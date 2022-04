Il Sesso degli Angeli recensione: il ritorno di Leonardo Pieraccioni

Gli italiani saranno anche un popolo di santi, poeti e navigatori, di gente che lavora e affronta ogni giorno sacrifici enormi per mandare avanti la propria famiglia e far crescere bene i propri figli. Tuttavia non c'è persona nel nostro Paese che non sogna il classico colpo di fortuna, che arrivi dal Superenalotto o da un Grattaevinci qualunque, acquistato con la speranza nel cuore. Chi fra voi, inoltre, non ha mai sognato di ricevere in eredità milioni e milioni di euro, magari da qualche zia scomparsa in qualche zona remota del mondo.



Ebbene è quello che, più o meno, accade a Don Simone, il personaggio che sancisce il ritorno di Leonardo Pieraccioni al cinema dopo quattro anni di stop, avanti e dietro la macchina da presa de Il Sesso degli Angeli. Un titolo che appare come un ossimoro in piena regola, poiché di norma gli angeli non sono né maschi né femmine, cosa succede dunque al caro, simpatico Don Simone?



La fortuna di Leonardo Pieraccioni

Il nostro viaggio inizia in un paesino della Toscana, dove la piccola chiesa anima la vita dei fedeli nonostante cada letteralmente a pezzi. Il tetto, come proverbialmente si suol dire, fa acqua da tutte le parti, questa volta però il senso non è metaforico ma letterale.

Messe e matrimoni si svolgono fra le bacinelle, utili a raccogliere le gocce d'acqua più che le offerte dei parrocchiani. Don Simone inizia a pensare che il buon Signore si sia dimenticato di lui, quando un giorno riceve la visita di un notaio. La sorpresa è di quelle esplosive: un eccentrico zio ha lasciato al parroco un'eredità stimata di quasi 2 milioni di franchi, denaro proveniente da un'attività ben avviata in Svizzera. Unica clausola: 7 giorni di tempo per accettare o meno di continuare l'opera dello zio, senza possibilità di vendere o cedere in gestione il tutto. A fronte di un "no", l'eredità passerebbe direttamente fra le mani di uno sgangherato cugino. Chi mai direbbe di no a un'attività milionaria ricevuta in dono? Don Simone ringalluzzito dal bacio della Dea Fortuna parte subito per attraversare la frontiera, convinto di trovare dall'altra parte un bar di lusso, al peggio un ricco hotel per viandanti benestanti.



Il sesso degli angeli

Ovviamente non esisterebbe commedia degli equivoci senza equivoci, e ciò che sconvolge la vita di Don Simone e dei suoi più stretti collaboratori è una scoperta scioccante: l'attività svizzera dello zio non è altro che un bordello di lusso, di alto livello, dove ragazze perfettamente padrone della loro scelta vendono il loro corpo a facoltosi clienti, tutto nel rispetto delle leggi svizzere che consentono attività del genere.

Immaginate come un prete possa prendere una simile notizia, che con i profitti dell'attività aveva già pensato a risistemare la chiesa e a regalare nuove attività ai parrocchiani, che negli ultimi anni non avevano goduto di chissà quali servizi causa mancanza fondi. Tutte queste informazioni sono ovviamente presenti nel trailer, non abbiamo fatto alcuno spoiler, lasciamo però a voi scoprire come Don Simone gestirà la verità una volta venuta a galla - e quale sarà la sua scelta finale in merito all'ultimo sgambetto fattogli dal suo sagace e beffardo zio Waldemaro. Leonardo Pieraccioni torna alla commedia leggera realizzando un film semplice, lineare, come il suo pubblico vuole, che sa intrattenere con il giusto ritmo e la giusta ironia.



Pieraccioni stesso è un Don Simone scoppiettante, dalle mille sfumature ma incapace a tradire i suoi ideali, perfettamente calato nella parte; lo stesso si può dire di una Sabrina Ferilli negli scomodi (ma neanche troppo) panni di chi gestisce con dedizione e attenzione il bordello svizzero in questione. La scrittura di questo personaggio è molto attenta e rispettosa, fra le righe si intuisce come la donna interpretata dalla Ferilli sia in realtà una madre ferita, in cerca di riscatto e di serenità.



Anche le ragazze che animano l'attività svizzera sono tinteggiate con rispetto, tutte consapevoli e libere ma comunque sognanti, non intenzionate a fare quel tipo di lavoro per sempre. Pieraccioni gestisce bene la rappresentazione della casa di appuntamenti di Lugano, senza mai cedere al lato più sporco (e pregiudiziale) della questione e dando a tutto il giusto valore.

Il regista toscano mostra anche, con estrema ironia, come il mestiere più antico del mondo sia in realtà richiesto da un parterre di pubblico molto variegato, dallo studentello in cerca di avventure proibite all'uomo d'affari che spende quasi ogni sera il suo gettone di presenza.

Per tre quarti d'opera si tende a pensare che Pieraccioni voglia in qualche modo tirare le orecchie a decenni di politica italiana bigotta e insensibile sul tema, ancora incapace ad accettare e legalizzare business di questo tipo - che nella realtà si svolgono nel massimo rispetto delle regole, anche sanitarie ovviamente. Sul finale però il tono cambia e si torna su frequenze più democristiane, se ci passate il termine. La situazione si risolve con qualche cliché di troppo e soluzioni affrettate per chiudere il tutto nei 90 minuti canonici, forse però non avremmo potuto chiedere di più.



90 minuti di spensierata ironia

È vero che la commedia può essere un'arma più affilata della spada, quando si tratta di criticare o denunciare (Mario Monicelli avrebbe potuto dirci qualcosa di spessore, a riguardo), il principale obiettivo di Leonardo Pieraccioni però è di farci divertire, il pensare è eventualmente un accessorio facoltativo, che spetta a ognuno di noi.

Qualche sfumatura critica si può intuire ne Il Sesso degli Angeli, parliamo in ogni caso di un'opera leggera, utile a farci passare 90 minuti in allegria, che il mondo è già pesante di suo al di fuori della sala. L'autore toscano è ovviamente maestro in questo e sul fronte del ritmo non ne sbaglia una, si arriva alla fine in un batter d'occhio anche grazie alla simpatia delle ragazze protagoniste e delle spalle comiche ben selezionate. Come tradizione, torna accanto a Pieraccioni anche Massimo Ceccherini, questa volta negli sboccati abiti del defunto zio Waldemaro, che persino dall'aldilà (sotto forma di sogno, proiezione, incubo) è in grado di rivoltare come un calzino il linguaggio e la linearità dell'intero film.



A molti apparirà caricaturale, a noi però è sembrato un innesto funzionale, una scossa elettrica dal corretto voltaggio. Abbiamo invece qualche riserva in più per il sagrestano di Marcello Fonte (qui la storia di Marcello Fonte fra sogni e sacrifici). In questo caso il senso di caricatura è davvero marcato, la recitazione è più forzata rispetto al resto dei personaggi, la purezza dell'attore calabrese però (che gli ha già fruttato un premio come migliore attore al Festival di Cannes per il meraviglioso Dogman di Matteo Garrone) salva anche il povero Giacinto, umile fra gli umili che per un istante assaggia lo sfarzo e la gloria.