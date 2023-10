Nessuno ti salverà Recensione: l'inquietante sorpresa horror di Disney+

Alieno: aggettivo [dal lat. alienus «altrui»]: che appartiene ad altri; estraneo, fuor di proposito. Basta partire dalla sua stessa etimologia per comprendere la potenza di un elemento così preminente al cinema come quello della presenza aliena all'interno della quotidianità umana. Un incontro che si fa scontro, lotta, conflitto, di esseri provenienti da un altrove extra-terrestre e destinati a irrompere improvvisamente nel contesto privato di uomini e donne soli, estranei (e per questo loro stessi "alieni") agli occhi della propria società. Tra questi protagonisti e il mondo circostante vige dunque uno scarto esistenziale che li allontana, lasciandoli lungo bordi di una co-esistenza forzata e accettabile solo a fronte di una catarsi da compiersi nello spazio di un ulteriore contrasto: quello con l'alieno.



A rientrare pienamente in questo discorso cinematografico vi è anche l'ultima opera del giovane Brian Duffield: quel Nessuno ti salverà, disponibile su Disney+, l'horror di cui tutti parlano (nonché l'horror ideale per Halloween secondo Stephen King). Al centro della storia abbiamo Brynn, giovane donna che passa le proprie giornate nella sua casa d'infanzia, dove scrive, si dedica al modellismo, balla e cucina. Quando però deve raggiungere il centro cittadino e relazionarsi con gli altri, qualcosa cambia: diventa improvvisamente impacciata, impaurita e tutti sembrano odiarla. Brynn torna così a rifugiarsi nella sua solitudine, fino a quando una creatura misteriosa non fa irruzione nella sua casa e nella sua vita, rompendo definitivamente la sua tranquillità. Da questo momento in poi, Brynn non potrà che difendersi e tentare di fuggire a un invasore che sembra riuscire a raggiungerla ovunque.



Muti movimenti dell'anima

È un mondo dinamico, sia visivamente che emotivamente, quello di Nessuno ti salverà. L'obiettivo principale che il suo regista e sceneggiatore si auto-prefigge è dunque quello di tradurre in maniera concreta tutto il mondo abitato da aspettative nascoste dietro a un titolo così esplicativo. La negazione totale e assoluta di una salvezza impossibile lascia spazio a un meccanismo creativo di tentativi non sempre riusciti di risolutezza e concretezza.

Ciononostante, forte di elementi elettivi chiamati a dar vita a tale destino apparentemente già prefigurato, Nessuno ti salverà va oltre i limiti di un budget risicato, puntando a colmare tale lacuna con la forza dell'immaginazione e di trovate creative rispondenti a quel bacino di genere a cui loro stesse fanno affidamento.

E tra questi risvolti creativi vi è l'assenza dialogica che pone in primo piano la rivelazione implicita dell'incapacità della protagonista di rapportarsi (e quindi dialogare) con il prossimo. Quello di Brynn è pertanto un mutismo costante, un silenzio imposto dalla sua solitudine e rotto soltanto da urla angoscianti e respiri affannosi. In questo gioco di sottrazione, Duffield affida alla propria cinepresa un'immobilità scossa da un montaggio serrato, dinamico, che raccorda con fare sincopato e improvviso (come improvvisi sono gesti, cadute, e spostamenti attraversano di sorpresa lo spazio) inquadrature ora angolate, adesso frontali su sguardi in camera attoniti e impauriti.



Uno specchio nascosto, celato dal filtraggio della cinepresa, di sguardi che si riflettono in quelli di spettatori trascinati nel centro dell'azione con la stessa forza con cui viene lanciata e spinta la stessa Brynn. Forte di un prologo ridotto al minimo, la potenza latente del film non è solo affidata all'immediatezza della comparsa aliena, quanto soprattutto alla sua rivelazione graduale, che passa da una relegazione al fuori campo, allo svelamento finale per tanti, sfuocati, parziali dettagli.

Una rivelazione a tappe, che reitera e reduplica l'aspetto più propriamente narrativo di un background personale della protagonista offerto a piccole manciate, granelli di un sottosuolo personale suggerito, e ricostruito intuitivamente dallo stesso spettatore. L'attacco alieno tra le mura di casa si fa pertanto anticamera di uno scenario ben più ampio di un senso di paura, di rimpianto e senso di colpa, che tutto attacca e colpisce, come i poteri telecinetici degli extraterrestri.



Imbastire vestiti di paura

Sospesa tra la voglia di un riscatto impossibile da compiersi, e una tendenza al più facile e sopportabile auto-isolamento, Brynn si fa vittima e carnefice delle ferite del proprio passato; un dolore cronico che torna a ritmo regolare per innestarsi nella testa, e ammantarla di insicurezza. Slegandosi da quello che potrebbe essere il significato primario, ossia quello della lotta tra l'uomo e una forma a lui aliena, Nessuno ti salverà gioca soprattutto su una lettura molto più profonda e psicologica.

