Il sacro male Recensione: un horror mediocre con Jeffrey Dean Morgan

Era accaduto a Lourdes, poi a Fatima e Medugorje, solo per citare le più famose. Di presunte apparizioni della Madonna in ogni angolo del mondo e in ogni periodo storico ve ne sono parecchie e un argomento così scottante e ricco di controverso fascino non poteva che fare da sfondo anche a situazioni archetipiche dell'horror, adattate ovviamente a tal contesto. Questo è il contesto che fa da base a Il sacro male, ambientato in una piccola cittadina del Massachusetts, tal Banfield, dove Alice, una giovane ragazza sordomuta dalla nascita, incomincia improvvisamente a parlare, sostenendo di aver assistito a un'apparizione della sacra vergine e di essere la depositaria di un messaggio potenzialmente destinato a cambiare la storia della cristianità.



La situazione prende una piega ulteriormente imprevista quando guarisce un bambino in sedia a rotelle, ora capace di camminare: quello che sembra essere un vero e proprio miracolo, tanto che il Vaticano stesso invia un sacerdote esperto che possa confutare o meno quanto accaduto. Nel frattempo l'opinione pubblica di tutto il mondo si concentra sulla giovane, con l'esclusiva giornalistica che viene affidata a Gerry Fenn, un reporter esperto di paranormale caduto in disgrazia interpretato da Jeffrey Dean Morgan. Sarà proprio l'uomo a scoprire, contro i suoi interessi, come Alice sia in grave pericolo, finita nel mirino di oscure forze del male.



Il sacro male: l'apparenza inganna

Il breve prologo sembra una sorta di (in)volontario omaggio ad un grande classico del cinema gotico quale La maschera del demonio (1960) di Mario Bava - la nostra recensione de La maschera del demonio è a portata di clic - e serve a introdurre la genesi malefica che verrà ben presto espansa nel corso della visione. Un antipasto che già esplicita il presunto colpo di scena e che viene ulteriormente sottolineato dalla citazione del vangelo di Matteo "guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci". In parole povere e laiche, l'abito non fa il monaco e Il sacro male basa pressoché l'intera narrazione su questa emblematica disparità tra apparenza e sostanza.

La sceneggiatura è l'adattamento del romanzo Shrine dello scrittore britannico James Herbert, pubblicato nel 1983. Sono passati quasi quarant'anni ed effettivamente il tempo sulle spalle si sente, giacché diverse soluzioni adottate appaiono effettivamente derivative e scontate e avrebbero necessitato forse di un parziale aggiornamento alle dinamiche contemporanee per risultare avvincenti per il pubblico odierno, ormai ben più smaliziato e avvezzo ai suddetti risvolti.



Questione di fede

L'intento è quello di mettere alla berlina tutti i fanatismi e non è un caso che la presenza malvagia che opera "dietro le quinte" si faccia forza proprio sul credo cieco dei fedeli, rapiti da questi presunti miracoli e alla ricerca di una nuova santa da venerare a scatola chiusa, senza porsi troppe domande. Ecco allora che il solo modo per evitare la catastrofe è quella di insinuare il dubbio, in quello che è probabilmente lo spunto narrativo migliore di un film altrimenti improbabile e raffazzonato, con personaggi imbastiti su modelli caricaturali.

In fase di produzione troviamo Sam Raimi e proprio per questo ci poteva forse aspettare un'operazione più smaccatamente di genere, capace di riplasmare i classici a tema: Il sacro male invece a tratti si prende fin troppo sul serio, con gli effetti speciali ben più mediocri ad accompagnare prevedibili jump-scare e rese dei conti, con l'orrore puro più mostrato che nascosto, a discapito dell'atmosfera. Per altri titoli sulla piattaforma di streaming, leggete il nostro speciale sulle uscite Netflix di aprile 2023.