La Scuola Cattolica, la recensione: la didattica dei mostri

Ci sono momenti della cronaca italiana che superano l'essenza di "caso" per elevarsi a ricordi impressi nella memoria nazionale. Le voci dei reporter continuano a rincorrersi nelle orecchie, i flash delle fotocamere illuminano l'ambiente circostante, mentre gli sguardi scrutano, le mani si posano sui visi per nascondere reazioni di sgomento, bocche aperte colte nel mezzo dell'angoscia e paura.

Sono momenti che superano il confine spazio-temporale; il loro ricordo si tramanda come leggende nel tempo, diventando parte integrante della nostra storia. Una riproposizione compiuta catarticamente, per liberarci illusoriamente dal male, come se solo accennando a tale eventi, si limasse la possibilità di una loro reiterazione.



A compiere un ruolo preminente in questa condivisione tanto sociale e culturale, quanto didattica, è anche il cinema. Le luci della Settima Arte si accendono per illuminare pagine oscure della nostra realtà, rendendo accessibili nomi, ambienti, storie anche a chi, per motivi anagrafici, non si è potuto fare testimone contemporaneo a tali entità. Sono racconti, come La scuola cattolica, storico-cronachistici, compiuti non certo per spettacolarità, o macabra forma di intrattenimento, ma come monito e denuncia sociale, nella speranza che appropriandosi dei dettagli, la conoscenza possa aprire gli occhi e limitare il terrore (o l'emulazione).





Narrare per ricordare. Narrare per denunciare

Il massacro del Circeo è una di quelle pagine di storia italiana che solo a nominarla fa rabbrividire. Non solo per la portata di odio ingiustificato che l'ha caratterizzata, ma soprattutto per l'età di quelle mani che hanno ucciso, così giovani, così solo apparentemente ingenue.

Era la notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 quando tre ragazzi della Roma bene, Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira violentarono e torturarono due ragazze conosciute qualche giorno prima, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, procurando la morte di quest'ultima. Dietro a quelle facce d'angelo, di ragazzi per bene, si nascondevano portatori di morte. E ben venga allora che sia caduta la decisione del TAR di vietare la visione de La scuola cattolica ai minori di 18 anni, perché per quanto poco riuscito nel complesso, il film diretto da Stefano Mordini rende partecipi anche i giovani di oggi circa il dolore subito e afflitto, aprendo loro gli occhi e denunciare gli atti di giovani di ieri.

La scuola cattolica e il romanzo di (de)formazione

Anche dietro la perfezione si nasconde il marcio. Un fiore parassita, che dalla terra assorbe il veleno germogliando e crescendo nell'ombra, nell'attesa di mostrarsi in tutta la sua crudeltà.

Deciso a rivelare quanto dietro la facciata della buona borghesia romana, tutta casa e chiesa, il regista segue le pagine del romanzo di Edoardo Albinati seguendo passo dopo passo, ogni elemento di quel microcosmo adolescenziale che fa della ribellione la sua forma più mefistofelica. Attraverso gli occhi di Edoardo (Emanuele Maria Di Stefano), voce narrante del film, vediamo la scuola cattolica rivelarsi baccello di mostri in evoluzione; c'è chi quella spinta la reprime, soffocandola, e chi la lascia libera di agire. Perché nell'Italia degli anni Settanta, quella degli anni di piombo, nessuno pare del tutto immune a quel senso di paura, timore, ira, che aleggiava in ogni vicolo, strada, appartamento o villa. Eppure, proprio per questa volontà di indagine, quel desiderio di non lasciare nessuno fuori, perché tutti sono apparentemente condannabili, il regista cade in una narrazione episodica che ben confà alla produzione seriale, ma che una volta tradotta in materiale cinematografico rischia di tramutarsi in tipico racconto melodrammatico da prima serata sul primo canale. È però nel momento in cui il prologo lascia spazio al nucleo principale, a quel climax immerso di rosso sangue, che il colpo viene assestato e il dolore percepito.

I fiori del male

Ne La scuola cattolica Mordini si sofferma troppo sulla parte periferica dell'evento, piuttosto che ritrovare il proprio focus e seguirlo con parsimonia.

