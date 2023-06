Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli Recensione: il Red di Dreamworks?

Essere un adolescente già non è facile. Pensa scoprire di essere un kraken. E non uno qualsiasi, ma di quelli enormi, spaventosi, giganti. C'è da dire che potresti anche realizzare che, proprio in virtù di questa tua discendenza, sei pure la principessa di un popolo sottomarino che ti guarda e ti venera, ma resta il fatto che se vai ancora al liceo tutte queste informazioni potrebbero essere davvero troppe da digerire. Lo dimostra Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, film d'animazione DreamWorks diretto da Kirk DeMicco (Space Chimps - Missione spaziale, I Croods, Vivo) e Faryn Pearl su soggetto di Pam Brady, alla sceneggiatura insieme a Brian C. Brown e Eric DiGuiseppi - in uscita al cinema a luglio 2023.



Scoprire le proprie origini

Sicuramente per la protagonista Ruby le cose non erano facili già prima di scoprire della sua eredità. Dal colorito bluastro e le branchie da nascondere sotto il collo alto del maglione (e attenzione, ricordate sempre che per qualsiasi stranezza basta dire che siete canadesi), per la giovane andare a scuola, trovare un ragazzo e trascorrere del tempo a intrattenersi con le attività più comuni tra i suoi compagni è uno sforzo che le costa ansie, timori e spavento.

Sia perché qualcuno potrebbe scoprirla, sia perché potrebbe dover mentire andando contro la volontà dei propri genitori. Soprattutto di una madre che sa essere molto pressante, e a cui la ragazza non potrà perdonare di averle nascosto la sua natura. Un rapporto che, a sua volta, si reitera tra il genitore e sua madre, la regina kraken, di ritorno nella vita della figlia e ora anche in quella della nipote, stravolgendone la comune, beata e quieta quotidianità. Il rivoltarsi ai propri parenti, il venire a conoscenza di una tradizione che le donne della famiglia costudiscono da secoli dentro di sé, è il presupposto di un altro film d'animazione uscito a un solo anno di distanza, che rende ridondante il racconto di Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli. L'opera prodotta dalla DreamWorks Animation ha la stessa trama e i medesimi presupposti narrativi di Red, co-scritto e diretto dall'esordiente Domee Shi. Non si tratta solamente di qualche rimando sporadico o di affinità elettive con la pellicola Disney che abbiamo analizzato nella recensione di Red. Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli ricalca la storia e il simbolismo che fanno parte del titolo Pixar del 2022, cambiando il panda rosso col leggendario mostro marino, ma lasciando di fondo la stessa creazione, costruzione e significato del precedente lungometraggio.



Da Red a Ruby Gillman: storia di madri e figlie

Un problema, visto che la pellicola di DeMicco sa essere anche divertente e sa intrattenere, con uno stile che ricorda, seppur alla lontana, I Mitchell contro le macchine di Netflix, ma di cui è impossibile non notare la similarità della storia con la concorrenza, dando una costante sensazione di déjà-vu. Il film è allegro, la protagonista è simpatica e i colori dell'animazione sprigionano un'energia e una sicurezza che sono quelle che Ruby riuscirà finalmente a incanalare e sentire dentro di sé.

Ma il confronto con l'opera di Domee Chi depotenzia un racconto che porta comunque avanti l'importante tesi per cui è fondamentale lasciare ai figli compiere il loro destino, essere se stessi, non dover nascondere loro parte del passato che li riguarda. Un discorso generazionale efficace, ma perché visto e esaminato più volte in questo preciso momento, tra cinema e serialità. Una pellicola che potrebbe anche reggere il confronto con Red, ma non si può soprassedere sul fatto che sia esattamente la stessa storia.