Per sesso o per amore? Recensione: una commedia sexy con Monica Bellucci

Il fascino di Monica Bellucci è intramontabile e ancora oggi l'attrice italiana, alla soglia dei sessant'anni, è considerata tra le donne più sexy al mondo, tanto da essere stata al centro del gossip qualche mese fa per un presunto flirt con Tim Burton. Se il suo presunto talento davanti alla macchina da presa è stato spesso oggetto di discussione da parte di critica e pubblico, quella sensualità prorompente e il fisico statuario hanno sempre messo d'accordo tutti, in particolar modo il pubblico maschile che l'ha di sovente apprezzata in ruoli indirizzati proprio a mettere in mostra quell'esplosiva fisicità.



Tra le tante pellicole che si inseriscono nella categoria possiamo sicuramente inserire questo Per sesso o per amore?, che fin dal titolo italiano - l'originale era invece un più sobrio Combien tu m'aimes?, letteralmente "Quanto mi ami? - non lascia molto spazio all'immaginazione. In questa pellicola francese datata 2005, della quale torniamo a parlarvi in occasione della riproposizione televisiva questa sera alle 21.15 su CIELO, la Bellucci veste infatti i discinti i panni di una conturbante prostituta d'alto borgo...



Per sesso o per amore?: tutto è lecito

Francois è un timido impiegato, un individuo qualsiasi - che nell'accezione comune, suggerita dal film stesso, potremmo definire "noioso" - che ha vinto la bellezza di quattro milioni di euro alla lotteria. L'uomo decide di spenderli per passare più tempo possibile con la escort Daniela, alla quale offre uno stipendio di centomila euro al mese affinché viva in casa sua come fosse sua moglie, almeno fino all'esaurimento del denaro.

La donna accetta e nonostante Francois sia affetto da problemi di cuore che rischiano di minare il loro rapporto fisico sul nascere, nei primi giorni la relazione tra i due sembra procedere senza troppi scossoni. Ma dopo otto notti trascorse insieme Daniela decide di far ritorno dal suo uomo, ovvero lo spietato gangster Charly. Quest'ultimo, consumato dalla gelosia, decide di mettere Francois davanti a un bivio, ma la situazione finirà per prendere diverse svolte impreviste...



Eros e risate

Mai fidarsi di una donna di facili costumi, ancor più se questa è una prostituta: questo è il messaggio sottolineato a più riprese nel rocambolesco finale dove allo stralunato protagonista ne accadono di tutti i colori, in un gioco farsesco che si ammanta di toni sempre più surreali. Per sesso o per amore? è d'altronde una commedia degli eccessi, dove il presunto romanticismo alla base è in realtà veicolo per l'anima più goliardica di un'operazione che dietro l'apparente leggerezza vuole celare uno sguardo più profondo sull'etica dei rapporti umani, messi a dura prova non soltanto dal vile denaro ma anche dalle gelosia.

Un'ora e mezzo di visione che scorre veloce e volutamente passeggera, senza l'ambizione di lasciare un ricordo memorabile ma con il solo intento di offrire allo spettatore un intrattenimento piacevole, spruzzato qua e là da un ficcante erotismo - Monica Bellucci non lesina nel mostrare le proprie grazie in favor di camera - e da gag e battute che giocano tra sacro e profano. Irresistibile a tal riguardo la figura del medico e amico consigliere, chiamato prontamente in quanto il protagonista ha problemi di cuore e la sensualità della sua nuova compagna rischia di fargli venire un infarto in più occasioni.



A vestire i panni di villain burbero e sornione troviamo un Gerard Depardieu perfettamente in parte, così come il cast di comprimari che accompagnano la figura principale, interpretata con la giusta disillusione da Bernard Campan. Dietro la macchina da presa vi è la mano esperta di Bertrand Blier, regista che nella sua lunga carriera ha vinto anche il premio Oscar per il miglior film straniero con Preparate i fazzoletti (1979): questa non sarà forse la sua opera migliore, ma dirige comunque con un sano mestiere e il suo stile provocatorio fa più volte capolino.



