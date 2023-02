Da me o da te Recensione: la scontata rom-com Netflix tra amicizia a amore

Lo aveva già fatto Storia di un matrimonio: Scarlett Johansson e Adam Driver si dividevano tra Los Angeles e New York, tra gli spazi larghi e soleggiati della prima e il caos e la calca grigia e frenetica della seconda (leggete la recensione del bellissimo Storia di un matrimonio). Un topos, la differenza tra queste due grandi città americane, che sembra ricorrente al punto da determinare dei veri e propri stilemi nei caratteri e negli stili di vita delle persone e, di conseguenza, in personaggi che vengono descritti seguendo quelle linee guida che diversificano i due centri cittadini, andando a porre una distanza tra i rilassati losangelini e i frenetici newyorkesi.



Di tali personalità si avvalgono anche i protagonisti di Da me o da te, da febbraio 2023 nel catalogo di Netflix, interpretati da Ashton Kutcher e Reese Witherspoon, che porta anche a bordo la sua casa di produzione Hello Sunshine. Una commedia su una lunga amicizia a distanza di due animi affini, i quali si scambiano per una settimana vita e casa, scoprendo tutti i non detti lasciati in sospeso negli anni, compresi quelli riguardanti i propri sentimenti.



Un'amicizia tra grandi città

Una rom-com che si basa proprio sulla lontananza che intercorre tra i protagonisti, quella interiore che li ha portati a intraprendere esistenze differenti, andatesi poi a concretizzare col trasferimento del personaggio di Kutcher nei meandri della Grande Mela.

Una conoscenza partita anni addietro, dopo una notte di passione trascorsa insieme tra le lenzuola, che è diventata poi una semplice amicizia, di quelle di cui fa parte però il chiamarsi ogni giorno e condividere insieme i momenti più importanti l'uno della vita dell'altra. Un legame che ha superato gli intoppi, i chilometri e le difficoltà di ognuno, che è rimasto solido al punto da diventare imprescindibile per entrambi. Ma soprattutto un amore che, per paura che quell'unione e quella sintonia potessero finire, non ha avuto il coraggio di dichiararsi. Ora, però, il momento potrebbe essere arrivato. Prima che sia troppo tardi. Separando ulteriormente i personaggi e ponendoli uno nella dimora dell'altro, Da me o da te immerge due amici nelle reciproche vite, cercando di capire come ci si sente in altre scarpe e comprendendo ancora di più il bisogno che hanno di stare insieme per colmare le mancanze e le aspettative che fanno parte del loro quotidiano.



La protagonista Debbie (Witherspoon), colorata e affabile, sarà colei che riaprirà i sogni nel cassetto del suo amico Peter (Kutcher) tirandone fuori quel libro che non ha mai avuto il coraggio di pubblicare. Mentre l'uomo saprà liberare l'amica da quel peso delle responsabilità che grava sul ruolo da madre del personaggio di Debbie, diventando un'altra figura di riferimento per il figlio Jack (Wesley Kimmel) e mostrando che si può vivere anche con un pizzico di leggerezza in più.



Da me o da te: una rom-com scontata

Un compensarsi che i due capiranno proprio da quel vuoto che per troppi anni hanno posto tra di loro e che con Da me o da te arriverà il tempo di riempire. E la commedia lo fa, sebbene non riesca a illuminarsi di nessuna idea innovativa o di un barlume d'ispirazione. La pellicola procede spedita e prevedibile, senza picchi né di romanticismo né di effettive risate, che la rendono per questo la semplice parentesi di avvicinamento previsto e definitivo tra i personaggi, senza un briciolo di coinvolgimento.

Un'opera che ha un andamento già deciso, che percorre e segue fino alla fine le proprie tappe, e in cui anche gli imprevisti o gli impedimenti sono parte di un piano più grande e bene organizzato per portare i comprimari a stare insieme. Un risultato scontato così come l'intera pellicola, che pur facendosi guardare, rimane ordinaria dall'inizio alla fine.