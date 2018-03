Roxanne Roxanne, la recensione del film originale Netflix

All'inizio degli anni '80 Lolita Shante Gooden è un'adolescente che cresce nel difficile quartiere di Queensbridge, a New York, in una famiglia popolosa costretta a fare i conti con continui problemi economici. La ragazza però ha un talento, quello di rappare come nessun altro, e lo mette a frutto prima nelle strade (con le battaglie musicali) e in seguito anche in studio, registrando il singolo Roxanne, Roxanne che la rende popolare nelle radio e la trasforma in una vera e propria celebrità. L'agognato successo però la porta in cattive strade e anche la relazione con Cross, molto più grande di lei, si rivela ben presto tormentata per la crescente gelosia dell'uomo. Shante dovrà così cercare di rimettere in piedi la propria vita un passo alla volta, tentando anche di riappacificarsi con la madre con cui da tempo sono accesi ampi contrasti.

È nata una stella

La figura di Roxanne Shanté, cantante afroamericana, è stata determinante nella scena rap degli anni '80, ponendosi come una delle prime donne a far parlare di sé in suddetto ambito. Il secondo film da regista di Michael Larnell dopo l'inedito Cronies (2015) è un biopic che tende a concentrarsi prevalentemente sulla vita privata dell'artista, lasciando quella pubblica in sottofondo: scelta opinabile con la quale l'operazione prova a imbastire un substrato drammatico ponente l'attenzione sulla difficile realtà dei ghetti/periferie delle grandi città americane, spesso dominati dalla criminalità. Non è un caso che la Nostra prima di spiccare il grande balzo viva un'adolescenza estrema, con la scuola abbandonata nonostante le sfuriate della madre e i piccoli furti commessi per cercare di portare qualche soldo a casa. Una struttura che pur con le dovute differenze riporta alla mente l'impianto narrativo di Moonlight (2016) e che paga l'eccessiva carica enfatica posta sulla storia e sui personaggi, con uno sguardo voyeuristico da cinema verità sguazzante nelle sofferenze personali che calca troppo la mano, adottando uno stile grezzo e statico mai capace di trasmettere la necessaria emotività. Un vero peccato visto che dal punto di vista interpretativo Roxanne, Roxanne (film originale Netflix) può contare sulle performance della guest star premio Oscar Mahershala Ali e soprattutto sul'esordiente Chanté Adams, calatasi anima e corpo nel ruolo con sofferta efficacia.