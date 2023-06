Sfera Recensione: il mistero si nasconde negli abissi

Da sempre l'esplorazione dell'ignoto, di ciò che si nasconde oltre il Conosciuto, porta l'uomo a superare i propri limiti, nel tentativo di arrivare laggiù, dove nessuno è mai giunto prima. Non soltanto lo spazio, ultima frontiera, cela ancora un'infinità di realtà da svelare e comprendere, e il nostro stesso pianeta ha ancora in serbo illimitate sorprese, sia in superficie che sotto, con oltre il 70% d'altronde coperta da oceani di acqua salata. Questo breve prologo al fine di introdurre questo articolo, relativo alla trasmissione in prima serata sulle reti nazionali di un film che vede proprio al centro del racconto un equipaggio tra gli abissi, alle prese con un mistero insondabile.



Stiamo parlando di Sfera, che IRIS trasmette oggi alle 21.15: un titolo che recentemente è tornato a far parlare di sé dopo che HBO ha annunciato una serie basata proprio sul romanzo di Michael Crichton, che già aveva ispirato questo lungometraggio del 1998, nel quale lui stesso era in veste di produttore e dove Barry Levinson ebbe modo di dirigere un cast delle grandissime occasioni, a cominciare proprio da quel trio di protagonisti formato da Dustin Hoffman, Sharon Stone e Samuel L. Jackson.



Sfera: la verità è là sotto

Alla base vi è quella fantascienza che gioca le carte sul senso di scoperta e il terrore dell'ignoto, con l'ambientazione claustrofobica e il ridotto numero di personaggi a sottolineare l'anima introspettiva di un racconto che si svela progressivamente in un crescendo di tensione, pur non schiavo di alcuni passaggi parzialmente confusi e non sempre del tutto convincenti. Emergono influenze da grandi classici del filone, come il seminale The Abyss (1989) di James Cameron - leggete qui la nostra recensione di The Abyss - con i fondali dell'oceano che nascondono un mistero inquietante e di origine sconosciuta.

Questo infatti è il destino toccato ai malcapitati individui coinvolti in una missione mai tentata prima dall'occhio umano. Uno psicologo, una biologa, un matematico e un astrofisico: quatto scienziati scelti dal governo degli Stati Uniti per far luce su un enigma che si trova proprio lì, sepolto negli abissi, dove è stata rinvenuta una gigantesca astronave che si presume di origine extraterrestre. Il compito del team è quella di esplorarla per capirne di più e nel caso realizzare il cosiddetto "primo contatto" con esseri di altri mondi.

Ben presto la squadra scopre però come l'avveniristica navicella nasconda in realtà ben altre verità e finirà per ritrovarsi in una situazione di estremo pericolo, con i contatti con l'esterno che vengono interrotti in seguito a un devastante tornado che sta avendo luogo in superficie.



Dal testo allo schermo

La scrittura di Crichton, già autore per i pochi non lo sapessero, di un cult del calibro di Jurassic Park tra i tanti, sulla carta aveva forse modo di sfumare al meglio i vari pensieri e caratteri delle figure protagoniste; sfumature che si sono in parte perse nella trasposizione cinematografica, con la suddivisione in capitoli e i salti da una "fase" all'altra che rischiano di togliere naturalezza allo scorrere del racconto.

Racconto che ad ogni modo può contare su uno sviluppo affascinante degli eventi, tale da garantire la corretta dose di suspense e curiosità ad uso e consumo del grande pubblico, con tanto di semplificazioni più o meno evidenti per rendere il tutto più fruibile anche da chi guardasse a cervello spento. Sfera rischia di essere prolisso a tratti e le due ore e rotti di visione soffrono di una certa monotonia, soprattutto quando si comprende infine il succo alla base dello sprint "sovrannaturale" che deraglia la storia su un significato più metaforico del previsto. E giocando su errori, di traduzione e interpretazione, nelle vie di comunicazione con la presunta entità "altra", nemesi invisibile che si permette di prendere a pié mani da un grande classico della letteratura come Ventimila leghe sotto i mari. Ecco così che la storia si instrada sulla via dell'esaurimento nervoso, con i vertici del triangolo che perdono progressivamente la ragione per via di eventi sempre più inspiegabili, affidando al pur ottimo cast di contorno - tra gli altri Peter Coyote, Liev Schreiber e Queen Latifah - il compito di fungere da mere vittime sacrificali, di peso o meno.



In fondo al mar

La sfera del titolo, elemento cardine alla quale ruota tutto intorno, si risolve in un escamotage tanto semplice quanto assurdo, affascinante e incompleto al contempo, affidando ai giochi di regia e agli effetti speciali la risoluzione del comparto spettacolare, notevole anche perché potente contare sul notevole budget di 80 milioni di dollari, più che buono sul finire degli anni Novanta.

Alcuni convulsi movimenti di camera, la recitazione ansiogena - tra le tre stelle a brillare è comunque la Stone - e richiami ad altri capisaldi del filone, a loro volta seguenti archetipi adattati della sci-fi tutta spruzzati da psicologia assortita, caratterizzano un film ambizioso ma non del tutto riuscito, godibile ma perfettibile. Per altri titoli ambientati tra gli abissi, non perdete la nostra recensione di Underwater (2020).