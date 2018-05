Salverò mia figlia, la recensione del thriller di Michael Feifer

Rachel, giovane madre divorziata, si trova costretta a riprendere il lavoro per supportare la famiglia poiché anche l'ex marito, avvocato, sta attraversando un periodo di grave crisi finanziaria. La donna decide così, su consiglio di una cara amica, di affidare la figlia di quattro anni Mia a un asilo nido. Nella struttura, controllata da videocamere di sorveglianza accessibili via internet ai genitori, lavora come maestra Gabby; quest'ultima riconosce in Rachel un volto familiare e ben presto le torna alla memoria il tragico incidente di qualche anno prima nel quale la sua bambina perse la vita e il compagno rimase paralizzato alle gambe. In Salverò mia figlia Mia si trova così al centro di un tremendo gioco di vendette e sospetti che mette le due donne al centro di un crescendo tensivo che ha origine nel passato.

L'asilo degli orrori

Produzione Lifetime che guarda di striscio ai casi di violenza, diffusi anche in Italia, sui bambini dell'asilo nido da parte di coloro che dovrebbero prendersene cura, Salverò mia figlia prende in realtà ben presto le vie del canonico revenge-movie al femminile. Una storia che segue a ruota decine e decine di pellicole omologhe, con una donna in cerca di vendetta pronta a reclamare occhio per occhio dente per dente cercando di portare via la figlia alla famiglia da lei ritenuta responsabile della sua tragedia personale. Nulla di nuovo sotto il sole e la scialba messa in scena e una sceneggiatura che si dimentica passaggi fondamentali sul destino di alcuni personaggi chiave (in primis che fine ha fatto il marito di Gabby dopo ciò di cui si è macchiato?) denotano un pressappochismo evidente nell'approccio alla vicenda. La mezz'ora finale ha un paio di sussulti tensivi ma, col telefonato lieto fine già dietro l'angolo, il risultato non riesce mai a emozionare o a insinuare un'incisiva suspense a tema, demerito da condividere con le performance quanto mai anonime delle protagoniste Kayla Ewell e Christy Carlson Romano. E per quanto si cerchi di trovare una sorta di giustificazione al folle comportamento della bambinaia, il cui dramma avrebbe meritato maggior esposizione, lo spettatore fa fatica a identificarsi sia con la presunta vittima che con la psicopatica villain.