Sotto il burqa, su Netflix il dramma d'animazione prodotto da Angelina Jolie

L'undicenne Parvana vive a Kabul, sotto lo stretto controllo delle forze talebane, con la madre, la sorella maggiore, un fratellino piccolo e il padre, monco di una gamba. Proprio mentre sta vendendo degli antichi oggetti di famiglia insieme al genitore la ragazzina è presa di mira da dei soldati, e solo l'intervento della figura paterna evita il peggio. L'azione ha però delle conseguenze e l'uomo viene arrestato per vendetta con false accuse, venendo condotto in un carcere in pieno deserto. In una società nella quale alle donne è vietato uscire di casa senza essere accompagnate da una figura maschile, in Sotto il burqa Parvana è costretta a tagliarsi i capelli e fingere di essere il lontano cuginetto Aatish, riuscendo così a evitare di essere riconosciuta e a comprare il cibo da portare a casa. Scopre inoltre che la compagna di scuola Shauzia ha organizzato il suo stesso stratagemma per girare indisturbata tra le strade cittadine e, grazie all'aiuto di un soldato talebano, cerca di saperne di più sulle sorti del padre.

Tra sogni e realtà

Sulla scia di Persepolis (2007) ecco un'altra opera di animazione che scava nel dramma di un Paese dominato dall'integralismo islamico, capace tramite un'estetica minimale e raffinata al contempo di trasportare in un ambiente sociale distante anni e luci dal nostro odierno modo di vivere. Prodotto da Angelina Jolie, da anni dedita a cause umanitarie anche in ambito cinematografico, per lo studio irlandese Cartoon Saloon, l'adattamento dell'omonimo romanzo di Deborah Ellis (anche co-autrice della sceneggiatura) si prodiga con successo nell'evitare patetismi di sorta, dando vita a personaggi vivi e credibili il cui tratto atipicamente dolce affascina sin da subito lo sguardo e conquista il cuore nel procedere di una vicenda via via sempre più drammatica, che pone un duro atto d'accusa contro un oltranzismo maschilista e annebbiato dall'odio verso i più deboli. Sotto il burqa (disponibile su Netflix) offre ad ogni modo uno sguardo a più strati e sfumature, per un talebano cattivo ve ne è uno buono, che trova notevole slancio emotivo nelle relazioni tra i numerosi personaggi, figli di un mondo arcaico in cui lo spettro della guerra contro il nemico americano si palesa brevemente nella parte finale ma è una costante sottotraccia delle dinamiche politiche ricorrenti nella visione. Difficile non affezionarsi alla piccola e coraggiosa Parvana, sorta di moderna Mulan pronta a rischiare la vita pur di prendersi cura della propria famiglia, così com'è impossibile non farsi incuriosire dalla favola che la ragazzina racconta sia al fratellino più piccolo che all'altrettanto temeraria e sognatrice Shauzia, esposta a frammenti nell'arco di tutto il film e dalle profonde connotazioni metaforiche che vanno poi a rispecchiarsi nella relativa realtà narrativa. Per un'opera che, nonostante il clamoroso flop alla sua uscita nei cinema d'Oltreoceano, vale la pena di essere apprezzata e scoperta.