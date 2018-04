Seduzione fatale Recensione: Jaimie Alexander in un torbido menage a trois

La bella Tara sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato. In Seduzione fatale la donna infatti è prossima al matrimonio con lo storico fidanzato Michael, reo di un confessato tradimento da lei digerito a fatica. Forse proprio per pareggiare i conti decide così di concedersi un'avventura extra coniugale con il bel barista Patrick, il quale comincia sin da subito a manifestare un'attenzione morbosa per lei, arrivando anche a tatuarsi il suo nome sul braccio. Tara comunque è pronta a tornare a casa e a convolare a giuste nozze dimenticando l'accaduto, ma l'amante di una notte non si dà per vinto e, in possesso del cellulare della ragazza (da lei maldestramente lasciato in casa sua), comincia a stalkerarla pesantemente con l'obiettivo di mandare all'aria il lieto evento.

Il nemico alla porta

Buona parte dei thriller incentrati sulla figura di un maniaco molestante la vittima di turno si basa su una grossa forzatura narrativa ossia quella di evitare sempre e comunque di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Seduzione fatale non fa purtroppo eccezione, se si esclude l'inutile intervento di un investigatore privato, e la verosimiglianza finisce ancora una volta a farsi benedire in novanta minuti di visione dove ben presto è la noia a prendere il sopravvento. Nell'esordio dietro la macchina da presa di Bram Coppens si comprende sin da subito come la passeggera relazione tra Tara e Patrick non prometta nulla di buono per via della pressoché assente alchimia tra i personaggi di Jaimie Alexander e Wes Bentley, quest'ultimo in particolare portante un'unica espressione sul volto per tutto il prevedibile procedere degli eventi. La stessa suspense tensiva si affida ad abusati cliché, dalle allucinazioni immaginarie vissute in prima persona dallo psicopatico al senso di crescente paranoia che comincia ad assalire la futura sposa, lasciando poi alla definitiva resa dei conti l'ennesimo motivo di imbarazzo narrativo, colpo di scena pre-titoli di coda incluso. Tanto che è difficile dare un senso legittimo ad un'operazione che racconta poco o nulla, e in malo modo, da rendere questo potenzialmente torbido menage a trois con pazzia annessa un minimo interessante.