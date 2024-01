La società della neve Recensione: brutale ma imperfetto, su Netflix

Alla base vi è l'omonimo libro di Pablo Vierci, ovviamente ispirato alla drammatica e incredibile storia vera che ha visto malcapitati protagonisti i passeggeri che si trovavano a bordo del volo 571, un mezzo dell'aeronautica militare riciclato per scopi commerciali. Proprio quell'aereo è diventato tristemente famoso nel relativo disastro aereo delle Ande, ancor oggi una delle più paradossali e cruente storie di sopravvivenza che siano mai state raccontate.



Una storia già portata due volte prima d'ora sul grande schermo, la prima nel misconosciuto film messicano I sopravvissuti delle Ande (1976) e la seconda in un film che ha caratterizzato gli incubi del grande pubblico degli Anni Novanta, trasmesso a ripetizione sul piccolo schermo, ovvero Alive - Sopravvissuti (1993). Vi era perciò molta attesa per questa nuova trasposizione, presentata alla cerimonia di chiusura dell'80° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia riscuotendo subito un notevole responso da parte della critica. Ora finalmente anche gli abbonati di Netflix possono dire la loro, visto che La società della neve è sbarcato nel catalogo della piattaforma con il marchio original.



La società della neve: la partita più difficile

Il 13 ottobre del 1972 una squadra di rugby è diretta in Cile, a bordo di un mezzo dell'aeronautica militare noleggiato per l'occasione, quando durante il sorvolo delle Ande l'aereo è vittima di un incidente del tutto imprevisto, che provoca un violento schianto contro un ghiacciaio proprio nel cuore di quell'immensa catena montuosa.

Tra i quasi cinquanta passeggeri, sono in molti a perdere immediatamente la vita durante l'impatto, con il velivolo che si spezza letteralmente in due, con altri che restano gravemente feriti. Ma per i sopravvissuti la situazione non può dirsi certo migliore, in quanto devono fare i conti con un freddo glaciale nell'attesa dei soccorsi. Soccorsi che però tardano ad arrivare, scatenando prima il panico e poi un'amara consapevolezza: se vorranno continuare a restare in vita, i superstiti non potranno far altro che prendere decisioni difficili, che metteranno a dura prova la loro moralità.



Nel cuore del dramma

Viaggio a volo d'uccello in quel bianco sconfinato, con voice-over d'ordinanza ad accompagnare l'inizio di questo racconto che ripercorre un evento nel quale è impossibile non provare empatia per i diretti interessati, al centro di un qualcosa di imponderabile, dove le certezze di chiunque possono venir meno quando messe a dura prova dall'istinto di sopravvivenza.

J. A. Bayona torna "sul luogo del delitto" dopo aver già firmato il traumatico The Impossible (2012) - incentrato sullo Tsunami del 2004 nell'Oceano Indiano, potete leggere qui la nostra recensione di The Impossible - per raccontare un'altra storia disperata e struggente, cercando di conciliare la cupezza del contesto con uno spettacolo emotivo a prova di grande pubblico.



Obiettivo riuscito solo in parte giacché La società della neve è sì un film potente e che riesce ad arrivare spesso al cuore, e allo stomaco, dello spettatore ma altrove sembra crogiolarsi eccessivamente in quella crudezza figlia della selvaggia lotta per andare avanti, giorno dopo giorno, costi quel che costi.

La durata superiore alle due ore può risultare così parzialmente eccessiva e se nel climax finale si respira finalmente l'idonea carica liberatoria, di sovente nelle fasi precedenti sembra che si voglia eccessivamente insistere sull'estetica del dolore, lasciando fluire in maniera a tratti ridondante le sempre più tormentate psicologie dei numerosi personaggi coinvolti, con tanto di colpo di scena sulla voce narrante.



Sia chiaro, ci troviamo davanti a un film formalmente impeccabile, diretto con consapevolezza nelle sue varie fasi e capace di mostrare l'insignificanza di un singolo essere umano immerso in questa natura incontaminata, con una fotografia d'eccellenza che esalta i magnifici paesaggi nei quali i Nostri si perdono a vista d'occhio, come una goccia in mezzo all'oceano.

Proprio per questo motivo avremmo voluto ancora di più da La società della neve, a cominciare da una maggior varietà di ritmo e toni: in fin dei conti delle varie figure coinvolte sappiamo poco o nulla, e anche per questo è difficile appassionarsi completamente al loro percorso. Ciò che conta in fase di sceneggiatura è indubbiamente l'esaltazione del nucleo, così che quando la lista dei caduti aumenta inesorabilmente si respiri in maniera ancor più profonda quel senso di comunità e di sacrificio che d'altronde è il punto nodale del racconto. Le scene più macabre sono saggiamente lasciate fuori campo, giacché già la violenza psicologica è tale da picchiare duro senza bisogno di mostrare i passaggi più cruenti. Per un survival-movie che sa come e dove colpire ma che favorendo il realismo al sentimentalismo in maniera così marcata, rischia di rivelarsi meno potente e catartico del previsto.