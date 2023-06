I nostri segreti recensione: un thriller che non ha nulla da dire

I nostri segreti (Faithfully Yours), il thriller/giallo scritto e diretto da André van Duren e disponibile su Netflix dal 17 maggio 2023, si apre con una sequenza di sviluppi vista in tantissime altre pellicole dello stesso genere. L'intento principale del film è chiaro fin dall'inizio, cercando di creare una narrazione piena di ombre e non detti, in cui i silenzi dei vari protagonisti dovrebbero essere più eloquenti e sinceri delle menzogne che si trascinano dietro. Tuttavia, nonostante il tentativo di ingannare gli spettatori, la narrazione non risulta interessante per tutta la durata del titolo, prediligendo una costruzione in chiave misteriosa e pseudo sensuale che non porta mai da nessuna parte. I pochi momenti di suspense si alternano a uno sviluppo prevedibile e a tratti svogliato, rendendo questa esperienza del tutto evitabile.



Due donne, due silenzi

La trama de I nostri segreti parte da un viaggio. Due amiche di lunga data, Bodil (Bracha van Doesburgh) e Isabel (Elise Schaap), si preparano per trascorrere qualche giorno lontane dalle proprie famiglie e dalla routine quotidiana. Non è la prima volta che fanno una cosa del genere, e ognuna di loro ha motivazioni diverse. Sin dalle prime scene, si evidenzia la precisione organizzativa di entrambe, facendo subito capire che non staranno insieme e che gli obiettivi a spingerle fuori casa sono diversi, ma anche simili.

Una delle due (Isabel), infatti, vive una situazione di coppia molto particolare caratterizzata da una certa morbositá da parte del proprio partner, e si è organizzata per rendere il proprio soggiorno fuori il più anonimo possibile. L'altra (Bodil) non ha problemi di questo tipo, e ha programmato di partecipare alla conferenza di un filosofo e divertirsi insieme a lui nella sua casa al mare. Tutto cambia quando Isabel scompare nel nulla, lasciandosi dietro una serie di segreti e una scia di sangue che coinvolge l'amica in un caso in cui le ombre sembrano sia molto vicine che lontane.



Un thriller che non ci ha creduto fino in fondo

I nostri segreti è un thriller dalle tinte semplici e dirette (uno degli spunti principali lo abbiamo analizzato anche nella nostra recensione di Gone Girl). Nonostante parta da una storia che sembra avere molto da raccontare, soprattutto attraverso le esperienze delle sue protagoniste, il titolo si limita a delineare la trama di una scomparsa e una presunta morte senza approfondire il materiale narrativo a disposizione. I modelli di questa pellicola sono semplici e chiari, come l'intenzione di combinare un racconto oscuro con la componente sensuale soffocante e sfocata, senza però arrivare da nessuna parte (un thriller che ha fatto scuola è quello incorniciato dalla nostra recensione di Non è un paese per vecchi) .



Il tradimento delle due protagoniste è un pretesto interessante, anche se freddamente meccanico, complice anche la regia statica e distante del regista. Durante lo sviluppo degli eventi, I nostri segreti non permette mai allo spettatore di affezionarsi o immergersi veramente nelle vicende, preferendo un dialogo fatto di giochi e sotterfugi, concentrandosi principalmente sul mentire e nascondere senza giustificare appieno gli eventi. Questo è il suo limite principale, anche perché il potenziale intrattenente c'è, ma non viene mai sfruttato, affossato da trovate narrative che annoiano rapidamente.

Anche se i personaggi sono presentati in modo chiaro, è difficile comprenderne le ragioni senza uno sforzo obbligato a proseguire, poiché gli sviluppi procedono in modo schematico e sfocato, allontanando invece di avvicinare lo spettatore. Gli strumenti per comprendere il cosiddetto "mistero di fondo" vengono forniti fin dall'inizio, costruendo un percorso nel giallo non troppo intricato e abbastanza lento, probabilmente con l'intento di parlare a un pubblico il più ampio possibile. Restando saldamente ancorato ai canoni più classici del genere, I nostri segreti non riesce mai a liberarsi di una particolare noia di fondo, che non è aiutata dalla sua struttura formale.



Un quadro dai colori spenti

Dal punto di vista della regia, il lavoro di André van Duren non spicca particolarmente, preferendo un approccio figurativo dalle tonalità artificialmente stabili. La staticità delle immagini si riflette inevitabilmente nello sviluppo stesso del film, trasformando I nostri segreti in un quadro che sembra immobile nel tempo e nello spazio. Il ritmo procede a un passo sostenuto, mentre la macchina da presa pare prediligere piani lunghi e lunghissimi per una storia che, di suo, è già emotivamente distante e distaccata rispetto a ciò che lo spettatore potrebbe provare nei confronti di essa.

La fotografia di Josje van Erkel non contribuisce a dinamizzare l'estetica de I nostri segreti, avvolgendo il film con filtri spenti e tratti invasivi. L'intento estetico è chiaro, anche se la predominanza di ambienti spogli non stimola particolarmente la visione di una storia con tratti prevedibili, incorniciata da un ritmo che cerca in ogni modo di suscitare curiosità senza però risultare mai troppo originale.