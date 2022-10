Shattered - L'inganno Recensione: un thriller senza arte né parte

Ha fatto milioni di dollari tramite una rivoluzionaria applicazione tecnologica, tanto da vendere la sua creazione a Google per ritirarsi a vita privata. Ma avere tanti soldi non sempre equivale ad essere felici e quella che il giovane Chris sta attraversando è una complessa situazione familiare, con la moglie che lo spinge a firmare le carte del divorzio e ad allontanarsi di conseguenza da suo figlio, ancora bambino.



Il protagonista di Shattered - L'inganno, in onda stasera su RAI4, vive ora da solo in una casa isolata e dotata di sistemi di massima sicurezza, all'interno della quale si sente iper-protetto. Una sera fa la conoscenza casuale della bionda Sky, una splendida ragazza, e decide di darle un passaggio e offrirsi di ospitarla per la notte. Tra i due scatta la passione e nei giorni successivi Chris cerca di iniziare con lei una relazione, che sembra evolvere ulteriormente dopo l'aggressione della quale lui è rimasto vittima in seguito a un mancato tentativo di rapina. Ma Chris ignora alcuni dettagli nel passato della sua nuova fiamma e ben presto la situazione diventa più complicata e pericolosa del previsto...



Shattered - L'inganno: niente è come sembra

Ad un certo punto sembra di assistere al sadico gioco tra vittima e aguzzino che caratterizzava un grande classico del cinema tensivo come Misery non deve morire (1990) - potete leggere qui la nostra recensione di Misery non deve morire - mentre una sequenza ben definita pare ricondurre all'immaginario horror di un cult nipponico del calibro di Audition (1999) di Takashi Miike.

Basterebbe questo per capire l'essenza fortemente derivativa di un film come Shattered - L'inganno, che non a caso si perde progressivamente in un riciclo esasperato di topoi e situazioni gratuite all'insegna di svolte più o meno sul filo della suspense, salvo cadere o in passaggi involontariamente ridicoli - il personaggio di John Malkovich è una macchietta non richiesta - o in rese dei conti paradossali, su tutte lo sparo finale e la mano dal quale proviene.



Occasioni mancate

Eppure...eppure di carne al fuoco ve ne era, insita in una sceneggiatura rimasta poi in uno stato embrionale, incapace di distaccarsi da quel schematismo di base per cui si va da un punto A a un punto B puntando su un nucleo limitato di figure principali. Le stesse dinamiche da home invasion che fanno capolino nell'ultima mezzora si dilatano eccessivamente e perdono di mordente, sia per via delle reazioni spesso ingiustificate da parte di chi si trova in scena sia per la caratterizzazione dei protagonisti, mai credibili e sempre schiavi di eventi costruiti a tavolino senza un effettivo nesso logico: basti vedere l'improvvisa entrata in scena di Frank Grillo, ennesima forzatura in fase di script che affossa definitivamente qualsiasi ipotetica verosimiglianza di fondo.

Anche il controllo della dimora tramite il telefono o comandi vocali che siano si risolve a vantaggio dell'uno o dell'altro contendente a seconda di "come gira il vento", con un gioco delle parti che si ribalta in continuazione all'insegna della casualità e che spreca quell'anima torbida che avrebbe potuto regalare altri sussulti. Al medesimo modo non è stato colto appieno l'animo voyeuristico del racconto, tra binocoli e spiate che preparano a quell'inganno resocontato nel sottotitolo nostrano, e il fascino ambiguo della biondissima Lilly Krug, che puntella di eros qua e là, poco può in mezzo al marasma generale. Se il genere vi affascina, vi rimandiamo alla nostra recensione de La Ragazza della Palude.