimo Whiplash. Pur senza imitare la poetica cinematografica di Damien Chazelle, infatti, Marder arriva a una catarsi conclusiva sfruttando proprio corpo e sguardo di Ahmed, un mood differente da quello dell'inizio, quasi in antitesi empatica. Un contrasto vivido dipinto e incorniciato da una regia che non cerca più di generare suoni e provare a raccontarne le distorsioni, concentrata invece sulla bellezza del mondo, sulla quiete del protagonista, su di un silenzio che riempie il film. Magistrale come si possa descrivere un momento tanto incantevole e puro inquadrando un raggio di sole che filtra tra i rami di un albero, qualche persona che cammina, un uomo, la sua verità e un battito di ciglia.