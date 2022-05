Finché social non ci separi Recensione: lo special comico con Katia Follesa

Ad aprile era stato il turno di Netflix di regalarci uno special comico dal discutibile risultato, come scrivevamo nella nostra recensione di Michela Giraud la verità lo giuro. Invece i film Amazon Prime Video di maggio 2022 offrono un altro show questa volta capitanato da Angelo Pisani e Katia Follesa dal titolo Finché social non ci separi. Uno di quegli appuntamenti a teatro in cui ad attendere sulle poltrone della sala c'è un pubblico pronto ad interagire con i comici, mentre lo spettatore del web può tranquillamente vedere in differita la serata presieduta dai due protagonisti. Un altro speciale che sempre più sta arricchendo un'offerta "dal vivo" e che sceglie di puntare anche su nomi del nostro ventaglio italiano, mettendo stavolta di fronte alla telecamera una delle stelle della prima edizione di Lol - Chi ride è fuori insieme al comico conosciuto soprattutto grazie a Zelig.



Una coppia di fatto, dentro e fuori il palcoscenico

Il tema della coppia, lavorativa e nella vita, può venir colto nell'immediatezza del titolo, che richiama la formula tradizionale pronunciata durante qualsiasi matrimonio. Questa volta tramutata però in una variante social, visto l'utilizzo durante la serata di una chat in cui il pubblico può mandare ai due presentatori per messaggio tutti quei difetti che non si riescono a tollerare del partner. I quali però, per l'occasione, si tramutano in battuta o momento di ilarità quando vengono letti dai due comici, anche loro intenti a punzecchiarsi per tutto lo spettacolo discutendo e raccontando le loro dinamiche di coppia.

Pisani e Follesa mettono così in scena ciò che meno amano l'uno dell'altro e ciò che, invece, li fa proprio innervosire. Costruiscono le gag partendo da una base che prende dal reale come spesso accade nella comicità, e trasformano quelli che potrebbero diventare i motivi di accese litigate in materiale con cui rallegrare e divertire i loro spettatori. La formula è bonaria, il contenuto dello show semplice, ma efficace per arrivare alla risata. Il pubblico probabilmente saprà ritrovarsi in molte delle situazioni che vengono descritte sul palco e sulle quali potranno continuare a riflettere più approfonditamente tornando a casa, magari imparando anche a ridere un po' di più di sé.



Lo show leggero di Follesa e Pisani

Il duo è affiatato e si vede sotto la luce dei riflettori, anche se la verve trascinante di Katia Follesa tende a sprigionare l'energia più forte derivante dalla coppia, che ne permette la più grande fonte di allegria anche negli sketch o nelle trovate meno sofisticate. È infatti un senso di spensieratezza che lo spettacolo impone e a cui ci si deve approcciare solamente se si conosce bene lo stile dei due comici e se si è sicuri che il loro è un tipo di risata in grado di conquistarci. Uno show canonico all'interno del panorama della comicità italiana, che con Follesa e Pisani vede un po' una vecchia scuola la quale, ad oggi, non è certamente più alla portata di tutti, ma di cui il pubblico può comunque giovare se interessato alla personalità e alla simpatia dei presentatori.

Una riflessione sulle fisime che non riusciamo a sopportare dell'altro e che giunge ad un epilogo pieno di sentimenti e di amore, oltre ad una maturità che i comici non mancano di riempire con battute e interventi sia ballati che musicati. Una chiusura che pecca forse un po' a causa di un escamotage macchinoso e che non funziona perfettamente pur mandando comunque il messaggio che vorrebbe. Uno show leggero per tutti gli appassionati di questa coppia.