Seoul Station Recensione: il prequel animato di Train to Busan

Un anziano senzatetto con una vistosa ferita al collo gironzola nei pressi della stazione di Seoul, fino a quando uno dei suoi compagni di sventura non nota le sue condizioni sempre più precarie e cerca di avvisare le forze dell'ordine. All'arrivo dei poliziotti del moribondo non vi è più traccia e ben presto colui che li aveva avvertiti scopre la verità nel peggiore dei modi, ritrovandolo trasformato in un morto vivente e venendo attaccato fatalmente da questi.



Come scopriremo ben presto in Seoul Station, l'intera metropoli coreana è alle prese con il diffondersi di un'epidemia che trasforma le persone in zombie. La storia si concentra su un trio di personaggi principali, che ruotano attorno alla figura della giovane Hye-sun, fuggita di casa e costretta dal suo fidanzato a prostituirsi per far fronte alle difficoltà economiche che affliggono la coppia. Ma nel frattempo il padre della ragazza si imbatte in un annuncio online inerente la figlia e decide di mettersi sulle sue tracce, scatenando una serie di dinamiche impreviste mentre la città è in preda al caos, con centinaia di infetti che scorrazzano per le strade.



Seoul Station: dove tutto ebbe inizio

Nel 2016 l'uscita di Train to Busan - la nostra recensione di Train to Busan è a portata di clic - ha portato una ventata di freschezza all'interno dello spesso inflazionato filone degli zombie-movie, dando vita ad un racconto originale e ad alto tasso emozionale. Un vero e proprio cult di genere dello scorso decennio, con tanto di remake hollywoodiano di prossima uscita già in cantiere e un sequel meno riuscito per quanto più ambizioso, come potete leggere nella nostra relativa recensione di Peninsula.

Ma a soltanto poche settimane dall'uscita del film originale ha visto la luce un prequel in forma animata, ovvero il Seoul Station del quale torniamo a parlare in occasione del passaggio televisivo su RAI4 (in onda stasera alle 23.50). Un'opera dedicata ad un pubblico maturo, non soltanto per l'ovvia dose di violenza a tema ma anche per uno scavo nei personaggi che approfondisce dinamiche sociali tese e drammatiche, con diverse scene forti che nonostante smussate dal mancato contesto live-action possiedono comunque una loro amara tragicità.



I vivi e i morti

D'altronde quello di Seoul Station non è soltanto un racconto di morti viventi, ma anche di mostri molto più radicati nella realtà: da individui che cercano di sopraffarsi l'un l'altro quando è messa a rischio la loro sopravvivenza - d'altronde quando è in gioco la propria vita vengono a galla le pulsioni peggiori - fino a una malvagità ben radicata già prima che l'epidemia avesse effettivamente luogo. Non è un caso che il più incisivo colpo di scena riguardi proprio l'identità di una delle figure principali, tanto che tutto appare in una nuova ottica fino a quell'epilogo amarissimo e apparentemente privo di qualsivoglia speranza.

La seconda metà vive su un crescendo tensivo raro, con un climax che poggia su una serie di situazioni sempre più ansiogene e spaventose. Dai fuggitivi che restano intrappolati nella cella di una caserma insieme a un poliziotto morso e prossimo a trasformarsi, all'accampamento improvvisato dei sopravvissuti mentre le autorità cercano di contenere il fenomeno con la forza e incuranti delle persone da salvare, fino a quella resa dei conti già anticipata, Seoul Station vede la mano del regista e factotum della saga Yeon Sang-ho - leggete anche la nostra recensione del suo Hellbound, serie cult Netflix - a suo agio anche in forma animata, facente affidamento su un'animazione parzialmente macchinosa che ben si adatta alle movenze di questi "zombie a tutto gas" e su una sceneggiatura che utilizza l'anima horror per raccontare un orrore ben più profondo e spaventoso di quanto appaia.