Skin Trade: Merce umana, la recensione del film con Dolph Lundgren e Tony Jaa

Nick Cassidy, detective della polizia di Newark, sta indagando sul traffico di esseri umani gestito dal losco trafficante di origini serbe Viktor Dragovic in Skin Trade - Merce Umana. Tramite un informatore scopre che un carico di ragazze provenienti dalla Cambogia è prossimo ad arrivare al porto locale in un container marittimo e organizza con l'aiuto dei suoi superiori un'imboscata: durante la sparatoria il figlio minore di Dragovic perde la vita, mentre il criminale viene arrestato. Un soggiorno in galera che però, viste le alte conoscenze del boss, dura assai poco e dopo il rilascio la casa di Cassidy viene presa d'assalto da uomini armati che, durante il conflitto a fuoco, uccidono la moglie e la figlia dell'agente, che sopravvive a stento.

Deciso a tutto pur di vendicarsi Cassidy si reca in Cambogia, sulla tracce del mandante ora fuggitivo, dove nel frattempo il collega indigeno Tony sta anch'esso indagando su un giro di prostituzione gestito da un altro figlio di Dragovic, l'ancor più crudele Janko.

Per giustizia e per vendetta

"Ogni anno 20-30 milioni di persone sono vittime del traffico di esseri umani, il 98% di questi sono donne e bambini": è stato fortemente voluto da Dolph Lundgren, qui nelle molteplici vesti di attore, sceneggiatore e produttore, questo action movie girato fra il Canada e la Thailandia. Il gigante svedese si è interessato alla tematica dopo aver letto di un caso di cronaca accaduto nel 2007 che coinvolse diverse ragazze messicane, morte durante il trasporto illegale negli Stati Uniti, e dopo diversi anni è riuscito a realizzare il progetto assoldando dietro la macchina da presa il regista thailandese Ekachai Uekrongtham, già autore del cult locale Beautiful boxer (2004), e come co-star l'atletico Tony Jaa, riempendo il resto dei ruoli con guest star d'eccezione quali Ron Perlman, Michael Jai White, Peter Weller e Cary-Hiroyuki Tagawa.

Skin Trade - Merce umana si rivela convincente oltre ogni più rosea aspettativa, finendo per essere un solido b-movie con un'anima e una sceneggiatura più sfumate della media in cui la ricerca di vendetta coincide con una missione più "alta" nella quale i due protagonisti, dopo un'iniziale e comprensibile ostilità (data da false informazioni di agenti corrotti) che permette di offrire campo a spettacolari sequenze coreografiche 1 vs 1, si ritrovano a unire le forze per un bene comune. Adrenalinici inseguimenti, su tutti la lunghissima fuga di Cassidy in moto con Tony che lo rincorre dai tetti di una zona periferica, una violenza secca e sanguigna e una resa dei conti finale illuminata da un inaspettato colpo di scena rendono i novanta minuti di visione un più che piacevole divertissement per gli appassionati, coniugando sani e ludici istinti di genere a uno sguardo morale su un dramma troppo spesso lasciato nel dimenticatoio.