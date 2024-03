Rustin Recensione: un biopic dal peso rilevante su Netflix

Il 28 agosto del 1963 ha avuto luogo, in America, una delle più grandi e importanti marce specificamente connesse coi diritti della popolazione afroamericana. La cosiddetta "marcia su Washington per il lavoro e la libertà" ha segnato un punto di non ritorno fondamentale all'interno del territorio a stelle e strisce, lasciando a bocca aperta anche il resto del mondo per via del suo significato e rilevanza immortali. Sul posto, durante la presidenza di John Fitzgerald Kennedy, si sono unite migliaia e migliaia di persone coalizzate da un'unica grande visione e battaglia politica in sostegno dei diritti civili per gli afroamericani. Tutta la potenza e importanza di un evento storico fondamentale tornano alla perfezione in Rustin, il film diretto da George C. Wolfe e scritto da Julian Breece e Dustin Lance Black, disponibile su Netflix dal 17 novembre 2023.



Cercando di riassumere l'importanza dirompente di un evento storico del genere, la pellicola si concentra sulle vicende specifiche di uno degli organizzatori della marcia, Bayard Rustin, tentando di carpirne in qualche modo anche il peso sul presente e su tutti i cambiamenti che ne sono conseguiti da lì in avanti. Il cinema e la storia, le immagini al servizio dei fatti e della fascinazione intorno a un protagonista ancora oggi citato dagli esperti in materia, e ricordato per il suo enorme e impareggiabile contributo a questa causa. A parlare sono le frasi, i nomi, le citazioni e soprattutto un contesto che torna a disturbare per le sue profonde e violente ipocrisie di fondo (già che ci siete non perdete i film Netflix di marzo 2024).



Rustin: la storia di un uomo e delle sue idee

Sviluppandosi da una verve storica e fattuale di fondo, Rustin non si perde troppo in chiacchiere nell'introdurre il proprio materiale narrativo di partenza.

L'apertura in medias res parla molto chiaro in questo senso, impegnandosi a presentare Bayard Rustin (interpretato da un perfetto Colman Domingo) nel bel mezzo di un momento fondamentale del suo percorso ideologico. Le caratteristiche più affascinanti di questo personaggio, infatti, sono chiare fin dall'inizio, sposando in pieno il suo reale percorso all'interno dell'attivismo più serrato ma pacifico, e della disobbedienza civile che lo hanno contraddistinto. Rustin ha una parlantina ammaliante ed è convinto di poter cambiare le dinamiche socio-politiche di un'America che non ha il benché minimo interesse nei confronti degli afroamericani. Le battaglie per la segregazione razziale, nel film, prendono fin da subito una piega sia diretta che piuttosto didascalica, mostrandoci un contesto che scorre via leggero, ma anche ricco di dettagli diretti e abbastanza esplicativi per gli spettatori meno avvezzi agli eventi.



Tutta la determinazione di Rustin, quindi, e il suo continuo scontrarsi con le ingiustizie di un periodo storico serrato su sé stesso, spingeranno il racconto per immagini verso l'ideazione della famosissima e citatissima "marcia su Washington per il lavoro e la libertà", affiancato da A. Philip Randolph. Il peso di un evento del genere, al di là dell'importanza ideologica e politica, si sviluppa anche attraverso le personalità che all'epoca vennero coinvolte nel progetto. Fra questi troviamo i maggiori rappresentati della National Association for the Advancement of Colored People, e Martin Luther King Jr. (nel film interpretato da Aml Ameen).



I have a dream...

È proprio nella sua sostanza più puramente concettuale che Rustin riesce a catturare e ammaliare fin dal principio. L'innegabile potenza della narrazione deriva tutta dalla veridicità dei fatti al suo centro. Rustin si sviluppa da un singolo uomo per abbracciare la storia stessa dell'America e anche oltre. Prendendo in analisi le battaglie personali del suo protagonista, la pellicola ne proietta l'impronta fondamentale oltre la stessa dimensione fittizia sul piccolo schermo, avvalorandone l'importanza di inquadratura in inquadratura. Il sogno di cui parlò lo stesso Martin Luther King Jr. durante la marcia summenzionata, nel suo famoso discorso "I have a dream", diventa ben presto l'ancora di lettura di un progetto cinematografico che tenta di parlare a tutti, ricordando e approfondendo qualcosa dal sapore indimenticabile (se siete amanti dei film su storie vere, vi rimandiamo alla nostra recensione di We are the world, disponibile sempre su Netflix).

Una storia come questa non si deve cancellare, e il suo ricordo può facilmente continuare a vivere anche oltre la stessa cultura americana e scolastica, trovando nel mezzo cinematografico, in questo caso con una distribuzione ancora più ampia, nuova linfa vitale e un confronto diretto coi fatti del nostro stesso presente. Un ricordo, un monito, un atto di coraggio, una battaglia per la giustizia e la libertà... qual è il reale potere che il nostro libero arbitrio ci consente di avere e custodire all'interno del sistema sociale? Cosa dovremmo fare davanti alle ingiustizie perpetrate nei confronti del prossimo? Quanto è importante tenersi stretti i propri diritti di cittadini, andando oltre il razzismo, la segregazione e le limitazioni di questo tipo?



Biopic oltre il biopic

Superando l'intento storico, Rustin è innanzitutto un biopic che parla di una persona, di un personaggio importante e citato. Nel raccontare le sue dinamiche specifiche, la scrittura cerca continuamente di alternare il lato più umano di Bayard Rustin, servendosi anche di flashback e momenti chiave in senso emotivo (l'omosessualità e la sua percezione è molto importante, ad esempio), a quello più storico e conosciuto da tutti. Questo dualismo contribuisce alla costruzione di una fragilità sottocutanea che funziona alla perfezione, legandosi a tutti i momenti in cui la determinazione ideologica ammanta le espressioni e le parole con un peso diverso.



A brillare sopra ogni altra cosa, quindi, troviamo l'interpretazione di un Colman Domingo perfettamente in parte, capace di sfaccettare la tenacia di un uomo apparentemente impavido, e plasmandone anche i lati meno esposti con un'attenzione da non sottovalutare affatto. Risultando coerente con il carisma dello stesso protagonista, l'attore ne sviluppa voce e appeal con una facilità che lascia senza parole, e una delicatezza fondamentale nella comprensione generale della sua storia oltre il mito.

Pur nel suo essere impattante, però, questo Rustin lascia comunque parecchio su cui riflettere, specialmente nel suo approccio formale agli argomenti trattati. Il manierismo figurativo di fondo tende a scolarizzare fin troppo alcune dinamiche narrative, semplificandone a tratti la rilevanza generale in favore di una struttura non troppo originale nel suo insieme. L'intento pedagogico del progetto è sia interessante che fin troppo palese, restituendo un'impronta biografica abbastanza semplificata nelle immagini ma comunque fondamentale e importantissima da ricordare e approfondire oltre lo stesso lungometraggio.