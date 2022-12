Scrooge - Canto di Natale, recensione: stessa storia, diversa animazione

Quando crediamo che non ci sia più spazio per una nuova versione del Canto di Natale di Charles Dickens ecco che sopraggiunge un nuovo anno e, con questo, un'inedita versione del classico delle feste. Che si riprenda fedelmente il testo originale o lo si vada a modificare cambiando le ambientazioni o mutando tempi e personaggi per arrivare però sempre al medesimo punto, la storia ideata dallo scrittore inglese continua ad essere un must dell'intrattenimento natalizio, a cui film e serie tv non riescono proprio a rinunciare. Tra le uscite dei film di dicembre 2022 di Netflix, infatti, compare proprio Scrooge - Canto di Natale, mentre soltanto un mese prima su Apple TV+ ne arrivava una variante con protagonisti Ryan Reynolds e Will Ferrell nella pellicola Spirited - Magia di Natale (se non vi fidate, ecco la rilettura di Dickens nel trailer ufficiale di Spirited).



Se i due attori comici si destreggiavano in un viaggio incantato rimanendo in carne e ossa, per la propria storia Netflix ha scelto di affidarsi all'animazione e di mettere in mano il progetto al regista Stephen Donnelly, il quale ha lavorato anche all'adattamento dell'opera mantenendone un'evidente e calcolata fedeltà rispetto all'originale.



L'animazione di Scrooge - Canto di Natale

Tanti sono gli elementi che in Scrooge - Canto di Natale si possono ritrovare della novella tramandata per generazioni e che la finestra streaming offre in una delle sue confezioni più vicine all'idea di partenza di Dickens.

Una volontà curiosa in un momento in cui si cerca di trasformare il più possibile le storie per cercare di dar loro una nuova luce, mentre Donnelly ha invece tentato di riportarne la struttura e l'immaginario in maniera quasi invariata, mettendo lo spettatore davanti alla ricostruzione più canonica del lavoro letterario. Scrooge - Canto di Natale non presenta perciò nulla di innovativo dal punto di vista narrativo, ma rivela alcuni tocchi di originalità nel versante della messa in scena visiva, che adotta un universo eclettico per trasportare il protagonista nel suo cammino tra passato, presente e futuro, non mostrando soluzioni uniformi, ma modificandosi ad ogni tratto del percorso. Un'esplosione di luci, di colori, di trovate animate che conducono quell'uomo meschino e avaro nei territori della sua esistenza e, insieme, in un cosmo in cui è la potenza e la caoticità della magia a occupare la superficie dello schermo, optando per un'opulenza voluminosa e deflagrante.



Le prove canore dei doppiatori originali

Un'animazione semplice in sé, ma di cui si percepisce l'intento di voler straboccare al di fuori del racconto stesso, per dare almeno all'occhio qualcosa di inedito da poter cogliere in una storia che oramai conosciamo tutti a memoria e che così può dire di avvalersi di un carattere che appartiene a lei soltanto. È anche la componente musicale un altro aspetto che arricchisce il Canto di Natale del romanziere e che apre ad un'anima canterina il film.

Un'occasione per gli interpreti vocali di dare prova delle loro estensioni canore e dell'emozione che riescono a suscitare anche restando in una sala di registrazione o di doppiaggio. Dei brani splendidamente eseguiti da Luke Evans, la voce dietro a Scrooge, e dai suoi colleghi come la sempre sorprendente Jessie Buckley, che grazie anche a canzoni ritmiche e travolgenti raggiungono non solo l'udito, ma anche il cuore degli spettatori. Il Natale 2022 ci insegna dunque a essere più buoni e meno chiusi nei nostri rancori e rabbie, icordandoci sempre che siamo noi gli unici artefici del nostro futuro, e che è molto, ma molto meglio poterlo condividere insieme agli altri.