Nel piccolo mondo di Brynn e della comunità che l'ha rinnegata, l'invasione aliena si fa elemento metaforico di un sentimento nascosto e tacciato di paura, timore. In un momento storico come quello contemporaneo, sempre più contratto verso l'interesse a salvaguardare (o, al contrario, a sovraesporre) il proprio universo interiore, la paura per l'incontro con ciò che è extra-terrestre si slega da quella matrice metaforicamente storica per per l'avanzata di una potenza minacciosa (si pensi agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica in piena guerra fredda) che forgiava film come Incontri l'Invasione degli ultracorpi, per intaccare ogni singola molecola del nido domestico. E così in Nessuno ti salverà gli alieni si fanno carta carbone di un senso di colpa mai affrontato, e sprazzi di rimpianti mai esorcizzati. Sintomi visibili e patologici di una solitudine che fa della protagonista un essere unico con l'universo domestico chiamato a proteggerla. Non è un caso, dunque, se Brynn si dedica a imbastire vestiti e abiti sgargianti, quasi volesse inconsciamente nascondersi dietro una coltre di tessuti, e rivestire le propria mura di casa un ulteriore strato di protezione.



Vige pertanto una sorta di simbiosi tra la protagonista e il proprio nucleo domestico, suggerita e anticipata visivamente da una regia fatta di inquadrature ampie, pronte a inglobare in uno solo sguardo la ragazza e il suo fortino inespugnabile. Ma una volta che a subentrare all'interno di questo rapporto esclusivo è la componente aliena, quel senso di rifugio viene pertanto meno e tutto - dalle porte, agli arredi, fino agli elettrodomestici - diviene arma potenziale da innestare contro la stessa Brynn. E così, da totali a riprese ampie, ecco che si passa a un susseguirsi costante di primi piani che isolano ulteriormente lo sguardo di una protagonista già sola, enfatizzando la portata di ogni singola emozione.

Sprovvista di parole a cui aggrapparsi, Kaitlyn Dever deve affidarsi totalmente alla propria intensità mimetica ed espressiva per restituire il maelstrom interiore che investe il proprio personaggio. Nel mutismo più profondo, l'attrice dipinge la propria galleria di emozioni incorniciandola in una performance convincente e realistica; crediamo a ogni suo umore e mutamento d'animo; ne siamo rapiti, imprigionati nella sua rete emotiva, sebbene consci dell'irrealtà fantastica della storia narrata.



Sguardi al passato per parlare del presente

Perfetto patchwork delle opere cardine del sottogenere della science fiction aliena, con Nessuno ti salverà Duffield modella la propria opera adattandola al nucleo interiore di un personaggio che si fa riflesso di una società sempre più rivolta a se stessa, al proprio senso interiore, ai propri turbamenti psichici e traumi inespressi. Se dal punto di vista umano il film tenta di farsi finestra sulla contemporaneità, da quello cinematografico il regista non ha paura di mostrare i propri punti di riferimento, ricalcando i canoni previsti dal sottogenere dell'incontro/scontro con l'extraterrestre: la fotografia è desaturata, ombrosa, filtrata da tonalità fredde, abbagliate da flare di aliena natura, come vuole la tradizione. Tutto si ammanta di quello spazio esterno abbracciato dal buio freddo della notte, lo stesso da cui proviene ciò che estraneo, timoroso, alieno; e così le vene si congelano, il respiro si affanna, i brividi ricoprono un corpo che corre, mentre il cuore batte all'impazzata.

Ciononostante, in questo schema alternato, tra corsa e inseguimento, per quanto adrenalinico e immersivo possa risultare, alla lunga il film rischia di stancare; la sua ripetizione costante, confluisce in un loop che affatica lo sviluppo del racconto, depotenziando così i punti di svolta che inesorabilmente compaiono non per rivoluzionare l'intreccio, quanto per offrire tessere di un passato tenuto taciuto.



Il buio della ragione genera mostri, ma per Brynn è l'oscurità della notte a farsi lasciapassare per i propri incubi interiori sotto forma di alieni. Per quanto poco incisiva e fortemente debole nell'economia del racconto possa risultare, la presa in possesso dei corpi altrui e la perdita della propria identità (altro topos tipico del genere extra-terrestre) nel film di Duffield si fa retaggio culturale e simbolo di passaggio da sintomo di un terrore generalizzato a quello di un dolore privato, di un'anima perennemente in colpa e dominata dall'affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Eppure, è nello scontro con il diverso, che a volte è possibile scendere a patti con i propri incubi, interiorizzarli, sconfiggerli, accettarli e debellarli, proprio con la stessa forza con cui coraggiosamente si lotta, e si annienta, un'invasione aliena. Perché se è vero che "nessuno ti salverà", è altresì vero che nessuno si salva da solo.