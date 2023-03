Son Recensione: un horror inquieto e affascinante

Laura era poco più che una ragazzina quando è fuggita dalla setta nella quale è stata cresciuta. La sua libertà è coincisa con la nascita di un figlio, David, che ora ha compiuto otto anni: un bambino apparentemente come tanti, che frequenta la scuola elementare ed è pieno di sogni ed energie. Ma in Son quella placida quotidianità è destinata a svanire improvvisamente una sera, quando Laura sente dei rumori nella camera del piccolo e andata a controllare, dopo aver aperto la porta della stanza, si è ritrovata davanti ad un gruppo di persone che vegliavano la figura dormiente di David.



Le indagini della polizia, guidate dal detective Paul, non sembrano però confermare nessuna infrazione e fattore ancor più sconcertante qualche giorno dopo il ragazzino comincia a vomitare sangue e sembra essere preda di una misteriosa malattia che neanche i medici sanno spiegare. In seguito a un breve ricovero le condizioni sembrano migliorare, ma come si scoprirà ben presto David nasconde un inquietante segreto e Laura dovrà scavare in quel passato per lei ormai sepolto nel tentativo di salvare suo figlio.



Son: nel nome del figlio

Emergono suggestioni da grandi classici del cinema horror quali Rosemary's Baby (1968) e The Omen - Il presagio (1976), ma la figura di David non è qui certo quella dell'Anticristo, pur possedendo suggestioni che slanciano progressivamente la storia verso quel colpo di scena e relativo epilogo di stampo sovrannaturale, dopo che per buona parte del film si è cercato di giocare sui contorni psicologici nella mente turbata della protagonista.

Una protagonista combattuta e vittima di abusi nell'infanzia e nell'adolescenza, che l'hanno scossa profondamente e impresso in lei un senso di costante paranoia. Emblematico è l'oscuro prologo, nel quale Laura dà alla luce il bambino all'interno della sua auto dopo essere sfuggita al presunto inseguimento di due adepti, incontrati in una tavola calda poco prima. Va dato atto al regista Ivan Kavanagh di aver saputo instillare una notevole dose di tensione al racconto e in quanto anche autore della sceneggiatura ha saputo gestire al meglio i vari passaggi della storia, che diventa sempre più tetra e inquieta con lo scorrere dei minuti. D'altronde già su queste stesse pagine avevamo apprezzato uno dei suoi precedenti lavori, come potete leggere nella nostra recensione de Il canale.



Ai confini dell'oblio

In onda stasera su RAI4 alle 23, Son si fa forza nel suo destabilizzare le carte e carburare la suspense, con i primi jump-scare che arrivano all'improvviso e raggelano nella loro elementarità. Kavanagh bada al sodo, senza perdersi in inutili manierismi o fasulli giochi di stile, preferendo adagiarsi su archetipi consolidati con una sana dose di mestiere. Allo stesso modo emerge quell'anima ferale, al confine con lo splatter, che inizia a farsi preponderante dopo la prima mezzora: il sangue inizia a scorrere a fiumi, in sequenze crude e crudeli che mettono in mostra l'amore di una madre per il proprio figlio anche nei contesti più estremi e radicali. Meritevole di menzione a tal proposito l'interpretazione della bella e brava Andi Matichak, già interprete di Allyson nella nuova trilogia di Halloween - la nostra recensione di Halloween Kills è a portata di clic.

La componente investigativa è affidata al personaggio di Emile Hirsch, al centro della rivelazione finale - parzialmente intuibile data la particolare attenzione rivolta da questi a Laura e David - e si rivela necessaria ai fini narrativi, con il pubblico che scopre con il procedere degli eventi sempre più dettagli e indizi sul confine tra verità e immaginazione: è tutto una creazione della mente della protagonista o quello che lei sostiene è accaduto realmente? Al pubblico scoprirlo in un'ora e mezzo di visione che offre atmosfera e spaventi in egual misura, con suggestioni introspettive meno banali del previsto.