Questo allenta il discorso, e con esso la potenza del colpo che rimane sì forte, ma poteva risultare ancora più lesivo. Il regista e gli sceneggiatori Massimo Gaudioso e Luca Infascelli, si avvicinano quanto possono alle 1300 pagine di Edoardo Albinati, senza accorgersi di quanto paradossalmente si allontanano da quell'auto-analisi a tratti psichiatrica mista a ricostruzione storica che è il romanzo di partenza. La scrittura vorticosa, perturbante e ossessiva di Albinati trova un leggero corrispettivo filmico di un'opera come quella di Mordini, più intenta a mostrare i fatti per trattare l'accaduto e i suoi presupposti da vicino, ricercando il seme del male tra le mura di scuola o di casa. L'ambiente, i condizionamenti, i precetti inculcati, le repressioni sessuali, così tanto scandagliati e descritti nel romanzo, vengono suggeriti per mezzo di ragazzi che vanno a incarnare tali lacune empatiche, o sentimenti soffocati.

Ne consegue un ingorgo di personalità così molteplici e così diverse che risulta impossibile donare a ognuna di esse una caratterizzazione profonda. Risentendo della limitatezza fornita dalla natura di opera cinematografica, il film finisce dunque per concepirsi come lungo prologo seguito da un epilogo disarmante e dilaniante.



Le urla di Benedetta Porcaroli nei panni di Donatella Colasanti, tramutatesi ben presto in silenzio divenuto trauma, sono fendenti affilati. Conscio della portata tragica dell'evento che si sta per consumare (non a caso a segnare l'evolversi degli eventi è un conto alla rovescia che ci ricorda quanto tempo ci allontana al massacro) lo spettatore resta in perenne suspense, senza però soffermarsi troppo sull'analisi o indagine curiosa delle esistenze che attorniano quel crimine in divenire.

Tutto questo porta a un netto disequilibrio dove la parte finale, fulcro dell'intera vicenda, colpisce e coinvolge empaticamente lo spettatore, disorientandolo fino alla nausea, mentre quella introduttiva e quella centrale - per quanto fedeli nel riproporre il clima opprimente del tempo - non arriva mai ad affrontare con coraggio il substrato politico, né tantomeno le psicologie dei singoli personaggi che rimangono così destinati a fluttuare in superficie, senza far comprendere l'evoluzione maniacale, deviante e diabolica dei loro comportamenti.

Il dolore in formato ripresa

Non è certo superficiale, invece, il modo con cui il regista immortala l'involuzione dei propri giovani protagonisti in vittime e carnefici tra le mura della villa al Circeo. Le riprese ampie, di largo respiro che hanno seguito i propri personaggi in precedenza, raccogliendoli come pecore smarrite di un unico gregge, ora si fanno ristrette, dettagliate, vicine alle parti corporee dei protagonisti della vicenda, rasentando un senso di forte claustrofobia.

Non ha paura di osare in questo frangente la cinepresa di Mordini. Essa si fa insistente, violenta, perfetta reduplicazione di quel sadismo traspirante in ogni cellula epidermica di Alessandro Cantalini (Più) e Luca Vergoni. Quest'ultimo sembra incarnare perfettamente non solo la psicologia deviante di Angelo Izzo, ma con quegli occhi azzurri strabuzzati, e spalancati, che guardano in camera alla ricerca della prossima vittima, ricordano mille altri mostri come Alex DeLarge, o Hannibal Lecter, tutti demoni in terra imprigionati tra i confini di una pellicola cinematografica. Ma Angelo Izzo non era un essere fittizio; è reale, così come i gesti che ha compiuto, e che nel mondo del cinema, dove se una cosa la vedi allora è reale, ecco ritornare nuovamente vivi, rinascere una seconda volta come un'araba fenice dal sottosuolo malato dei ricordi, investendo di terrore lo spettatore.

Labirinti mentali e mostri liberati

In questa riproposizione cinematografica di un evento terribile, dove sono i giovani attori a prendere la scena, mettendo in ombra colleghi ben più conosciuti (Riccardo Scamarcio, Valeria Golino, Jasmine Trinca, ecc) la crudeltà che si insinua in ogni raccordo dell'ultima parte vuole inoltre sottolineare l'ingiustificata scelleratezza che sottostà alla violenza femminile e al femminicidio.

Un tema che ci accompagna, tenendoci per mano e sporcandoci di sangue, da tempi immemori, e che un'opera come La scuola cattolica tenta di riportare alla luce sotto un altro aspetto, quello di un racconto antropologico di (de)formazione intinto di violenza, per ricordarci quanto il marcio si insinua ovunque, in un gioco labirintico dove il sonno della ragione si spegne, per generare mostri pronti a colpire tutto e tutti, prediligendo chi, tenuto fuori dalle mura di una fortezza scolastica di matrice maschio-centrica e cattolica, si eleva (come le donne) a oggetto del desiderio, della fame lussuriosa, o della sete mortale.