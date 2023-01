Smile Recensione: Sorridi e muori nell'horror cult del 2022

L'horror più redditizio della scorsa stagione, capace non solo di incassare più di 10 volte il budget - sfondando il tetto dei 216 milioni di dollari - ma anche di conquistare buona parte della critica americana, non sempre così benevola con produzioni di questo tipo. Per una volta non c'è la mano di Jason Blum dietro l'inaspettato successo di Smile, uscito a settembre dello scorso anno nelle nostre sale e da poco disponibile in home video, distribuito in una corposa edizione a due dischi da Plaion.



Occasione quindi per parlare di un titolo che ha come visto attirato il pubblico in sala, affidandosi ad un immaginario di genere ormai consolidato a base di maledizioni che si passano di individuo in individuo, sulla scia di quanto fatto da moderni cult del genere quali il sempiterno Ringu / The Ring o il più recente It Follows (2014). Ma quando c'è di effettivamente originale nelle due ore scarse di visione, che segnano l'esordio dietro la macchina da presa in un lungometraggio di Parker Finn? Scopriamolo insieme.



Smile: dove si nasconde il male

La storia vede per protagonista la psichiatra Rose Cotter, reduce da un drammatico evento sul posto di lavoro: ha infatti assistito al violento suicidio di una paziente che era stata appena ricoverata, una dottoranda che si è tolta la vita in maniera efferata davanti ai suoi occhi. La vittima prima di tagliarsi la gola aveva stampato in volto un diabolico sorriso, che da quel momento inizia a tormentare Rose.

La dottoressa, che non ha mai del tutto superato un trauma dell'infanzia relativo alla morte della madre, si sente ora minacciata da una presenza che la tormenta all'interno della propria casa e comincia a manifestare disturbi sempre più evidenti, tanto che le persone a lei più vicine ritengono che sia nel bel mezzo di un esaurimento e che sia prossima alla pazzia. In realtà Rose è solo l'ultimo tassello di una maledizione che si diffonde di suicidio in suicidio e per cercare di evitare il peggio cerca di scoprire come fermare quest'entità che sempre più la ossessiona.



Spaventi già visti

Sette giorni come la suddetta maledizione di Samara / Sadako e una morte a venire che si diffonde tra coloro che si trovano al posto sbagliato nel momento sbagliato, fino ad un epilogo che ricerca nei canonici colpi di scena fasulli l'ennesimo escamotage per tentare di sorprendere lo spettatore. A conti fatti di materiale innovativo o rivoluzionario in Smile non ve ne è alcuna traccia e viene difficile comprendere le numerose lodi che si è generosamente guadagnato dalla critica d'Oltreoceano.

La sceneggiatura è infatti parecchio derivativa nel seguire i più scontati topoi del filone, dal prologo che scatena il "malocchio" sulla sfortunata protagonista alla scoperta di questa del mistero - mai chiarito - che si cela dietro quest'inspiegabile e violenta scia di suicidi e la messa in scena non fa nulla per elevare almeno esteticamente il racconto. La regia infatti ricicla per l'ennesima volta prevedibili jump-scare, con apparizioni improvvise deformate da quel sardonico ghigno psicopatico, e ci accompagna ad una presunta resa dei conti finale dove sono gli effetti speciali a dominare la scena, con un pizzico di splatter a far capolino nelle fasi più cruente. Più che apprezzabile è invece la performance di Sosie Bacon - figlia d'arte del Kevin tornato alla ribalta nello speciale natalizio de I guardiani della galassia (leggete qui la recensione di Guardiani della alassia Holiday special) - che riesce a delineare un personaggio ambiguo e ricco di sfaccettature drammatiche e, pur a dispetto di evidenti lacune di scrittura, traumatizzato al punto giusto nel tentativo a dimostrare a tutti di non essere pazza come la scomparsa madre. Le due ore di visione appaiono infine esagerate, considerando anche come alla base del progetto vi sia il cortometraggio Laura Hasn't Slept che, in forma ben più ridotta e contenuta, risultava più incisivo e qui è stato troppo diluito in una stanca reiterazione di dejavu più o meno ispirati.