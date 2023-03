Run Hide Fight Recensione: un thriller scolastico pieno di tensione

Dopo la morte della madre, la diciassettenne Zoe Hull è entrata in guerra con il mondo, spesso vittima di attacchi di rabbia dovuti all'impotenza nell'assistere a quella tragedia che ha cambiato per sempre la sua famiglia; il rapporto col padre Todd, esperto cacciatore, si è anch'esso deteriorato e i soli momenti nei quali la ragazza ritrova un minimo di pace sono quelli passati in compagnia del migliore amico Lewis. In Run Hide Fight - Sotto assedio è ormai tutto pronto per il classico ballo di fine anno e nella scuola da lei frequentata arieggia un clima di festa generale.



L'atmosfera gioiosa viene ben presto scossa da alcuni spari e dall'entrata di un furgone che ha sfondato la stanza della mensa: l'istituto è stato infatti vittima di un'irruzione da parte di alcuni studenti armati fino ai denti, guidati dal leader Tristan Voy, i quali cominciano a uccidere indiscriminatamente nel mucchio. Lo scopo degli assalitori è quello di ottenere riscontro sulle reti nazionali, una fama mediatica che cercano di diffondere anche su internet attraverso blog e video trasmessi in diretta sui social network. Zoe, che al momento del blitz si trovava nel bagno delle donne, inizia a dare una mano ai suoi compagni e cerca di aiutarli a fuggire sani e salvi, ma al contempo intende farla pagare agli assassini.



Run Hide Fight: vero e falso

Quasi ogni settimana giungono dagli Stati Uniti notizie di sparatorie all'interno di plessi scolastici, spesso con molte vittime e la classica, ma purtroppo inutile, tiritera sulla libera circolazione delle armi. Un argomento spinoso trattato molte volte anche dal mondo del cinema, con esponenti famosi del calibro di Elephant (2003) di Gus Van Sant e altri progetti ambiziosi ma non del tutto riusciti quale il più recente Dark Night (2016) - la nostra recensione di Dark Night è a portata di clic.

Nel 2020 al relativo sottofilone si è aggiunto anche questo Run Hide Fight - Sotto assedio, presentato in anteprima alla mostra del cinema di Venezia e uscito poi direttamente sul mercato streaming, almeno nel nostro Paese. Ne torniamo a parlare in occasione della trasmissione televisiva, questa sera su RAI4 alle 21.10, e perché per quanto oggetto di critiche controverse il film possiede una sua certa personalità ed è in grado di intrattenere senza fatica un'eterogenea fetta di pubblico.



Giustizia è fatta?

Chi cerca uno scavo psicologico profondo e ricco di sfumature potrà rimanere parzialmente deluso, in quanto ci troviamo davanti ad un classico film di genere le cui regole sono state per l'appunto applicate a uno scenario purtroppo tragico e verosimile, e qui il motivo di diversi pareri negativi giunti soprattutto da Oltreoceano, dove il tema è per l'appunto assai sensibile. Run Hide Fight - Sotto assedio è un titolo già di per sé esplicativo, che prende appunto la tipica serie di azioni che vengono consigliate come quelle da seguire in una situazione di questo tipo, per l'appunto correre, nascondersi e quando non vi è altra possibilità combattere per la propria vita. Quest'ultima è una scelta che la protagonista prende alla lettera, in quanto si trasforma in implacabile eroina vendicatrice e inizia una vera e propria caccia ai colpevoli, con quel finale piacevolmente ambiguo e crudele, sull'ottica dell'occhio per occhio, in parte inaspettato ma che si ricollega in maniera intelligente al prologo.

Nei cento minuti di visione il coriaceo personaggio di una brava e convincente Isabel May si muove in queste aule e corridori - l'immaginario consolidato delle scuole americane è rispettato in pieno, almeno dal punto di vista ambientale - in una disperata lotta per la sopravvivenza, che prende progressivamente la strada di un revenge-movie senza mezze misure (abbiamo visto la May anche nel cast di 1883. La presenza dello spirito della madre che le compare nei momenti più topici - un'essenziale Radha Mitchell - e di Thomas Jane nella figura del padre risolutivo all'istante giusto, confermano questa sana essenza da produzione di genere, che se può parzialmente risultare fuori luogo all'interno di un contesto così realistico offre comunque un solido intrattenimento tensivo.