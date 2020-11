Skylines: recensione del terzo capitolo della saga sci-fi

Era il 2010 quando, parecchio in sordina, arrivava sugli schermi Skyline, film di fantascienza diretto dai fratelli Greg e Colin Strause, che proponeva un'invasione aliena parecchio disturbante e appassionante.

A metà tra B-movie orgoglioso di esserlo e sperimentazione con un tocco di homage ai cult del genere, Skyline ebbe un bel successo di pubblico, a dispetto di un budget modesto per il genere e di un cast senza star.

La critica fu poco benevola, ma oggi, a distanza di dieci anni, possiamo dire che in realtà Skyline era abbastanza creativo, colorato e pure con una bella componente horror, dove a parte omaggi a grandi titoli come Indipendence Day o Alien, si poteva trovare anche molto dei romanzi e fumetti di genere.



Il terzo capitolo di una saga sottovalutata

Forti del successo, i due fratelli fecero uscire nel 2017 il secondo film: pur avendo meno impatto commerciale (fu rilasciato per homevideo e digitale) Beyond Skyline fu molto apprezzato dalla critica, grazie all'ambientazione esotica, la fantasia, nonché per il saper convergere elementi propri degli universi sci-fi, adventure, delle arti marziali e dell'universo videoludico.

Ora arriva il terzo episodio, Skylines, presentato al Trieste Science + Fiction Festival 2020, scritto e diretto come il secondo da Liam O'Donnell, che continua gli eventi mostrati nel film precedente, portando però l'avventura nello spazio.



Dai primi episodi in un ruolo chiave c'è solo Linsdey Morgan, nei panni della protagonista, l'umana-ibrida Rose Corley, mentre a sorpresa troviamo interpreti di contorno del calibro di Rhona Mitra, Alexander Siddig, James Cosmo, Daniel Bernhardt ed il redivivo Yayan Ruhian (che nel secondo film aveva fatto una breve apparizione).



Tra spedizioni spaziali e misteri

La Terra è ora patria comune per gli ultimi uomini e per gli alieni, che dopo la distruzione della nave madre nel secondo film sono stati liberati dal condizionamento mentale e si sono legati al resto del'umanità.

Tuttavia un misterioso morbo, oltre a far strage di vite, sembra risvegliare quel cieco istinto omicida che li aveva resi dei nemici terribili nei primi due episodi.

Rose, con un team di soldati delle forze speciali, verrà incaricata di scoprire l'origine del contagio, venendo coinvolta contro la sua volontà in una spedizione verso un lontano pianeta, da dove pare vi sia l'origine dei continui attacchi verso la Terra.



Un film poco creativo e mal concepito

Oggettivamente se nei primi due film gli homage erano comunque connessi a un iter molto creativo sia narrativamente che visivamente, con ritmo, azione ed elementi horror (che nel secondo film avevano lasciato spazio al black humor) in questo Skylines invece l'insieme è davvero povero.

Ben poco strutturato e con effetti speciali molto incostanti, Skylines sembra più che altro un film che non ha molte idee chiare sulla sua identità, su ciò che vuole e come ottenerlo.

Tutto ciò che sa fare è connettere senza convincere due iter (uno terrestre e uno nello spazio) assolutamente slegati e senza brio, prendendo spunto a piene mani da Aliens, Resident Evil e Pitch Black, accontentandosi di diventare qualcosa di ibrido e - mano a mano - sempre più prevedibile.

Non vi è più traccia di quella fantasia e audacia che avevano reso i primi due così interessanti e anche sottovalutati, e dal lato scenografico e registico il film ha ben poco di appassionante.



Un iter narrativo inconcludente

Ogni tanto qualche sussulto lo regalano le scene d'azione, così come l'energia della bella Linsdey Morgan, che ci dona un personaggio femminile non proprio inedito, ma perlomeno con un minimo di grinta e originalità.

Il resto del cast di Skylines invece si muove in modo abbastanza gigionesco, segue dei cliché che fin dall'inizio stancano, mentre la parte ambientata sul pianeta Terra da metà film in poi risulta purtroppo abbastanza inutile ai fini della trama.

Il budget non permetteva chissà che libertà creativa rispetto ai primi due film, però allora perché insistere con un gigantismo così fuori portata all'atto pratico?

La sensazione finale è che O'Donnell forse avesse già finito le idee con il secondo, e che in questo terzo si sia trovato a girare a vuoto, senza alcuna altra idea che recuperare materiale noto agli appassionati del genere da unire alla bell'e meglio.