Signs of Love Recensione: un dramma indie nella periferia americana

La canzone sui titoli di coda in pieno stile cantautoriale rimarca ulteriormente le atmosfere di un film dolente, ennesimo racconto di potenziale riscatto degli ultimi che abitano in quelle periferie degli Stati Uniti nei quali criminalità fa rima con opportunità. Quartieri degradati, dove si spaccia droga a cielo aperto e la gioventù è bruciata, tra dipendenze e sogni infranti, fanno da sfondo a quest'ennesima storia di rassegnazione e rivincita che guarda e molto al cinema indie di inizio millennio, qui aggiornato all'epoca degli smartphone.



Ma il contesto è rimasto lo stesso: lotta tra bande, corse sullo skateboard, pistole diffuse in lungo e in largo e famiglie disastrate. Signs of Love segue pedissequamente un immaginario consolidato, memore della lezione di un certo Spike Lee e di un altro Gus van Sant, con una spruzzata di Harmony Korine. Un mix furbo ma dalle basi ipoteticamente solide, che convince a metà, come vedremo a breve.



Signs of love: una vita difficile

La vicenda è ambientata in un sobborgo di Filadelfia e vede per protagonista Frankie, un trentenne che lì abita con la sorella Patty e il figlio di lei, l'adolescente Sean. Orfano di madre, ha dovuto prendersi cura lui della famiglia dato che il padre, dipendente dalla droga, ha abbandonato il desco casalingo: una situazione che si è riflettuta anche sui figli, con Patty che è diventata un'alcolista e lui stesso entrato a far parte di brutti giri.

Nonostante abbia sempre rifiutato di drogarsi, dato il cattivo esempio paterno, Frankie è infatti invischiato nello spaccio di quartiere e con i soldi guadagnati mantiene il suo disastrato parentame. Un giorno per caso incontra Jane, una fotografa sorda, e tra i due scatta un colpo di fulmine. La relazione potrebbe cambiare il corso del destino per il ragazzo, ma dovrà affrontare molti ostacoli nella speranza di un futuro migliore.



Luci e ombre

In questa periferia dove il mondo sempre immobile il sole è opprimente, come sottolineato dalle scelte di fotografia che proprio con le luci naturali restituiscono quel senso di grezza verosimiglianza al racconto e ai personaggi in esso coinvolti. Signs of Love cerca fin da subito di trascinarci nel cuore di un mondo chiuso e apparentemente privo di potenziali via di fuga, immobile nella reiterazione quotidiana di dinamiche criminali dove è la logica del più forte e del più furbo a dettar legge.

Una colonna sonora a tema, con pezzi rap e r'n'b accompagna il personale e doloroso percorso del protagonista, forse prossimo ad una svolta che potrebbe segnare per lui un nuovo inizio, salvo poi dover fare i conti con i problemi del passato e con una famiglia disastrata, tra un padre che continua a drogarsi e una sorella che non smette di bere, finendo per trascurare anche quel figlio avuto troppo presto.



La love-story, con la disabilità di Jane quale elemento importante ma non predominante nel rapporto tra lei e Freddie, risulta abbastanza sincera da suscitare qualche timida emozione, ma come il resto del racconto non riesce mai a trovare una quadratura più ampia, tanto che in più occasioni - anche nei momenti migliori e più ispirati - si ha l'impressione di una scarsa coesione generale.

Il cast è composto per gran parte da figli d'arte: Frankie e Patty sono interpretati rispettivamente da Hopper Penn e Dylan Penn, fratello e sorella anche nella vita reale in quanto loro padre è Sean Penn - avete visto il trailer di Una vita in fuga, dove recitano assieme? - mentre Jane ha il volto di Zoë Bleu Sidel, unica erede dell'attrice Rosanna Arquette che compare non casualmente in un breve cameo. Facce giovani e fresche alle prese con personaggi che avrebbero giovato di una maggior caratterizzazione e che invece a conti fatti risultano soltanto abbozzati, sempre in procinto di divenire per non restare sospesi nel bozzolo.



