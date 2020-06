Scatti di follia, la recensione del thriller erotico

Jennifer è una fotografa di moda che, in seguito a un tragico evento del suo passato, ha sviluppato un'attrazione (p)ossessiva nei confronti dei modelli con i quali si trova a lavorare. Durante uno degli ultimi servizi, ingelosita dalle attenzioni rivolte da un'altra giovane donna al ragazzo che stava immortalando, Jennifer impugna un coltello con fare minaccioso e viene licenziata in tronco.

Un anno dopo Jennifer trova un impiego come insegnante di moda e fotografia al liceo di Palm Vista High e qui subito la sua attenzione viene attratta dal giovane studente David, preso di mira dai bulli per il suo essere "mammone" e per il look da nerd.

Jennifer decide così di trasformare il brutto anatroccolo in un cigno e ben presto David diventa popolare su alcune importanti riviste tematiche: questo inizia a destare i sospetti della madre di lui nonché una rivalità con la compagna Caitlyn. Sarà solo l'inizio di una parabola discendente che coinciderà con una scia di sangue pronta a sconvolgere l'istituto.

I soliti errori

Nelle ultime settimane, in concomitanza con il relativo passaggio sul piccolo schermo, abbiamo spesso trattato dei film diretti da Doug Campbell, titoli come La regina del peccato (2019) e Ossessione senza fine: Il ritorno (2016), constatandone ripetutamente i limiti sia per ciò che concerneva il lato narrativo che di messa in scena.

Con Scatti di follia, datato 2018, la storia non cambia e i novanta minuti di visione ripresentano le stesse, grossolane ingenuità, peraltro tipiche della maggior parte delle produzioni Lifetime, emittente televisiva specializzata nella trasmissione di thriller a basso costo.



Anche in quest'occasione ci troviamo di fronte a un plot prevedibile nelle sue svolte principali, epilogo in primis, e ricco di forzature nell'effettiva gestione dell'intreccio. Una su tutte, com'è possibile che una persona che in passato aveva manifestato comportamenti psicotici venga mandata a lavorare in una scuola senza un minimo di controlli a riguardo?

Di male in peggio

Ma Scatti di follia si sforza anche nel gestire i co-protagonisti. La trasformazione, di punto in bianco, di due "sfigati" - un lui e una lei - in sex symbol risulta evidentemente figlia di una mal oculata gestione dei personaggi nonché di scelte di casting facili-facili, in quanto i suddetti hanno necessitato di ben poco trucco e parrucco per la loro metamorfosi da bruco a farfalla.



Qua e là spunta un pizzico di erotismo, con una manciata di scene a sfondo sessuale sempre e comunque all'acqua di rose, e lo scavo psicologico della villain - la cui patologia viene sbrigativamente spiegata tramite un flashback di pochi secondi - risulta debole e sfilacciato, così come la definitiva resa dei conti che finisce per scadere nel ridicolo involontario.

Il cast ci mette del suo, con i bellocci Joshua Hoffman ed Elle Army troppo anonimi e incolori per lasciare il segno e Linsey Godfrey che carica oltremisura il suo diabolico alter-ego.