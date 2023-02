Somebody I Used To Know Recensione: una rom-com che non conquista

C'è una famosa canzone del 2011 che si intitola così. Più o meno. Somebody I Used To Know (senza quel "That" del brano di Gotye) è il film nel catalogo di febbraio 2023 di Amazon Prime Video (non dimenticate anche le serie Amazon Prime Video di febbraio 2023) che cerca di imitare Il matrimonio del mio migliore amico di P.J. Hogan in una chiave però meno popolare e più indie.



Non che voglia essere meno commerciale, ma va contenendo al suo interno un'anima anche più riflessiva. Quella che la pellicola scritta e diretta da Dave Franco, alla sceneggiatura assieme alla protagonista Alison Brie, stende presentando il personaggio interpretato dall'attrice della nota comedy Community, ma ben diversa dai tempi in cui impersonava una giovane alunna del college più sgangherato della tv americana, per una pellicola che tratta proprio di quei tempi andati, dei sogni che abbiamo lasciato indietro e del futuro che non riusciamo più a visualizzare chiaramente all'orizzonte.



Un tuffo nel passato

Chiamato infatti Somebody I Used To Know, il film di Prime Video non si riferisce solamente a quell'ex ragazzo che la protagonista Ally ritrova nella sua città natale, che scopre in profumo di nozze con la giovane fidanzata Cassidy (Kiersey Clemons).

Bensì è un reminder a una se stessa che la donna ha perso di vista dopo i dieci anni trascorsi a Los Angeles a inseguire il sogno da documentarista, finendo ad interpretare la guida di un reality show chiamato Dessert Island. Uno spirito che sembra ormai aver perso, una scintilla che la donna nota risplendere proprio in quella promessa sposa che metterà subito in chiaro le cose con la filmmaker. "Non vorrai mica fare come Julia Roberts?" le chiede Cassidy a dimostrazione del riferimento principale che la pellicola può ricordare. E che predispone anche le svolte e le conseguenze per un finale differente rispetto alla rom-com degli anni Novanta, concentrandosi di più sulla riscoperta di sé e dei motivi per cui si è cambiati, cercando di tornare indietro per cogliere nuovamente ciò che ci spinge a individuare il nostro posto nel mondo, che non deve essere necessariamente al fianco di qualcun altro. Somebody I Used To Know si sofferma dunque su chi si era e chi si è diventati. Su come sia facile e prevedibile rituffarsi nel passato, considerandolo un salvagente a cui aggrapparsi nei momenti in cui si ha bisogno di aiuto. Troppo demoralizzati per avere fiducia in se stessi, convincendosi così di dover cambiare le cose. È per questo che l'opera rilasciata sulla finestra streaming tratta più di un innamorarsi nuovamente della propria persona, invece che nei confronti di qualcuno che si è stati soliti amare. Un riavvicinarsi più ai propri sogni e alle aspirazioni che alla malaugurata idea di riporre nelle mani di un altro la possibilità di poter essere un giorno soddisfatti e felici. Finendo per non concretizzare più nulla di unico e personale, vivendo solamente in funzione di un sentimento che dovrebbe alimentare la presunta contentezza di entrambi. Un'opera che, nel ricercare la canonica penna del cinema sentimentale, cerca di accendere una spia nello spettatore, ricordandogli che anche lui è importante e che non è il caso di legarsi a ciò che ormai è andato.



Mai abbandonare se stessi

Sebbene la pellicola abbia questa visione molto forte di fondo, la quale sarebbe già da sola in grado di spingere a una ricercatezza più approfondita su un personale della protagonista, Somebody I Used To Know riesce a cogliere la centralità della tematica, non sapendola però articolare con altrettanta sicurezza. Non sa nemmeno avvicinarla allo spettatore, il quale ne recepisce enormemente il momento di crollo personale e emotivo che sta attraversando, non assecondandola però mai veramente - come si faceva, sempre per rimanere sull'argomento, proprio con la Julianne di Il matrimonio del mio migliore amico.

Una Alison Brie che rimane impigliata nelle sue medesime paturnie, rischiando di ricadere in sbagli già scampati una volta, senza che il pubblico abbia il desiderio di aiutarla. Una protagonista che dovrà davvero fare affidamento solo su se stessa. Buon certamente per lei. Meno, però, per lo spettatore.