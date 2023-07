Sei tu, Michael? recensione: oltre le apparenze c'è di più

Parlare di Sei tu, Michael? (Finding Michael in lingua originale) non è affatto semplice, data la natura profonda che muove le intenzioni di questo documentario. Approdato nel catalogo di Disney+ a marzo 2023, stiamo parlando di un'opera che parte dalle vicende personali di una persona che ancora soffre per la scomparsa del fratello, e mette sul tavolo alcuni dettagli e informazioni che sicuramente sanno come incuriosire e catturare l'attenzione del pubblico che sta guardando, cercando di raccontare qualcosa che vada oltre la dimensione familiare e personale senza però distaccarsi mai dalle sue radici profondamente personali (un approccio documentaristico legato alla dimensione personale lo abbiamo visto anche nella nostra recensione di Stan Lee).



Nel dolore di una singola persona dotata delle giuste possibilità economiche, si cela una ricerca che ci porterà faccia a faccia con una mostruosità naturale con cui in tantissimi hanno tentato di confrontarsi, per le ragioni più disparate, arrivando a perdere tutto quello che avevano... persino la loro vita. Partendo, quindi, da una storia specificamente legata al passato del narratore e finanziatore della spedizione in atto, si sviluppa un documentario che tenta di ampliare la propria portata concettuale coinvolgendo una serie di dati esterni, così da arricchire l'esperienza con storie anche lontane dal protagonista al centro della vicenda.



Una perdita sentita ancora oggi

Nel 1999 Michael Matthews, il giovanissimo scalatore che compare nel titolo Sei tu, Michael?, diventa a soli 22 anni il primo britannico ad aver mai raggiunto la vetta dell'Everest.

Durante la sua discesa in senso contrario, però, scompare inspiegabilmente senza lasciare alcuna traccia, e quelli che sono con lui, data l'elevatissima pericolosità della zona in cui lo videro l'ultima volta, danno per scontata la sua morte (potrebbe essere caduto in qualche crepaccio o anche peggio). Il corpo del ragazzo non viene mai ritrovato, quindi, come quello di tantissime altre persone che prima e dopo di lui hanno tentato un'impresa del genere. Nel 2022, a distanza di molti anni, il fratello più piccolo di Michael, Spencer Matthews, riceve una fotografia scattata direttamente sull'Everest sulla quale si vede il corpo, indefinito, di un uomo che potrebbe essere il fratello disperso tempo prima. Spinto dalla curiosità e da un grande dolore che lo tormenta da sempre, Spencer decide di mettere su una squadra di professionisti, avventurandosi in un viaggio che potrebbe, o meno, ricongiungerlo con le spoglie perdute del fratello, chiudendo questa storia dolorosa una volta per tutte.



Sentimentalismo e dettagli

Andando oltre le grandi possibilità economiche del fautore di questa spedizione sull'Everest, uno dei tratti più importanti di Sei tu, Michael? è il profondo e personale sentimentalismo che delinea ogni scelta lungo tutto il percorso. Non soltanto il viaggio di una persona che vuole scoprire la verità sul fratello, ma un vero e proprio percorso anche dettagliato impegnato sia a ricostruire gli ultimi passi e momenti di una persona scomparsa per sempre, che l'identità di un luogo, lo stesso Everest, inteso come area estremamente pericolosa e indiscutibilmente temibile in cui moltissimi esseri umani hanno perso la propria vita negli anni.

Così Sei tu, Michael? cerca di dare voce anche al contesto in cui Spencer e il suo gruppo si muovono, arricchendo ogni istante di dettagli affascinanti e di una continua testimonianza che rapisce e inquieta al tempo stesso. Un documentario che vuole avere una voce anche al di fuori delle sue intenzioni puramente familiari e personali, arricchendo i sentimenti e i demoni al centro della narrazione per immagini, con informazioni, storie e uno sguardo che parla senza fronzoli o abbellimenti del caso (la centralità di una storia che vuole anche informare, oltre che raccontare i fatti personali di un individuo, l'abbiamo sottolineata anche nella nostra recensione di Arnold, il documentario presente su Netflix) .



Ad arricchire ulteriormente la narrazione di Sei tu, Michael? troviamo alcuni filmati di repertorio che gli amici della famiglia Matthews mettono a disposizione del progetto. Questi permettono a Spencer di vedere gli ultimi giorni di Michael e di ripercorrere, passo passo, lo stesso viaggio che aveva compiuto lui. Le immagini del '99 diventano quindi uno strumento per analizzare quelle che vediamo nel 2022, fornendo continui parallelismi fra il presente e il drammatico passato che si sta cercando di risolvere una volta per tutte.



Dolore e coraggio

Alla grande fatica al centro di una spedizione intenzionata a raggiungere la cosiddetta "Death Zone" (Zona della morte), oltre gli 8000 metri di altezza, si aggiunge il pesante fardello interiore di un uomo che tenta di sfruttare tutte le proprie possibilità per scoprire la verità sul fratello. Il suo dolore è il carburante principale dell'intero documentario, così come anche la lotta verso un lutto che non è stato mai completamente superato.



Accompagnato dal coraggio di un team di esperti, comunque, Spencer si impegna a raccogliere più risposte possibili, sfidando ancora una volta la pazienza brutale di un Everest che, coi suoi silenzi letali, ha cancellato per sempre la vita di molti altri esseri umani. Partendo da ciò, Sei tu, Michael? dimostra di avere anche un lato glaciale, arrivando ad allontanarsi dalla storia personale di quest'uomo per mettere in scena una testimonianza estremamente diretta sui pericoli continui presenti in una scalata del genere.

Il valore intrinseco dell'impresa, però, si palesa sia nelle intenzioni di Spencer, che in quello che scopre lungo il suo percorso. Non solamente spassionata dichiarazione di un viaggio folle organizzato da una persona con le possibilità di farlo, ma una vera e propria analisi dello spettro umano che coinvolge i demoni di un'anima spezzata, portandola a relazionarsi con la stessa Madre Natura e con un dolore sia vicino che lontano dalla sua famiglia. Una domanda solamente si pone al centro dell'intera visione: riusciranno a trovare il corpo di Michael?