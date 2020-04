Sergio, la recensione del film Netflix con Ana de Armas

Sérgio Vieira de Mello è stato un rispettato diplomatico brasiliano e alto ufficiale delle Nazioni Unite, per le quali ha gestito situazioni difficili e spigolose in diversi angoli del globo, spesso con risultati andati ben oltre le migliori aspettative. Da Cipro alla Bosnia, dal Sudan a Timor Est, de Mello ha sempre affrontato la sua missione con lo scopo di costruire un legame di pace tra le realtà in cui si trovava spesso a fare da mediatore, tanto da infrangere le distanze tra i funzionari di alto livello - di cui egli stesso faceva parte - e la gente comune, fossero questi leader di movimenti ribelli o individui che vivevano in baraccopoli di fortuna.

Di fondamentale supporto nella sua vita privata e nell'attigua carriera è stata la figura di Carolina Larriera, volontaria dell'ONU, con cui Sergio - già padre di due bambini - ha iniziato una relazione duratura. Anche lei, come tanti altri colleghi, accompagnerà il protagonista a Baghdad nell'estate del 2003, in un contesto reso una polveriera dopo la guerra scatenata dagli Stati Uniti per rovesciare il dittatore Saddam Hussein e ora deflagrata in un conflitto civile ricco di insidie.

L'esposizione della storia

Nei film biografici spesso si tende a far prevalere lo scopo divulgativo sulla resa cinematografica, dimenticandosi che un film - per quanto anche utile a scopo informativo su personalità meritevoli e non sempre conosciute dal grande pubblico - non è un documentario. Sergio è schiavo proprio di questa concezione approssimativa e nelle due ore di visione a mancare non è soltanto lo spettacolo ma anche quella carica emotiva che, data la tragicità di partenza, avrebbe dovuto esaltarsi nelle ripetute fasi clou del racconto. Racconto esposto per la quasi totalità attraverso i flashback ripercorsi dal protagonista, che si trova intrappolato sotto le macerie dopo che un attentato ha causato l'esplosione della sede delle Nazioni Unite di Baghdad. Una scelta che ricorda parzialmente quanto visto nel World Trade Center di Oliver Stone, qui purtroppo privata di un pari slancio enfatico.

Se questo comporta l'assenza di una retorica spicciola, troppe volte gratuita, al contempo depotenzia l'interazione tra i personaggi principali e finisce per risultare poco appassionante, questo anche per via di una narrazione a tranche che catapulta fra spazi temporali e ambientali diversi senza una coesione ragionata.

Passo dopo passo

La confezione, ligia e corretta nella ricostruzione dei vari palcoscenici globali, passa così in secondo piano rispetto alla monotematicità dell'assunto e rende Sergio un'operazione scevra da sussulti e incapace di rendere omaggio a una figura che ha cambiato, e tentato di cambiare fino all'ultimo, in meglio la vita di migliaia di persone. Il regista Greg Barker viene dal mondo dei documentari - nel 2009 ne aveva girato uno, dal titolo omonimo, incentrato sullo stesso de Mello - ed esordisce in una messa in scena popolata da attori, finendo per rivelarsi ancora acerbo in questa modalità di racconto.

Tra filmati di repertorio e vaghi istinti di denuncia sulle logiche di potere che portano a soluzioni peggiori dei mali, l'insieme si perde in un inerte didascalismo che nega, minuto dopo minuto, il coinvolgimento del pubblico, il quale diventa lo spento osservatore di una sorta di trattato commemorativo.

Nulla da eccepire invece sulle azzeccate scelte di casting, con il brasiliano Wagner Moura (interprete di Pablo Escobar nella popolare serie Netflix Narcos) che si adatta con duttilità alla parte e una moderna sex symbol come Ana de Armas - pronta come in altre occasioni a mostrarsi senza veli - bella e intensa al punto giusto nel ruolo dell'amata Carolina.