Serpente a sonagli, la recensione dell'horror originale Netflix

Un'ambientazione desertica, una madre e una figlia in viaggio e una roulotte abbandonata nel bel mezzo del nulla. Una semplicità di mezzi e d'intenti che pare evidente sin dalla sbrigativa introduzione alla figura protagonista, una madre messa di fronte a una situazione estrema con la quale viene però difficile entrare in comunione empatica - anche per via di un background pressoché inesistente. La limitata sceneggiatura infatti si dimentica di costruire un minimo di caratterizzazione sui vari personaggi coinvolti, così come sul carattere di sfondo mystery/horror che ben presto prende il sopravvento.

La trama di Serpente a sonagli è quanto di più elementare vi possa essere: la bella Katrina è in viaggio in macchina con la figlia piccola Clara nel bel mezzo delle aride provinciali americane quando, in una zona dove il telefono non ha segnale, buca una gomma. Scesa per sostituirla la donna si distrae per un attimo e la bambina viene morsa, per l'appunto, da un serpente a sonagli.



Impossibilitata a chiamare aiuto per via dell'assenza di campo, Katrina nota nelle vicinanze una roulotte e vi si dirige in cerca di soccorsi, trovando una misteriosa donna che sostiene di poter curare la ferita. Dopo pochi secondi Clara è completamente guarita e dell'ambigua salvatrice, la quale aveva "chiesto" una sorta di pagamento in precedenza per i suoi servigi, non vi è più traccia.

Katrina accompagna allora la figlia in ospedale e proprio qui viene contattata da un individuo mai visto prima che le ricorda di dover salvare il debito entro il tramonto, altrimenti Clara tornerà a stare male: il prezzo da pagare è quello di macchiarsi di un omicidio, in una sorta di scambio "un'anima per un'anima". Nonostante inizialmente pensi a uno scherzo di cattivo gusto, Katrina scoprirà ben presto inquietanti segreti e si troverà costretta a compiere una scelta.

Le ultime ore

Se coi precedenti These Final Hours - 12 ore alla fine (2013), interessante on the road "alla fine del mondo", e l'efficace adattamento da Stephen King 1922 (2017) l'australiano Zak Hilditch era riuscito a creare titoli di genere godibili, che facevano proprio dell'atmosfera il loro punto di forza, con il suo ultimo lavoro le cose non sono andate nel migliore dei modi. Serpente a sonagli, disponibile come originale nel catalogo di Netflix, è infatti un film concettualmente povero che strizza l'occhio a un qualsiasi horror moderno post The Ring (2002) nella conduzione dell'indagine da parte della determinata protagonista, la quale si trova a scovare su internet i dettagli della scomoda situazione nella quale si trova coinvolta.



Se qualche spunto narrativo è anche salvabile, come la gestione dei vari "emissari" della principale nemesi, che appare in carne e ossa solo per una manciata di secondi, a mancare è proprio un'idea di cinema che non scada in banalità assortite, in slanci emotivi banali e poco credibili, complicati ulteriormente da risvolti via via sempre più assurdi e forzati.

Essere o non essere?

In Serpente a sonagli il messaggio di fondo emerge chiaro e prepotente (fin dove saresti disposto a spingerti per la salvezza dei tuoi cari?) ma viene espletato con sufficienza e trainato da palesi "aiutini" da parte dello script, con tanto di personaggio apparentemente crudele che compare proprio nel momento del bisogno - diventando l'obiettivo perfetto per portare a termine il proprio obbligato compito. La tensione stessa risulta figlia di soluzioni abusate, con la "resa dei conti" finale tramutata in una vera e propria corsa contro il tempo, mentre il sole è prossimo al tramonto.



Negli ottanta minuti di visione le emozioni sono limitate e i succitati dilemmi etici non trovano necessario scavo psicologico. L'assoluta protagonista è sballottata dai due lati della morale senza un idoneo percorso a tema, mentre l'ambientazione cittadina viene lasciata totalmente al caso - nonostante foriera di potenziali spunti abbandonati in realtà già in partenza. Solo un paio di eventi, su tutti l'inseguimento da parte di un "camionista-zombie", omaggiano con il giusto piglio auto-ironico grandi classici del filone, ma sono il tipico ago nel pagliaio all'interno di un insieme vuoto e monocorde, con la povera Carmen Ejogo, vista sul grande schermo nella saga di Animali fantastici e dove trovarli e in Alien: Covenant, trascinata da una parte all'altra senza la possibilità di infondere un minimo di tormento al suo malcapitato alter-ego.