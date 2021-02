Sotto lo zero, la recensione del film originale Netflix

Siamo in Spagna, in qualche città non meglio specificata, e l'Inverno sta entrando nella sua fase più glaciale. Martin è appena stato trasferito in una nuova centrale e come primo incarico ha avuto un trasporto detenuti. Il protagonista ci viene immediatamente mostrato come un padre di famiglia, uomo paziente, agente ligio al dovere e rispettoso della legge, anche dei protocolli d'azione e sicurezza del suo ruolo. Insieme a un collega decisamente più esaltato di lui e a una scorta di due agenti, Martin deve trasportare sei detenuti molto diversi tra loro, tanto per i crimini commessi quanto per l'età e la differenti estrazioni sociali.



Tutto precipita nel mentre del trasporto, nel bel mezzo di una strada che attraversa la foresta, a notte fonda e con una temperatura che - lo suggerisce il titolo - è sotto lo zero termico. Qualcuno vuole entrare nel blindato e per farlo non si fa scrupoli. Ma perché? Qual è il suo obiettivo? A quale dei detenuti è realmente interessato? Martin lo scoprirà in una delle missioni e delle nottate più tragiche e pericolose della sua intera carriera, cercando di sopravvivere non solo agli attacchi del misterioso e tattico assalitore ma anche agli stessi detenuti e a delle condizioni ambientali del tutto sfavorevoli.



Gli spagnoli e il genere

Dopo lo straordinario successo lato serial con La Casa di Carta di Alex Pina, il sodalizio creativo tra Netflix e la Spagna si è fatto sempre più deciso e variegato, portando sulla piattaforma di streaming online alcuni dei lungometraggi di genere migliori dell'intera produzione cinematografica europea del colosso dell'intrattenimento. Basti pensare alla presa horror-psicologica di stampo sociale de Il Buco di Galder Gaztelu-Urrutia o anche al più recente Origini Segrete di David Galan Galindo, che nelle sue brillanti intuizioni narrative è riuscito a giocare tanto con i personaggi e la storia editoriale della Marvel quanto con le atmosfere alla Seven di David Fincher.

Tra titoli discretamente o ampiamente riusciti come quelli citati e altri invece nati per essere più discount products, destinati cioè all'oblio e più riempitivi, di tanto in tanto la macchina creativa spagnola Netflix sforna film sufficientemente adeguati al successo internazionale senza particolari guizzi stilistici o creativi. C'è una storia intrigante su carta e una realizzazione con uno sguardo che va oltre la portata nazionale, e curiosamente, proprio nel caso di questo Sotto lo zero di Luis Quilez, le particolarità della recitazione e della lingua iberica vengono davvero meno a una visione d'insieme più eterogenea.



Il regista (anche co-sceneggiatore dell'opera) punta a miscelare quanto già fatto precedentemente da Simon West in Con Air o da Clark Johnson nel dimenticabile S.W.A.T. per portare a termine un'operazione cinematografica capace di intrattenere per la sua intera durata ma senza mai sorprendere realmente.

I tempi del racconto non sono gestiti adeguatamente, danno eccessivo peso a un'introduzione forse un po' troppo fine a se stessa e poco costrutto a un corpo centrale disfunzionale, che disperde senza controllo tensione e sorpresa in un susseguirsi accelerato - e in più di un'occasione pure incoerente - di eventi.



Avendo poi un'ambientazione principalmente chiusa, cioè dentro al blindato, con la maggiore libertà creativa concessa da Netflix il regista avrebbe potuto osare molto di più in termini cinematografici, giocando con la claustrofobia degli spazi e andando poi a trovare marginale respiro nell'apertura all'esterno.

È però evidente come l'idea di Quilez non fosse quella di un rapporto regia-contenuto equilibrato, desiderando invece concentrarsi sui dialoghi spesso anche inutili tra agenti e detenuti e sulle rispettive reazioni al problema.

La risoluzione finale è però molto riuscita in termini di coerenza psicologica e pure di evoluzione morale del personaggio, dove intendiamo quello di Martin, anche se poi non aiuta purtroppo il film a raggiungere il piano qualitativo discreto a cui avrebbe potuto agognare con un pizzico di coraggio in più.